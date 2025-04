La apuesta de ambición contra el modelo de éxito

Salvo giro inesperado en las próximas 48 horas, el Sevilla FC superará una nueva ventana de mercado, la invernal, sin desprenderse de ninguno de sus futbolistas más importantes o jugadores franquicia. Esta vez, le ha tocado al club que preside José Castro aguantar las «embestidas» ... del nuevo rico mundial, el Newcastle, por uno de los grandes baluartes de su defensa, el brasileño Diego Carlos. Tras varias intentonas de los ingleses en las últimas semanas, el Sevilla FC dio el asunto por zanjado confirmando la continuidad del zaguero. «La oferta del Newcastle era buena, respetable, pero no suficiente. Quizás porque no era el momento adecuado, porque en este mercado encontrar un recambio de Diego Carlos es muy difícil. Quizás si hubiera llegado durante el verano, las cosas hubieran sido distintas», ha explicado el director general deportivo de la entidad nervionense, Monchi.

Ello quiere decir que pese a la difícil situación económica que ha generado la pandemia en todos los clubes y a la que el Sevilla FC tampoco es ajeno (la institución presentó en su última junta una deuda superior a los 41 millones de euros), el consejo de administración ha apostado por mantener a sus estrellas en el césped, aguantando un pulso financiero tremendo en su convicción de pelear por el objetivo deportivo más alto posible. Si el Sevilla FC alcanza el verano bajo esta política, como parece ser, el club habrá cumplido tres años completos sin realizar una gran venta de alguno de sus futbolistas principales o más cotizados. El dato contrasta de lleno con el modelo de 'vender para crecer' que ha rociado de éxitos y títulos las vitrinas del Sevilla FC a lo largo del presente siglo. Es más, sin contar con esos ingresos extraordinarios, la entidad ha redoblado esfuerzos con nuevas inversiones para reforzar aún más el plantel de Lopetegui en este mercado de enero con dos elementos de altísimo nivel como 'Tecatito' Corona y Anthony Martial. La apuesta sevillista supone un cambio, un marcado paso adelante. Y, sobre todo, es una firme declaración de intenciones de que el club echa toda la carne en el asador y apuesta vehementemente por pelearle el título de LaLiga al Real Madrid, al que tiene a sólo 4 puntos tras 22 jornadas disputadas. Ese magno objetivo ya estuvo cerca la campaña pasada. En la presente, tampoco hay que olvidar el bonito reto que se pone por delante en el torneo fetiche de la entidad, una Europa League cuya final aguarda en casa, en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla FC traspasó el pasado verano a su canterano Bryan Gil al Tottenham en una operación muy ventajosa por la que ingresó 25 millones de euros más el pase del argentino Erik Lamela. Deportivamente, el club no mermó el potencial de su plantilla, ya que el joven barbateño nunca encontró sitio con Lopetegui y encadenó varias cesiones al Leganés y al Eibar hasta terminar saliendo definitivamente del Sánchez-Pizjuán. Algo muy similar ocurrió con el traspaso de Carlos Fernández a la Real Sociedad, por 10 millones de euros, en enero de 2021. Para encontrar la última gran venta de un jugador importante del club hay que remontarse al verano de 2019, con el traspaso de Ben Yedder al Mónaco por una cifra que rondó los 40 millones de euros. En aquella misma ventana de transferencias, la institución sevillista cerró también las operaciones de salida de Pablo Sarabia al PSG, por cerca de 20 millones, y de Luis Muriel al Atalanta, por 21,2 millones de euros. También traspasó a Quincy Promes al Ajax por 15,7 millones. Desde aquel mercado estival de 2019, el club hispalense no ha vuelto a ingresar montos de esa envergadura por ventas de futbolistas.

Si ahora el club ha logrado mantener a Diego Carlos, hace seis meses hizo lo propio con su compañero de zaga Jules Koundé, rechazando una oferta de 50 millones del Chelsea. Un año antes, el Sevilla FC echó para atrás otra propuesta por el mismo jugador, en este caso proveniente del Manchester City y por valor de 55 millones (Guardiola terminó contratando al portugués Ruben Dias). También hubo «no» en Nervión durante el último verano a los intentos millonarios de varios clubes de la Premier por su delantero Youssef En-Nesyri, quien además mostró en todo momento su deseo de no moverse del Sevilla FC.

Por el contrario, el club nervionense ha realizado contrataciones de mucha enjundia durante este periodo de firme contención en las ventas. Monchi fichó así al propio Jules Koundé (unos 22,5 millones con las variables), Rony Lopes (20), En-Nesyri (20), Diego Carlos (15), Ocampos (15), Suso (21), Acuña (11,5), Montiel (11) o Rafa Mir (16), además de atraer a futbolistas de primer nivel europeo como Papu Gómez y Rakitic o más recientemente 'Tecatito' Corona y Anthony Martial.

Estrategias de futuro

En la actualidad, de hecho, el club trabaja a fondo para potenciar sus diferentes áreas de negocio con el objetivo de incrementar los ingresos ordinarios para no depender tanto de la histórica venta de jugadores. El propio vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, explicó recientemente que «uno de los retos más importantes es no depender tanto del área deportiva. No siempre podemos traer a un futbolista que nos permita generar altas plusvalías a corto plazo. Necesitamos que los ingresos del resto de partidas crezcan. ¿Una cifra objetivo? Dar cifras concretas es complicado. En el presupuesto actual, de 200 millones, serían 60 millones. Pero la idea nuestra es que, en cinco años, los ingresos del club se acerquen más a los 300 millones de euros», explicó el dirigente. Para lograrlo, el Sevilla define una serie de proyectos con los que intentará pasar del puesto 23 al «top 15» de las marcas más valoradas del fútbol mundial, con los ingentes ingresos que ello acarrearía para la entidad.