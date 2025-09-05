Rubén Vargas brinda una asistencia en la victoria de Suiza

La selección suiza de fútbol se impuso con contundencia este viernes a la de Kosovo (4-0) en el encuentro correspondiente a la fase de clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano. En el equipo helvético tuvo una hora de juego el sevillista Rubén Vargas, que durante su actuación pudo dar una asistencia.

El extremo sevillista fue titular en el partido disputado en Basilea y Murat Yakin, seleccionador suizo, lo mantuvo sobre el césped hasta el minuto 60 de partido cuando lo sustituyó para alinear a Michel Aebischer. Antes de que eso ocurriera, en el minuto 22 de partido Rubén Vargas encontró a Manuel Akanji para que anotara el primer tanto del partido. El futbolista del Sevilla sirvió un preciso saque de esquina que cabeceó al fondo de la red el defensor del Inter de Milán.

La selección suiza de fútbol se medirá el próximo lunes a la de Eslovenia en Basilea antes de que Vargas vuelva a Sevilla para preparar junto a sus compañeros el duelo del viernes 12 de septiembre ante el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Vlachodimos, sin minutos

Odysseas Vlachodimos por su parte no tuvo minutos en la victoria de Grecia ante Bielorrusia (5-1). El seleccionador heleno Ivan Jovanovic decidió contar con Tzolakis como portero titular en esta ocasión. Grecia se medirá antes de que Vlachodimos vuelva a Sevilla a la selección de Dinamarca el próximo lunes en el Giorgios Karaiskakis.

