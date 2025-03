La rajada de Badé tras la derrota en el derbi: «No hemos hecho nada, sólo defender»

La derrota del Sevilla FC en el derbi sevillano ha sentado muy mal en el equipo, pero hay un jugador que se ha mostrado especialmente crítico con la actuación de los suyos ha sido Loic Badé. El central francés reconoció tras el encuentro celebrado en el Benito Villamarín este domingo que «es una derrota que duele», pero tiene claro que «nos ha faltado personalidad para jugar».

«Si no atacas, no tienes la pelota, ellos van a crear cosas. Hay que levantar la cabeza y centrarse en el próximo partido. Nos ha faltado personalidad, no hemos hecho nada, sólo defender. Cuando juegas así seguro que no vas a ganar nada», añadió el zaguero visiblemente molesto.

Cuestionado por las diferencias con el partido de ida, Badé insistió en que el equipo tiene que trabajar más: «Nos falta para mí creatividad. Intentamos jugar, pero para nada al final. Hay que trabajarlo en los entrenamientos y mejorarlo».

Además, el francés admitió que el Sevilla tiene problemas a la hora del gol: «Hay que trabajar, porque defensivamente en general tenemos muchas cosas pero nos falta ofensivamente».

Por último, el jugador fue cuestionado por cuánto le había dolido perder el derbi ante el Betis: «Todas las derrotas duelen, hay que levantar la cabeza, a veces ganas, a veces pierdes y lo más importante es levantarse y seguir creciendo».