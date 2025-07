Preguntan a Jesús Calleja su opinión sobre la inmigración en España y es claro en su respuesta: «Vivimos tiempos convulsos»

Su espíritu intrépido le ha llevado a convertirse en una de las figuras más populares de la televisión en España. Jesús Calleja (60 años) se ha puesto al límite en casi todos los rincones del planeta, llegando a alcanzar las Siete Cumbres (las más altas de cada continente), a coronar varios ochomiles o a participar lesionado en el Rally Dakar.

Su salto a la fama llegó con el programa 'Desafío Extremo', donde compartía sus experiencias en entornos naturales peligrosos. Sin embargo, fue 'Planeta Calleja' el formato que le consolidó como un rostro muy querido en la televisión gracias a sus aventuras junto a personajes conocidos.

🗣️Jesús Calleja rompe a llorar tras viajar al espacio: «Es un sueño cumplido» https://t.co/wVxEJzslKv pic.twitter.com/yBh1mTUgOD — ABC.es (@abc_es) February 25, 2025

Figura estrella de Mediaset, el aventurero tuvo el privilegio de convertirse en el tercer español en viajar al espacio. Lo hizo el pasado 25 de febrero a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, en un vuelo tripulado que despegó desde Texas. La experiencia quedó recogida en una docuserie de Prime Video y Cuatro.

El presentador de televisión dio hace unos días una entrevista en Cuatro con motivo del estreno de la nueva temporada de 'Volando voy' en la que pudo hablar de diferentes cuestiones como su familia multicultural, sus miedos y la inmigración.

La opinión de Jesús Calleja sobre la inmigración

Calleja habló en la entrevista sobre sus tres hijos. Y es que el aventurero es padre adoptivo de tres nepalís: Ganesh, quien le acaba de convertir en abuelo, su hermana Sundari, y su mejor amigo Sureshi. «No seguimos un patrón convencional», asegura el aventurero sobre su bonita familia multicultural.

Tanto por su familia como por su profesión, el debate sobre la inmigración en España toca de lleno a Calleja, quien se ha pronunciado abiertamente sobre esta cuestión. «Vivimos tiempos convulsos donde pensamos que la gente migrante viene a hacer el mal o a quitarnos el trabajo», defiende en la entrevista.

Al contrario de quienes piensan que la inmigración perjudica a la sociedad española, Calleja defiende que «menos mal que están», ya que, señala, «si no cómo íbamos a vivir como vivimos o a tener lo que tenemos o a poder cubrir todos los empleos que ya no queremos nosotros».

Tal y como explica el presentador de televisión, los españoles «cuando empiezan a tener un estatus, ya no quieren bajar para abajo». Por este motivo, defiende, «las profesiones convencionales tienen verdaderos problemas. Los empleadores no encuentran gente y ellos suplen muchas veces esos trabajos».

No obstante, Calleja aclara que su defensa de la inmigración no es una cuestión ideológica. «No estoy hablando de política, que quede claro, me preocupa la parte de la humanidad, la parte social». «Es muy importante que entendamos que todos somos iguales, que tenemos los mismos cromosomas, que estamos constituidos de la misma manera y que no podemos prejuzgarnos por una condición sexual, por un país, por un color....», defiende.

El presentador de televisión, que se ha recorrido los cinco continentes y ha conocido «de verdad» diferentes culturas, asegura estar «sensibilizado» con el tema de la inmigración: «Creo que tengo la capacidad de poder opinar».

«Dile tú a un chico de África que quiere tener un futuro y ha nacido en un país que está en guerra o que es gay y su país lo metería en la cárcel...», señala Calleja, que defiende que haya personas que necesiten huir de su país en busca de un futuro mejor: «¿Tú que haces? Intentarás irte a otro sitio y, si eres padre de familia, ni te cuento».

El aventurero, padre de tres nepalís, pide a la gente que se ponga en la «perspectiva» de estos migrantes. «Nadie se va de su país porque se encuentra bien. Renunciar a tu familia, amigos, raíces, es lo mas difícil que un ser humano puede hacer», defiende.