El Sevilla trabaja con varias ausencias en defensa y Jordán integrado ya en el grupo

El Sevilla FC aparcó ya el tropiezo casero con el Villarreal y se enfoca de lleno en su visita a Vallecas del próximo domingo, donde los de Almeyda quieren recuperar sensaciones a toda costa y volverse con el botín de los tres puntos. En el entrenamiento matinal de este jueves, en el capítulo de altas, la novedad ha sido ver trabajar a Joan Jordán plenamente integrado con el grupo. Ayer ya lo hizo de manera parcial.

El centrocampista catalán se suma así al abanico de opciones del entrenador para el centro del campo tras haber estado varias semanas ausente por la operación de hernia discal a la que se sometió el pasado 17 de julio. Jordán, junto a Fabio Cardoso y Ramón Martínez, además del portero Álvaro Fernández, son los únicos futbolistas con ficha de la primera plantilla sevillista que quedan por debutar en esta liga.

Precisamente, Cardoso o el propio Ramón Martínez podrían tener sus primeros minutos en la próxima cita liguera del Sevilla. Y es que Almeyda se ha encontrado con algunos problemas en el eje de la zaga, empezando por la nueva lesión muscular de Nianzou, que estará apartado del equipo las próximas 2-3 semanas por una dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho.

Además, en la sesión de este jueves tampoco se han ejercitado con sus compañeros los centrales Kike Salas y Azpilicueta, titulares ambos en el exigido partido contra el Villarreal del pasado martes. Los dos han trabajado en el gimnasio con control de cargas. El moronense, con pequeñas molestias, y el navarro, recuperando después de acumular muchos minutos en las últimas jornadas. El escenario con el que el técnico se encuentra en defensa podría deparar alguna novedad de cara al domingo en dicha línea. Por su parte, el extremo Alfon, también baja, prosigue con su plan de recuperación en los plazos establecidos.