Ayuso cree que «el fin del sanchismo» pasa por las elecciones en Andalucía de 2022

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid , ha protagonizado en la mañana de este martes en Jerez de la Frontera un acto en apoyo a la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía . A los pies del Gallo Azul, edificio emblemático de la ciudad, María José García Pelayo , diputada por Cádiz en el Congreso y candidata a la alcaldía de Jerez por el PP, daba la bienvenida a Ayuso afirmando que «Madrid y Andalucía son comunidades hermanas» . Antes de la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, también intervinieron Bruno García, presidente del PP de Cádiz, y Ana Mestre, número uno en las listas al Parlamento Andaluz por la provincia.

Mestre calificó a Ayuso como «ejemplo de buen hacer» y reivindicó que, al igual que la presidenta madrileña, el PP también ha cumplido sus compromisos en Cádiz y en Jerez: «la provincia de Cádiz, con Juanma Moreno, ha crecido. Somos la primera provincia exportadora de Andalucía, el primer destino turístico de España y la segunda provincia andaluza donde más autónomos se crean».

En su discurso, Díaz Ayuso hizo igualmente hincapié en la buena gestión de su partido en la comunidad andaluza, considerando que «el socialismo se quedó en el siglo XIX mientras que Andalucía hace mucho que entró en el siglo XXI» . Ello se refrenda, según considera la presidenta de la Comunidad de Madrid, en que se han logrado «titulares que, hasta hace unos años, eran impensables», como los siguientes que enumeró en su discurso: «El Gobierno de Moreno ha conseguido en esta legislatura crear más de 325.000 empleos en los últimos dos años, ser la región con más autónomos, ha conseguido que haya 280.000 contribuyentes más que en el año 2018 y que el PIB de Andalucía hoy supere a la media nacional».

La presidenta madrileña argumenta que estos avances se deben «a la senda de bajos impuestos y menos burocracia» , lo que habría permitido que «los andaluces se hayan ahorrado 925 millones de euros», según estima la propia Díaz Ayuso. Precisamente, hace unos días, Juanma Moreno declaraba su intención para la próxima legislatura de igualar la fiscalidad de Andalucía con la de Madrid y de seguir así los pasos de su homóloga.

Díaz Ayuso, en su discurso, en una misma imagen con un abanico que reza "Juanma, Presidente" Miguel Guerrero

No solo coinciden Moreno y Ayuso en la reducción de impuestos, sino también en tratar de obtener el voto de la izquierda. El candidato del PP andaluz a revalidar la presidencia de la Junta ha afirmado en esta precampaña que busca una mayoría amplia donde quepan personas de todas las ideologías. En este mismo sentido, Díaz Ayuso alude a buscar la unión : «La izquierda vive de dividir a los españoles, y nuestro proyecto es todo lo contrario. Lo que queremos es unir a los ciudadanos de izquierda y de derecha buscando prosperidad y libertad» .

Ayuso no se opone a un posible gobierno con VOX en Andalucía

Juanma Moreno insiste en querer gobernar en solitario. Ayuso le aplaude en su intención y entiende que, al igual que ella, debe buscar «gobernar en libertad», puesto que considera que los gobiernos en solitario son «más eficaces» que en coalición. No obstante, los sondeos y encuestas, hasta el momento, no reflejan que el PP andaluz pueda alcanzar la mayoría absoluta y ya desde VOX han anunciado que no pretenden facilitar un gobierno popular en solitario.

Ante la posibilidad del gobierno de coalición de ambos partidos, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se pronuncia abiertamente pero sí deja entrever que no debería haber una negativa rotunda: «VOX y el Partido Popular tienen mucho que hacer y que mirar para adelante sin preocuparnos de otra cosa que de sacar al sanchismo de las instituciones» .

Asegura Díaz Ayuso que serán «los andaluces los que marquen el camino» el próximo 19-J . Asimismo, ante la posibilidad del acuerdo de gobierno entre las dos formaciones, no se pronuncia sobre qué haría con VOX pero sí con quién no gobernaría: «Yo desde luego que tengo claro con quién no pactaría: con aquellos que desprecian a los andaluces en Cataluña y con aquellos que se gastaron durante tantos años el dinero de los parados en cocaína, en prostíbulos o en crear redes clientelares» .

Díaz Ayuso, preocupada por Andalucía y España

La presidenta madrileña ha visitado Jerez para apoyar a su partido de cara a los comicios del próximo 19 de junio . El interés de Ayuso por lo que pueda pasar en la comunidad andaluza responde a su extrapolación a nivel nacional: «si Andalucía no muestra la cara más optimista y pujante de España, el camino hacia el final del sanchismo cada vez se va a complicar más» .

La presidenta de la Comunidad de Madrid en Jerez de la Frontera Miguel Guerrero

De esta forma, Díaz Ayuso desea estar presente en la campaña andaluza porque le preocupa lo que pueda suponer para el país: «es un momento importante para el futuro de Andalucía y, por tanto, para el futuro de España».

Asimismo, la preocupación por lo que pueda ocurrir el 19-J también se debe a los andaluces que residen en la Comunidad de Madrid: «También me preocupan los 250.000 andaluces, que son madrileños desde el primer día, que están en la Comunidad de Madrid viviendo y trabajando y para los que quiero lo mejor para su tierra».