Sevilla FC: en directo, la despedida de Vaclik y Franco Vázquez

Dos jugadores claves de los últimos años del Sevilla FC , Tomas Vaclik y Franco Vázquez, ponen hoy fin a su etapa en la entidad sevillista. En el acto, que tendrá lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán , estarán los familiares de ambos futbolistas y muchos de sus compañeros. Además, el presidente del club nervionense, José Castro y el director general deportivo del Sevilla FC, Monchi . También ocupará un lugar de privilegio el trofeo de la UEFA Europa League que ambos levantaron la campaña pasada en Colonia.

Tomas Vaclik llegó al Sevilla FC en verano de 2018 procedente del Basilea y desde muy pronto se hizo con la meta sevillista. En sus dos primeras temporadas fue titular indiscutible hasta que se lesionó la pasada campaña y fue sustituido por Bono, que ya no volvería al banquillo. 94 encuentros ha disputado el portero de Ostrava con la elástica nervionense. Además, Vaclik, internacional con su selección, ganó la UEFA Europa League el pasado verano en Colonia .

Por su parte, Franco Vázquez aterrizó en la capital hispalense el

Sigue en directo a partir de las 11.45 con Orgullodenervion.com las declaraciones del atacante argentino y del meta checo desde el Ramón Sánchez-Pizjuán

13:32 Finaliza el acto de despedida de Tomas Vaclik y Franco Vázquez del Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán

13:22 Ya posan Tomas Vaclik y Franco Vázquez con sus respectivas familias, el trofeo de la UEFA Europa League y sus compañeros, sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán

13:12 Monchi oficializa que Sergio Escudero también se marcha del Sevilla FC y anuncia que en los próximos días tendrá "su más que merecida despedida" al segundo capitán de la plantilla

13:11 Monchi: "Por muchas despedidas que hayamos vivido, siempre la última es muy emotiva. Permitidme que presuma un poco de club. Dos personas de más de 30 años que digan las cosas que han dicho, es para estar orgullosos"

13:09 Vaclik: "Tampoco tengo decidido mi futuro. Ahora me voy con mi selección a la Eurocopa y estoy solamente centrado en eso. Es una decisión muy importante para mí y para mi familia"

13:09 Franco Vázquez. "Mi experiencia en el Sevilla FC ha sido única. Seguramente, con Belgrano, será el más especial de mi carrera. Es donde más tiempo he estado y donde hemos logrado cosas importantes"

13:07 Franco Vázquez: "Todavía no he decidido nada del futuro. Estoy abierto a lo que más me guste y a lo que parezca que sea lo mejor para mí. Si me tengo que quedar en España, me quedaré y si me tengo que ir a otro lado, me iré. Es una decisión importante para mi carrera. Lo que venga será lo mejor"

13:03 Vaclik: "Con Bono he tenido una de las mejores relaciones profesionales de mi carrera. No sólo profesional, sino de colegas. Él ha hecho una gran temporada. Se merece todo lo que ha conseguido este año. Gracias a él he tenido la posibilidad de levantar esa copa grande de la Europa League. Sólo tengo buenas palabras para él. Le deseo todo lo mejor"

12:59 Franco Vázquez: "Ha sido un placer jugar en el Sánchez-Pizjuán. Es como jugar en Argentina. He tenido la suerte de poder jugar durante muchos partidos en estos cinco años. Tengo la espina de que no haya gente en mi despedida, pero he tenido muchas noches en las que he disfrutado y he sido feliz jugando. Siempre los llevaré en mi corazón"

12:54 Vaclik: "Es una pena no poder decirle adiós al Sánchez-Pizjuán con toda la afición"

12:50 Franco Vázquez: "Tengo muchas sensaciones encontradas, pero estoy contento de haber estado tantos años acá. Contento por haber entrado en cuartos años de Champions, hacer historia. También por ganar una UEFA. Ahora seré un aficionado más"

12:49 Vaclik: "Con todo el cariño del mundo puedo decir que quiero mucho al Sevilla FC y a todos mis compañeros. Os deseo todo lo mejor y espero que podamos vernos muy, muy pronto en el futuro"

12:46 Franco Vázquez, visiblemente emocionado: "Gracias por el vídeo. Gracias a todos por venir. Queridos sevillistas, ha llegado el momento de decir adiós a la que fue mi casa durante cinco años. Juntos hemos pasado momentos felices. otros no tanto. Pero está claro que siempre lo he dejado todo por el Sevilla FC. por supuesto que a mí manera. Gracias por el apoyo, los aplausos y los murmullos. me han hecho ser mejor jugador. me voy con la conciencia tranquila y sabiendo que he sido una persona tranquila, humilde y trabajadora. Los principios que me inculcaron mis padres. Me hubiera gustado despedirme en otras circunstancias y con el aliento del Sánchez-Pizjuán. Volveré como aficionado. Les deseo todos los éxitos en el futuro y que sigan haciendo esta institución más grande. Un abrazo a todos y hasta siempre"

12:38 Ahora se emite un vídeo con los mejores momentos de Franco Vázquez con la camiseta del Sevilla FC. El 'Mudo' se marcha tras haber disputado 198 encuentros con la elástica sevillista, 26 goles y 19 asistencias

12:36 Se emite un vídeo de Julen Lopetegui agradeciendo a Franco Vázquez su profesionalidad y entrega a pesar de reconocer no haber sido capaz de sacarle lo mejor

12:33 Monchi: "Yo soy mudista. Mudista convencido y acérrimo a su filosofía. Un poquito de mi corazón se me va hoy con el Mudo. representa muchos de los valores que tiene que tener un profesional y un gran jugador. Se va un poquito de la historia más reciente del Sevilla FC. El otro día hablaba con él y comentábamos que nos daba mucha pena que se hubiera quedado a dos partidos de una cifra tan redonda y bonita como los 200 partidos. Sevilla y Andalucía es una ciudad y una región de artistas y tú eres un magnífico artista, pero una mejor persona"

12:31 Comienza con unas palabras de Pepe Castro la despedida de Franco Vázquez: "Se marcha un futbolista al que llaman el Mudo, pero que ha hecho mucho ruido. Dentro de 50 años la gente seguirá recordando quién era y cómo jugaba el Mudo"

12:29 El Sevilla FC entrega a Vaclik una camiseta enmarcada con el número 94, los encuentros que ha disputado el meta checo con la elástica sevillista

12:27 Vaclik: "Quiero dar las gracias al sevillismo porque desde que me llegué me he sentido muy querido. Quería dar las gracias a mis compañeros. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Gracias a todos los trabajadores del club. Gracias a Joaquín Caparrós, Gallardo y Marchena por apostar por mí. Y a Silva, entrenador de porteros. me ha hecho mejor persona y mejor portero"

12:24 Vaclik: "Estoy muy emocionado. Gracias a todos por venir a mi despedida. Parece que fue ayer cuando llegué a este gran club. Ha sido una experiencia única. Hemos conseguido grandes objetivos deportivos conseguidos como las clasificaciones para la Champions y ganar la UEFA Europa League"

12:23 Finaliza el vídeo de homenaje a Tomas Vaclik, que está muy emocionado y recibe los aplausos de sus compañeros

12:18 Se emite un vídeo de los mejores momentos de Tomas Vaclik con la camiseta del Sevilla FC. El meta checo está visiblemente emocionado en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán

12:17 Se emite ahora un vídeo de Julen Lopetegui despidiendo a Vaclik: "Eres una gran persona, un portero tremendamente competitivo. Tienes un mérito tremendo. Hemos hablado muchas veces. Te deseo lo mejor. Vayas a la portería que vayas, te va a ir bien. Seguro. Aquí tienes a un amigo"

12:14 Monchi: "Por primera vez despido a un jugador que no he contratado. Aunque si yo hubiera estado, también lo habría hecho. Sobre todo ahora, que lo conozco. Comparto el haber sido portero con él. Desearle que sigue rindiendo a ese magnífico nivel. Le queda mucha cuerda para rato y lo veremos defendiendo una portería de nivel"

12:11 José Castro: "Despedimos a Tomas Vaclik, un señor con todas las letras, un extraordinario portero. Hoy quiero darle las gracias por dar la cara en las buenas y en las no tan buenas. Tu compromiso ha sido intachable. Te deseamos lo mejor. El futuro te depará cosas muy buenas. El Sevilla FC siempre será tu casa"

12:09 Llegan los protagonistas a la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. Primero será el turno de Vaclik, que está acompañado por José Castro, presidente del Sevilla FC, y por Monchi, director general deportivo de la entidad