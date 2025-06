Del Nido Carrasco y la venta del Sevilla FC: «No hay oferta, es un proceso complejo, no es como comprar un lápiz»

Fueron varios los frentes que tuvo que tocar el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, en su rueda de prensa celebrada este miércoles en el Sánchez-Pizjuán para hacer balance de la que él mismo ha calificado como «la peor campaña del club de los últimos 25 años». Más allá de análisis económicos y deportivos, Del Nido Carrasco fue cuestionado por otro de los grandes temas de la candente actualidad sevillista: la posible venta del club.

«A día de hoy hay una estabilidad accionarial, no existe, a pesar de que ha habido personas que se han acercado para interesarse por el Sevilla FC, no hay oferta. Cuando alguien quiere comprar un club, tiene que hacer un trabajo laborioso. Es un proceso complejo. No es como comprar un lápiz. Pueden decir públicamente lo que sea, pero a día de hoy existen cero ofertas por las acciones del club«, explicó el presidente del Sevilla FC.

Aguardando para hacerse con el control del club está la famosa tercera vía encabezada por el empresario Antonio Lappí y Fede Quintero. Mientras, el máximo accionista a título individual, el expresidente Del Nido Benavente, ya admitió a ABC cierto cansancio y que estaría dispuesto a vender, bloqueado por los juzgados, los pactos y sin esa mayoría accionarial que le diera chance para retomar el poder. «Creo que el otro día, fruto de que es consciente que está en minoría, ha anunciado que quiere vender sus acciones. Me parece una buena noticia, a ver si alguien las compra. Si es verdad o es mentira, deberá decirlo él, pero me parece que lo decía de manera cierta porque su paquete accionarial no le vale para nada», asegura Del Nido Carrasco sobre su padre.

Pese a todo, el presidente insiste: «No existe ninguna oferta por la compra del Sevilla, si algún accionista recibe una oferta, se decidirá. Si alguien me lo ofrece, decidiré. No represento las acciones de nadie. Son conjeturas, especulaciones que no existen. No he recibido ninguna oferta pro mis acciones, que son pocas, por cierto«, sentenció Del Nido Carrasco.

Al ser cuestionado por las palabras de Del Nido Benavente en su entrevista con ABC en la que le señalaba como un «caballo de Troya» para destruir el club, el presidente blanquirrojo se limitó a decir que «el tema de mi padre me cansa mucho. Él ha contestado, él dice que engañó a su hijo para que firmara un pacto y desde dentro dinamitase a un club que jugaba la Champions League. Como no consiguió doblegarme, inició una campaña contra el consejo sabiendo el daño que hacía, creo que él lo ha contestado todo. No hace falta que otorgue mi opinión, es un tema supercansino«, dijo.