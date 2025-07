Con talento y éxitos, pero con dificultad para encontrar apoyos

A sus 14 años, Pepe García Ruiz se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores del tenis español. Natural de Alcalá de Guadaíra, ha ocupado durante el último año el número 2 del ranking nacional sub-14 y viene de proclamarse a inicios de este mes de julio campeón de Europa con la selección española en la Copa del Sol, una de las competiciones más importantes del continente en categorías inferiores.

Pese a los resultados, la carrera de este joven sevillano avanza con las limitaciones propias de un entorno que no siempre favorece el desarrollo del alto rendimiento. Y es que Andalucía destaca como una región en la que, precisamente, no abundan los grandes centros de tecnificación, de ahí que a nivel de estructuras no pueda ser comparable con otras comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana. Con lo cual, el progreso de jóvenes promesas del tenis, como Pepe García, depende en gran medida del esfuerzo familiar y del compromiso individual. De ahí que su entorno haya iniciado la búsqueda activa de patrocinadores e incluso de representación profesional para poder afrontar los siguientes pasos.

El propio hermano del jugador, Manuel García, ha difundido en LinkedIn su currículum deportivo con una exposición clara de los objetivos: «Estamos buscando compañeros de viaje que le ayuden a dar el salto a competiciones internacionales, en las que hasta ahora solo ha participado representando a la selección española», señala el texto de una publicación que, por su tipología, no es la habitual en esta red social. No obstante, los familiares de Pepe García no escatiman en esfuerzos para que el joven tenista cuente con un apoyo económico y profesional que le permita competir de manera constante fuera de España, ampliar su calendario internacional y mantener una preparación técnica y física acorde a su nivel.

Un 2025 repleto de logros

A pesar de las dificultades señaladas, lo cierto es que Pepe García está viviendo un 2025 memorable, repleto de éxitos, lo que le coloca como uno de los nombres a tener muy en cuenta de cara al futuro del tenis en Andalucía. Formado en el Club de Tenis Oromana, entre los logros más destacados se encuentran los títulos en el Rafa Nadal Tour de Sevilla (donde venció en la final a Jaime Alcaraz Garfia, hermano menor de Carlos Alcaraz) y en el torneo sub-14 Conde de Godó, además de su participación con la selección nacional en torneos europeos. Asimismo, en la ya mencionada y reciente Copa del Sol, el tenista alcalareño fue pieza clave en la victoria de España sobre Eslovaquia (6-3, 3-6, 6-0 sobre Andrej Adamovic), contribuyendo de forma directa a la conquista del título continental (Stefan Shangichev, uno de sus compañeros en el equipo español, venció también al eslovaco Max Lorincik en la final por 6-3, 6-1). Además, recientemente, se ha proclamado campeón en individual y en dobles del Campeonato de España Infantil 'Memorial Manuel Alonso'.

Estos resultados, sin embargo, contrastan con la realidad económica de la carrera deportiva de base. En este sentido, hay que tener en cuenta que el tenis es un deporte especialmente costoso, pues requiere de entrenadores especializados, preparación física individualizada, participación constante en torneos, viajes frecuentes y material técnico de alto nivel. Además, en el caso de Pepe García, como ya se ha mencionado, las dificultades se amplifican por el lugar de origen. Y es que, en Andalucía, salvo excepciones puntuales, no existen las infraestructuras de tecnificación ni el tejido competitivo necesarios para preparar a jugadores sub-14 como este, con proyección internacional. De ahí que la familia haya optado por tomar la iniciativa, en busca de nuevas vías de financiación y contacto con estructuras profesionales, algo cada vez más frecuente en un deporte donde los patrocinios privados resultan determinantes en etapas de formación.

Así pues, a pesar de su posición en el ranking nacional y de los resultados internacionales que lo avalan, la continuidad competitiva de Pepe García y su evolución hacia el tenis profesional dependen, en gran medida, al igual que para otras muchas jóvenes promesas en Andalucía, del apoyo externo que consiga.

