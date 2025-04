En Lens, victoria o hecatombe

Una década ha pasado desde la última ocasión en la que llegó el mes de enero y el Sevilla no estaba todavía en liza en ninguna competición europea. A decir verdad, once años, más de una década. En aquellos primeros meses del año 2013 ... el equipo nervionense recogía los frutos de una muy mala campaña 2011-12 en la que ni Marcelino ni Míchel fueron capaces de sacar la mejor versión del equipo finalizando la temporada en novena posición. En el mismo lugar de la tabla acabaría el Sevilla el curso posterior, pero sí obtendría plaza europea entonces ante las complicaciones que encontraron tanto Málaga como Rayo para cumplir los requisitos que pide la UEFA. Desde entonces el Sevilla no sólo no ha fallado a competicions europeas, si no que por el camino ha sumado a sus vitrinas hasta cinco trofeos de la Europa League con siete participaciones en la Champions League. El Sevilla ahora, diez años más tarde, puede llegar al año nuevo con un calendario huérfano de fútbol internacional para lo que resta de temporada. Sólo le vale ganar al Sevilla en su visita a Lens para continuar su travesía europea en la Europa League, y lo tendrá que hacer sobreponiéndose a numerosas dificultades.

Partiendo de la base de que el Sevilla actualmente encuentra serias complicaciones para conseguir una victoria en cualquier encuentro, a este importante hándicap se le suma que el cuestionado Diego Alonso cuenta con hasta catorce bajas para afrontar este partido. Únicamente once futbolistas con ficha del primer equipo podrán tener minutos en Lens. A la larga lista de jugadores lesionados se han unido en las últimas horas Dodi Lukebakio y Joan Jordán. También hay que sumar al elenco de bajas a los sancionados Lucas Ocampos y Fernando Reges y a los jugadores no inscritos en la fase de grupos de la Champions League Adnan Januzaj y Marcao. Además, juegan en contra del Sevilla las estadísticas. Lleva tres años sin ganar un partido como visitante en la competición que ahora le ocupa mientras que, exceptuando los partidos de Copa ante equipos no profesionales, suma cerca de siete meses sin vencer a domicilio en LaLiga EA Sports. A todo ello hay que añadir que los aficionados sevillistas tienen prohibido desplazarse a Lens. Con este contexto presente se encuentra el Sevilla en Francia. Obligado a vencer, con excusas a las que agarrarse para no hacerlo, pero consciente de que si no logra billete para seguir montado al tren europeo el irrespirable clima que se respira en el entorno sevillista se hará todavía más asfixiante. Y es que quedar fuera de competiciones europeas además de ser un tremendo golpe en lo deportivo, supondría igualmente un colosal varapalo en lo económico. Simplemente por jugar la fase de grupos de la Champions League el Sevilla ha ingresado algo más de 15 millones de euros. Hasta hoy el equipo nervionense ha sumado a esta cifra 1,86 'kilos' correspondientes a los dos empates logrados ante Lens y PSV en las dos primeras jornadas y lo oportuno al market pool que UEFA brinda a los clubes por el historial en las últimas diez temporadas. Vencer en Francia agregaría a la cuenta del Sevilla 3,3 millones más (2,8 por ganar el partido en la fase de grupor de la Champions League y 500.000 euros por clasificarse para los dieciseisavos de final de la Europa League). Se percibe de este modo cómo de trascendental es para el Sevilla en lo económico seguir vivo en competiciones europeas. Una final no sólo deportiva Si estas cuentas son miradas con lupa cada temporada, este curso el Sevilla presta más atención si cabe. El consejo de administración del club no ha conseguido en la última y reciente junta de accionistas que se aprueben las cuentas de los dos últimos ejercicios. Del Nido Carrasco ya fue claro a la hora de detallar la delicada situación por la que pasa el club en este sentido calificándola de «insostenible» y apuntando a que el problema está en el coste de la plantilla. «Nuestra perspectiva es que en esta 2023-24 podamos hacer break even, probablemente con alguna venta», comentaba en la entrevista a 2Playbook. A expensas de poder hacer malabarismos con las cuentas, no clasificarse para la Europa League haría que la mencionada venta se adelantase en el tiempo y que probablemente se tuviera que dar en enero cuando se espera que suceda justamente lo contrario y el Sevilla sea capaz de reforzar su plantilla. Tampoco dispone el club precisamente ahora de futbolistas cotizados en el mercado. Por lo mencionado anteriormente, Diego Alonso tendrá evidentes dificultades para componer su once inicial. La cantera cobrará inevitablemente protagonismo con Juanlu y Kike Salas partiendo de titulares y algunos jóvenes pudiendo tener cuota de protagonismo durante la cita. Salir de inicio con tres centrales parece una opción probable, pero no se descarta que el uruguayo mantenga el 4-2-3-1 apostando por adaptar a los disponibles a alguna posición afín pero no habitual. Alineaciones probables RC Lens Samba; Frankowski, Medina, Danso, Gradit, Haidara; Mendy, Samed; Sotoca, Wahi y Thomasson.

Samba; Frankowski, Medina, Danso, Gradit, Haidara; Mendy, Samed; Sotoca, Wahi y Thomasson. Sevilla FC Dmitrovic; Juanlu, Ramos, Gudelj, Kike Salas, Pedrosa; Soumaré, Sow, Rakitic, Óliver; En-Nesyri El Lens, también eliminado de la Champions League, busca retener la tercera plaza que ahora ostenta, para lo cual le sirve vencer o empatar al Sevilla. En Francia llevan diez partidos consecutivos sin ser derrotados. Pese a que simplemente con evitar que el Sevilla les gane obtendrían la tercera plaza, Franck Haise, entrenador del cuadro galo, aseguró que su equipo saldrá a ganar. «Está claro que vamos a jugar con la idea de ganar. Quiero que mis jugadores jueguen con confianza y tomen la iniciativa para ganar. Pero sabemos ser pragmáticos cuando hace falta», comentó en una clara declaración de intenciones. Llega además el Lens a esta cita tras encajar un 6-0 frente al Arsenal, dolorosa derrota que quieren dejar atrás con un buen partido frente al Sevilla. «Todos queremos dar la cara. Todos asumimos el 6-0. No son sólo los jugadores, soy yo también, es el club...», comentaba el técnico. El Sevilla no está para alardes ni goleadas, con un simple 0-1 Diego Alonso salvaría el trascendente compromiso, el club celebraría esquivar el quebranto económico y la plantilla podría encontrarse con un punto de partida para resucitar.

