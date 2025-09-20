Pruebas para Alfon, sustituido en el primer tiempo ante el Alavés por problemas en un tobillo

Tuvo una noticia negativa la victoria del Sevilla en Medizorroza ante el Alavés (1-2) en el encuentro correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga 25-26, la lesión de Alfon González, que tuvo que ser sustituido en el minuto 12 de juego por Alexis Sánchez. Sintió el extremo manchego una molestia en uno de sus tobillos y, después de ser primero atendido por los servicios médicos del primer equipo sevillista y continuar brevemente en el partido, cuando la pelota salió del campo se echó sobre el terreno de juego y pidió el cambio.

Fue cuestionado Matías Almeyda sobre el estado del exjugador del Celta y el técnico argentino avanzó que mañana, ya con el equipo en la capital hispalense y una vez que haya menguado la inflamación, se le harán pruebas a Alfon para determinar el alcance exacto de la dolencia. «Fue rápido. No contábamos con esa lesión. Se dobló el tobillo en la acción del mano a mano. Los doctores nos dirán los pasos a seguir. Le harán estudios mañana para tener certezas».

No está siendo fácil el inicio de temporada de Alfon como futbolista del Sevilla en su primer año de vinculación. Y es que, después de comenzar la temporada arrastrando unos problemas que no le permitieron jugar contra el Athletic y el Getafe, debutó con la elástica blanquirroja en el duelo de la tercera jornada frente al Girona, día en el que también se estrenó de cara al gol, porque marcó el tanto que abría el marcador. Ante el Elche fue titular y fue sustituido en el minuto 61, mientras que contra el Alavés sólo pudo estar 12 minutos sobre el campo.

Estaba siendo un arranque de curso positivo para Almeyda en el apartado de los lesionados, sobre todo después del parón de LaLiga en el primer fin de semana de septiembre por los compromisos de la selección española. Sólo quedaba Joan Jordán en la enfermería. Ahora también se unirá un Alfon del que habrá que estar atentos a esas pruebas a las que será sometido en las próximas horas para ver si se pierde algún partido (lo lógico lleva a indicar que sí), ya que esta semana el martes se juega un Sevilla - Villarreal y el domingo un Rayo Vallecano - Sevilla.