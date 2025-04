Mendilibar: «Si juega Ramos, le aplaudirán»

José Luis Mendilibar vuelve a comparecer ante los medios de comunicación para hablar de la previa de un nuevo partido sevillista tras la conclusión del parón. Será el domingo cuando el Sevilla regrese a la competición liguera en un encuentro que dará comienzo a partir de las 18.30 ante Las Palmas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Y no ha eludido el vasco ninguna pregunta sobre todos los temas que han venido ocupando los titulares en clave nervionense: desde la bienvenida a Sergio Ramos o el regreso la semana que viene de Marcao, nombres propios que han marcado esta última comparecencia.

«Los entrenamientos han sido muy buenos. Todo el mundo piensa sólo en el próximo partido. Los días de entrenamientos y descanso han ido bien. Ha sido una semana buena y se les nota a ellos. Sergio Ramos lleva dos semanas con el grupo. Ha notado que no es lo mismo entrenar en individual. Le hemos dicho lo que le pedimos a un defensa como él, nuestro estilo. Puede ser muy bueno, pero no todos los equipos juegan igual. He hablado con él como uno más. Le he preguntado por su yeguada. Él hace que lo trates como uno más. ¿Si jugará? El domingo lo verás», sostenía.

No tenía dudas el vasco de que Nervión le hará un gran recibimiento al canterano, justo como el que ya se le hizo en su multitudinaria presentación «Le aplaudirán seguro, si juega y sale. Si nos da en todo, será un buen fichaje. Espero que ayude a todos sus compañeros». Acerca del fichaje de Mariano, Mendilibar lo tiene claro: «Vamos a ver... Es una opción más, creo que necesaria. Da igual el sistema. La idea es tener un número de gente suficiente para cumplir los objetivos del club», señalaba.

«Esto es llevar el día a día bien y decirles lo que uno piensa»

Preguntado por Soumaré, Mendilibar se mostró especialmente cauto: «No sé si faltaba o no faltaba ese perfil... Completa, teníamos cuatro, es el quinto... En los últimos años Fernando ha sido el ladrón de balones. La temporada pasada ganamos la Europa League con Fernando robando balones. En mes y medio parece que no sirve para eso. Soumaré nos va a ayudar, es un buen futbolista, pero es uno más dentro del equipo. ¿Ocampos? Igual le pongo tres partidos en el banquillo y no hay tanta confianza... Esto es llevar el día a día bien y decirles lo que uno piensa. Si oyen poco su nombre en los entrenamientos, malo. Si no los nombro, es porque no me interesan demasiado», incidía.

Respondió Mendilibar sobre el próximo rival nervionense, Las Palmas que dirige García Pimienta: «Somos nosotros los que hacemos que el ambiente externo sea bueno o malo. Esperamos enchufar a la afición, que la mantengamos metida por nuestro juego», y por último hizo resumen de la enfermería, añadiendo un nombre esperado por el sevillismo: «Jesús Navas se ha recuperado. Marcao, Nianzou y Acuña están en el dique seco, pero Marcao va a empezar a entrenar la semana que viene. Marcos (Acuña) tampoco va a tardar demasiado. Tanguy lo hará más tarde», avanzó.