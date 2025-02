Raúl Chapado: «Pensar que el dopaje no va a seguir entre nosotros es un error»

Es un hombre reflexivo Raúl Chapado. El excampeón nacional de triple salto (Ávila, 53 años) se muestra prudente, medido en sus palabras, contenido. Faltan menos de 30 días para los Mundiales, que arrancarán el 1 de marzo en Glasgow. Y estamos en año olímpico, un ... tiempo en que el atletismo deja de ser invisible.

—Nos encontramos en plena temporada de pista cubierta, ahora llamada 'short track'...

—Sí. El cambio se ha hecho pensando en los países del hemisferio sur, donde no hay pistas cubiertas y para potenciar que se construyan pistas cortas con un perímetro de 200 metros. Quizá podríamos llegar a pensar en un campeonato mundial, en un gran estadio, en Brasil, que allí ahora es verano, con una pista corta en su interior pero al aire libre.

—O en el Bernabéu...

—Pero esa ahora podría ser una pista cubierta también (risas).

—Los atletas españoles han arrancado muy bien la temporada de pista.

—Sí, yo destacaría la alegría de ver a María Vicente otra vez compitiendo después de su operación y en su prueba estrella, las combinadas. Lo de Katir no es sorprendente porque está a un gran nivel.

—¿Katir tiene pensado competir en Glasgow?

—Creo que no era su intención. Aunque los atletas a veces cambian de idea.

—El regreso de Asier Martínez ha sido otra gran noticia.

—Sí. Ha vuelto después de un año muy difícil, se ha recuperado física y psíquicamente y ha regresado a un nivel superior. Incluso ha mejorado su salida.

—¿Con cuántas medallas quedaría satisfecho en Glasgow?

–No tengo ni idea. A veces soy demasiado prudente ... pero cuantas más expectativas, pues más desilusiones. Lo importante es que tenemos una nueva generación, más valiente, que no rehuye la competición de tú a tú en meetings en el extranjero, como hacían González y Abascal.

—¿Cuáles son las debilidades del atletismo español?

—Principalmente el salto de altura, la velocidad masculina, los 400 metros femenino...

–¿Y las mayores bazas de España para los Juegos de París?

–Obviamente los marchadores, encabezados por María y Álvaro. Y añadiría a Asier, Jordan, un buen grupo de mediofondistas y también María Vicente, Diame, Ebosele y Peleteiro.

–Tariku Novales, el nuevo rey del maratón español, se quejó en diciembre de falta de apoyo por parte de la Federación.

–Tengo que respetar cualquier cosa que diga. Tengo una excelente relación con él y nos hemos reunido después del Maratón de Valencia para mejorar las condiciones del sistema de ayudas. Es verdad que él había hecho una solicitud a la comisión de ayudas y le respondieron que no. Yo respeto las opiniones de los deportistas y más aún las de los que tienen un alto nivel y trabajan cada día.

–¿La marcha desaparecerá del programa olímpico?

–Y no sólo la marcha. Hay muchas pruebas que, con la dinámica que hay de reducir participación y que vengan eventos más modernos, más urbanos, están en riesgo. Y no es de ahora. En los Juegos de Sidney ya se habló de pruebas en riesgo como la marcha, el triple, el martillo, los 3.000 obstáculos, el 200... Esto va a ser una lucha permanente entre deportes. Lo que quiere el Comité Olímpico Internacional es reducir participantes en atletismo. Y lo está haciendo. En Río'16 hubo 2.200 atletas, en Tokio'20 fueron 1.900 y este año en París van a ser 1.810. Pero no sabemos lo que va a pasar. Además, el COI cambiará de presidente el año que viene.

–¿Ve a Sebastian Coe como próximo presidente del COI?

–Yo no sé si le interesa. Pero desde luego que tiene un perfil y una trayectoria profesional ideal. Podría ocupar ese puesto sin ningún problema. También hay un español que está ahí y podría ser interesante para él.

–Se refiere al hijo de Samaranch, ¿lo ve como presidente?

–Tampoco sé si se va a presentar. Habría que preguntarle a él, es vicepresidente y ante una sucesión, los vicepresidentes pueden estar ahí. Desde luego, a mi me alegraría mucho tener un español ahí.

–¿Y usted tiene pensado optar a la presidencia de World Athletics?

–Buff (risas). Lo que pasa es que esto son etapas muy agotadoras. Estás viajando mucho, es una federación grande... ya veremos, supongo que habrá varios candidatos. Es verdad que es el último mandato del presidente actual. Lo que le puedo decir es que no voy a meter ni codos ni patadas. Si percibo que el atletismo cree que puedo ser un buen candidato, pues me lo pensaré. Esta votación será en 2027.

–Se habla de Ruth Beitia como su sucesora en la Federación Española...

–Sería una excelente candidata, sí. Si da el paso, tiene capacidad de dialogar con todo el mundo, de conciliar. Y tiene la experiencia deportiva, claro. En mi opinión sería una grandísima presidenta, pero puede haber otras personas que también lo puedan ser.

–Siguiendo con las federaciones, ¿qué reflexión hace del 'caso Rubiales'?

–Lo importante es el respeto a las personas y el decoro. El mundo del deporte tiene que ser un ejemplo en cuanto a comportamientos. Y hay comportamientos que no son ni deben ser aceptados ahora mismo. Pero a mi no me compete juzgar a los demás.

–El dopaje, muy de actualidad en España. Han saltado los casos de los atletas Merzougui y Ben Daoud, un plusmarquista español...

–Bueno, esos nombres los dice usted. Porque oficialmente nadie ha comunicado ningún nombre. Mi federación está sometida a la Ley de Protección de Datos.

–¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que haya expedientes de dopaje que se abren e inmediatamente quedan archivados en nuestro país?

–Lo que sucede es que el marco legal en España, hasta junio del año pasado, no era consistente con lo que exigía la Agencia Mundial Antidopaje. Y en 2019 el director de la Comisión para la Lucha Antidopaje ya informó de que pasaba esto. Yo no creo que haya habido intención de ocultar nada. Si se ha actuado mal, eso es ámbito jurídico y yo no tengo capacidad para decidirlo. Hay que esperar la resolución de los jueces y ya está.

–¿Qué le parece la destitución de Terreros como presidente de la CELAD?

–Esto no lo voy a valorar. Yo conozco a José Luis hace muchos años y me parece una persona totalmente íntegra.

–¿En qué estado se encuentra la lucha antidopaje?

–Esto es una responsabilidad de todos. Pensar que el dopaje no va a seguir entre nosotros es un error. Porque está en todos los deportes y en todos los países. Y hay que seguir concienciando y educando a los deportistas más jóvenes. La trampa está en el ser humano y debemos aplicar las sanciones y estar siempre al lado de los que compiten de forma limpia y justa.

–¿Cree que hay que mejorar esta lucha en España?

–Creo que hay que mejorarla en todos los países. Con más tecnología y mejores regulaciones. Pero ahora no podría comparar si aquí esta lucha está peor que en otros sitios. España es un país serio y tiene una ley antidopaje como Francia o Italia.