Entre el análisis de Monchi y la situación de Koundé

El director deportivo del Sevilla, Monchi , hará mañana martes un extenso análisis del mercado de fichajes a las 13.00 horas, curiosamente, once horas antes de que se cierre el mismo. En la cabeza de Monchi están ya todas las ideas y no ve claro, evidentemente, que Koundé pueda salir salvo gran sorpresa y que el Chelsea se decida a pagar el precio de la cláusula, 80 millones de euros. Mientras tanto, espera Koundé nervioso pegado al teléfono a ver si hay alguna novedad. El futbolista no jugó ante el Elche y prefirió, tras hablar con Lopetegui y con Monchi, desconectar un poco tras la alta tensión con la que ha estado viviendo durante todo el verano. El futbolista tiene un acuerdo con el Chelsea con un contrato que le multiplica por más de dos su ficha, pero el Sevilla no está por labor de dejarlo escapar...

También continúa el de San Fernando buscando salida a algunos jugadores con los que no cuenta el entrenador, caso de Gnagnon, Amadou, Pozo y Munir, entre otros. El delantero sabe que tendrá muy difícil jugar con Lopetegui, pero no ha encontrado aún acomodo en algún equipo que le satisfaga. Desde Turquía recibió el interés de un equipo, pero el exjugador del Barcelona prefiere seguir en LaLiga.

En las últimas horas del mercado se pueden dar muchos movimientos. En el Sevilla confían en encontrar acomodo a los jugadores con los que no cuenta Lopetegui.