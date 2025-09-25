Suscríbete a
El primer pecado de Almeyda con el Sevilla FC

El entrenador fue el principal responsable de cortar la primera racha positiva del equipo en Liga, alejando la posibilidad de ganar por fin en casa y encadenar igualmente dos victorias consecutivas

Su gestión con las sustituciones, precipitadas por las decisiones que tomó en un once repleto de rotaciones, le ha salpicado

El Sevilla FC 'esconde' la cara en el Sánchez-Pizjuán: una victoria en 13 partidos en 2025

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, da instrucciones a sus hombres en el Sánchez-Pizjuán
Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, da instrucciones a sus hombres en el Sánchez-Pizjuán efe
Alberto Fernández

De la ilusión, un poco desmedida, a la sorpresa y casi rozando la decepción. En el Sevilla FC actual raramente se vive en un estado de apacible calma. Los dientes de sierra deportivos afectan al ánimo generalizado de la entidad, que también vive a ... caballo entre malos y peores momentos. La luz dentro de tanta oscuridad la estaba encarnando la figura del nuevo entrenador, un Matías Almeyda que ha demostrado con su forma de entender el fútbol que es capaz de encontrar el modelo de juego que mejor se adapta a las cualidades de la plantilla nervionense. Incluso había ganado adeptos con su discurso, algo alejado del convencionalismo de las palabras vacías de contenido en una sala de prensa, enfatizando el valor del jugador como persona y el modo de llegar a él. De hacerle ver que es mejor que lo que dicen en el exterior, que si está en el Sevilla es por algo. Hasta aquí ha navegado aceptando adeptos a su causa por millares, pese a las dos derrotas iniciales en Liga, situación que entra dentro de lo normal en el actual Sevilla. Sin embargo, el tropiezo contra el Villarreal ha escocido de verdad. Se ha roto una dinámica positiva y, cómo vulgarmente se explica, se puede decir que el Sevilla ha vuelto a las andadas.

