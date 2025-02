Pimienta: «Hago los cambios cuando considero, no voy a cambiar por cambiar»

Xavi García Pimienta ha comparecido en rueda de prensa para analizar cómo llega el Sevilla FC a su partido de la jornada 26 ante el Rayo en Vallecas, que se disputará el sábado a las 16.15. «Ellos son muy fuertes en su estadio, tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos. Mañana hay una cosa clara, si conseguimos ganar el partido cogemos al Rayo en la clasificación y tendremos el goal average a favor, porque ya les ganamos aquí en Sevilla. Tenemos todos los sentidos puestos en conseguir los tres puntos«, ha dicho con entereza el técnico catalán.

Un García Pimienta que en el anterior choque contra el Mallorca recibió las críticas de su afición por no realizar los cambios antes, una situación que le reclama parte del sevillismo desde hace tiempo. «Es un tema de que yo considero que hago los cambios cuando considero... No voy a cambiar por cambiar. Los cambios son una solución; si los hago es porque entiendo que aportan una mejora al equipo. No es un tema de confianza, es un tema de cómo veo el partido. Nunca cambiaré por cambiar. Igual la gente que está dentro considero que está bien y si físicamente están aguantando, no cambio por cambiar», justifica el entrenador del Sevilla FC.

Un partido, el del Mallorca, cuya victoria acabó escapándose por un error del meta Nyland al final: «La confianza es máxima en él, lo veo muy bien. Este es un deporte en el que los errores se pagan. Es cierto que hubo un error muy grave que acabó en gol, pero también hubo otros dos errores que tuvimos que no acabaron en gol. Intentamos potenciar lo que hacemos bien y corregir lo que no hacemos tan bien cada semana», explica Pimienta.

Cuestionado por el estado de los lesionados Akor Adams, Lokonga y Gudelj, detalla que «están dentro del proceso, y quizá se podrían adelantar incluso, sobre todo Akor, que tiene una gran musculatura. La semana que viene puede incorporarse Lokonga, y la siguiente, Akor Adams y Gudelj, siempre que los plazos se vayan cumpliendo y no haya problemas. Peque se incorpora ya».

En cuanto a los objetivos, deja claro que «tenemos 32 puntos, es lo que merecemos porque es lo que tenemos. Pudimos conseguir dos puntos más contra Mallorca y Espanyol. Estoy satisfecho con el compromiso del equipo. Estamos en el último tercio de la competición que es donde se decide todo y ya veremos si podemos pelear por objetivos más importantes«.

«En el mundo del fútbol suele pasar, se estabiliza un once titular. Por desgracia, también existen lesiones. Los que están más en forma tienen más opciones de jugar, pero yo confío en la gente del filial y en la gente que está en la plantilla. Estoy muy contento y si no han jugado más los chicos es porque he considerado que los que lo estaban jugando lo estaban haciendo bien», añade sobre los recursos que tiene y los canteranos.

También se refirió al hecho de no ser capaz de ganar dos partidos seguidos: «No hemos sido capaz de ganar dos partidos seguidos pero soy optimista, algo bueno hemos hecho si estamos en esta situación de que si ganamos dos o tres partidos seguidos podemos luchar por cosas importantes. Estamos convencidos de poder dar ese pasito más y mirar a objetivos más importantes».

Finalmente, habló de dos hombres de la cantera. Sobre Kike Salas dijo que «está haciendo una temporada muy buena. Es central, de lateral lo hizo muy bien, pero es central, de un buen nivel como estáis viendo. Con él tenemos central para muchso años y con margen de mejora. Es internacional sub 21 y esperamos lo mejor que él». En cuanto a Juanlu, destaca que «creo que ha jugado más conmigo como interior que por fuera, tiene energía y gol. La suerte es su polivalencia. Es joven, de la cantera y tiene mucho potencial y mucho margen de mejora», concluyó.

