Suscríbete a
+Nervión
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Sevilla FC

Marcao, con una contusión ósea en el tobillo izquierdo, pendiente de evolución

El central brasileño fue baja en el entrenamiento del miércoles y tampoco ha podido participar con el grupo en la sesión de este jueves

Almeyda dirige una nueva sesión bajo la lluvia y con numerosas ausencias

Marcao, junto a Januzaj y Gudelj en un entrenamiento reciente
Marcao, junto a Januzaj y Gudelj en un entrenamiento reciente EFE
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El central brasileño Marcao se ha unido de nuevo a la enfermería del Sevilla FC. Después de ausentarse del entrenamiento del miércoles y tampoco poder participar en la sesión de este jueves, el conjunto de Nervión ha hecho público un parte médico en el ... que se informa que el zaguero sufre una contusión ósea en su tobillo izquierdo. No se especifica un tiempo concreto de baja, sino que queda pendiente de evolución según informan los servicios médicos del club.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app