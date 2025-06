La patronal de Iberdrola y Endesa señala en su informe la programación de Red Eléctrica como causa del apagón

Después del informe del comité de crisis del apagón, dirigido por el Gobierno; y el informe de Red Eléctrica, la gran patronal eléctrica Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP) ha presentado este lunes su propio documento, con fuentes independientes (Compass Lexecon e Inesc Tec), en el que concluye que el gran problema el 28 de abril fue la mala programación de Red Eléctrica.

En concreto, desde la organización que vela por los intereses de Iberdrola y Endesa, estiman que la causa principal fue un fallo del control de tensión por no disponer de suficientes plantas de capacidad convencional (nuclear, ciclos combinados o hidráulica) para controlar la tensión. No obstante, el documento no quiere señalar responsables concretos, sino analizar lo que sucedió.

De esta forma, y después de tres informes, no hay una pista concreta sobre los responsables puesto que cada documento extrae sus propias conclusiones en función de quién lo realiza. De esta forma, y como ha venido publicando ABC, deberán ser los tribunales los que delimiten quiénes son los verdaderos culpables del apagón. Una situación que se prolongará en el tiempo.

Pese a no disponer de todos los datos, insisten desde Aelec en que Red Eléctrica no activó todos los recursos disponibles. Desde la patronal aseguran que ya hubo problemas durante todas las horas previas, algo que debía haber puesto en alerta al operador del sistema.

Además, para sacudirse de las críticas vertidas por Red Eléctrica en su informe, Aelec asegura que las centrales de generación funcionaron a la perfección, y que el problema fue la mala programación que se llevó a cabo el día previo del apagón. Asimismo, la patronal ha informado que la compañía presidida por Beatriz Corredor no se ha puesto en contacto con esas plantas para pedir explicaciones y que, sin embargo, las ha seguido llamando para el «sistema reforzado».

En Aelec, además, ponen mucho énfasis en lo que sucedió en la interconexión con Francia. Aunque, en este sentido, estiman que precisan de más datos que no poseen sus asociados para estimar con mayor claridad lo que sucedió. Por todo esto, la organización de Iberdrola y Endesa estima que existen urgentes necesidades de mejora. Por ello, la investigación debe seguir avanzando.

Sobre la necesidad del documento presentado este lunes, asumen que «este informe solo pretende alimentar el debate y que las conclusiones son preliminares». Asimismo, aprovechando la situación, desde Aelec denuncian que se debe mejorar la red de distribución, infraestructura que gestionan sus asociados.