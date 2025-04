Así te hemos contado el Lille - Sevilla, en directo (0-0)

El Sevilla cosechó su tercer empate en tres partidos en la Liga de Campeones al igualar sin goles ante el Lille en la tercera jornada del Grupo G. El cuadro dirigido por Julen Lopetegui ve cómo el Salzburgo se distancia con siete puntos tras su triunfo ante el Wolfsburgo. Rafa Mir tuvo la mejor ocasión para los nervionenses en el inicio del choque y Bono tuvo una gran intervención también en la primera mitad. En la segunda el ritmo de juego cambió algo con tantas sustituciones. Tuvo más la pelota el Sevilla e intentó más remates sobre la portería del equipo francés, campeón de la Ligue 1 la temporada pasada, pero no consiguió batir a su oponente. La mala noticia fue la lesión de Rekik, que se une a la de Koundé, que no pudo vestirse de corto.

Al Sevilla, en una buena primera parte, sólo le faltó el gol para irse con plena satisfacción al vestuario del estadio del Lille. El equipo de Lopetegui, superior y con muchas ocasiones para batir al meta local, lo intentó de todas las maneras posibles. Hasta tres jugadores, caso de Suso, Ocampos y Rafa Mir, pudieron adelantar a su equipo, pero faltó algo de puntería. El gaditano no paró de intentarlo y mandó varios balones ajustados. La ocasión más clara la tuvo Rafa Mir, que vio como un defensa le sacó el balón debajo de los palos.

En la segunda parte, y teniendo en cuenta las buenas sensaciones del equipo, todo hace indicar que Lopetegui seguirá insistiendo con el mismo once para tratar de abrir el marcador.

Previa del Lille - Sevilla

El Sevilla FC visita al Lille en el e stadio Pierre-Mauroy desde las 21.00, en partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Por ahora, el conjunto nervionense es segundo del grupo G con dos puntos tras los empates obtenidos contra el Salzburgo en el Sánchez-Pizjuán y ante el Wolfsburgo en el Volkswagen Arena . Con uno está el conjunto galo después de empatarle al cuadro alemán y perder frente al austriaco.

Ya se conocen las alineaciones titulares. Por parte del Sevilla juegan Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Fernando, Óliver Torres, Delaney; Suso, Ocampos y Rafa Mir. El Lille formará con Grbic, Celic, Fonte, Djalo, Reinildo, Renato Sánchez, André, Onana, Bamba, David y Yilmaz.

Para este partido, trascendente con vistas a la clasificación para la siguiente fase de la Champions, el Sevilla cuenta con la baja de En-Nesyri , quien ya está trabajando con el grupo y se halla en la fase final de la recuperación de su lesión muscular producida en el choque liguero con el Espanyol. Respecto a la convocatoria de Balaídos son novedades Koundé y Papu Gómez . Se caen de la lista Gudelj e Idrissi, que no están inscritos en la Liga de Campeones.

El Sevilla ha viajado a tierras francesas con la siguiente lista de expedicionarios: Bono, Dmitrovic, Alfonso, Jesús Navas, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik, J. Á. Carmona, Acuña, Augustinsson, Fernando, Delaney, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Papu Gómez, Óscar Rodríguez, Suso, Ocampos, Lamela, Munir, Iván Romero y Rafa Mir.

En el Lille, que mantiene la base del equipo que ganó la liga francesa la pasada temporada aunque haya perdido algunas piezas importantes, se perderán este encuentro el central neerlandés Botman , quien estaba en la agenda del Sevilla como potencial recambio de Koundé , y el meta brasileño Leo Jardim. El otro partido del grupo G, el Salzburgo-Wolfsburgo, se juega a las 18.45.

Min. 45 (0-0): No hubo prolongación. Descanso en el Estadio Pierre-Mauroy. Jugadores a vestuarios sin goles y con un buen número de ocasiones por parte del Sevilla que no ha podido concretar #SevillaFC #UCL