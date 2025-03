Lukebakio sobre las ofertas del pasado invierno: «Quiero hacerlo bien, me gusta mucho el Sevilla»

La eclosión de Dodi Lukebakio este año le ha dado muchas alegrías al Sevilla FC. Es el jugador más determinante del equipo y el máximo goleador con once dianas en su casillero personal. Tal ha sido su crecimiento esta temporada, que varios ... equipos se interesaron en hacerse con sus servicios el pasado invierno. Hasta 40 millones de euros se pusieron sobre la mesa de un Sevilla muy necesitado de efectivo. No obstante, el belga no quiso hablar de cambios de aire y decidió finalizar la temporada, a ser posible, marcando aún más goles. Así lo ha contado el propio jugador en una entrevista concedida a ABC de Sevilla.

Acaba de llegar de estar concentrado con su selección ¿Cómo se encuentra?

Me siento muy bien, estoy muy contento de estar de vuelta. Y pienso mucho en el derbi y espero que ganemos.

Es el máximo goleador del Sevilla este año. ¿Qué ha cambiado esta temporada para que se encuentres más cómodo y esté dando más nivel?

Creo que el equipo me ayuda mucho también. Además, hay un entrenador que confía muchísimo en mí, sumado a la buena forma en la que estoy este año. Me siento muy bien, muy concentrado, creo que hoy en día tengo más experiencia… Así que es un conjunto de cosas. Es un todo y, de verdad, me hace feliz sentirme así. Siempre se puede mejorar, creo que aún puedo hacerlo mejor, pero realmente intento simplemente dar lo mejor de mí. Me alegra ver que he marcado bastantes goles, pero mi objetivo es dar lo máximo posible hasta el final de la temporada.

¿Siente la responsabilidad del gol en el Sevilla esta temporada?

No, no la siento. Es verdad que cuando marcas más goles, automáticamente tienes más responsabilidad, pero no me veo así. Todos tenemos una responsabilidad, un papel que desempeñar en el equipo. Juntos somos más fuertes, así que no me considero un jugador que deba ser diferente a los demás, no. Es cierto que creo que soy un jugador, digamos, importante, pero necesitamos de todos para llegar a donde queremos.

Este pasado verano hubo muchos cambios de jugadores. ¿Con quién se lleva mejor del equipo?

Con los que más, Sambi y Stanis (Idumbo), pero también me llevo muy bien con los franceses, como Loïc.

Y a nivel deportivo, ¿qué compañero le ha sorprendido más?

Sambi. Conocía su nombre, lo había visto jugar, pero no de verdad. Jugar con él, para mí, es algo especial. Es un jugador que me gusta mucho, sabe hacer de todo con el balón. Es una lástima que se haya lesionado, pero si está en forma, para mí Sambi es un jugador que me ha sorprendido mucho.

¿Le gustaría que continuara el año que viene en el Sevilla?

Por supuesto.

En invierno llegaron ofertas interesantes. ¿Por qué no quiso marcharse?

No me gusta hablar mucho de estos temas, pero es simple. Me gusta mucho este club y no era el momento de irme. Quiero terminar bien y, después, ya veremos qué pasa.

¿Se ve en el Sevilla la temporada que viene?

Por supuesto, ¿por qué no? De todas formas, es una pregunta que no me corresponde porque todo es posible. Es mi agente quien me dirá cómo va la situación. Me siento bien en este momento. Tengo un contrato de cinco años, me quedan tres por delante. Esto es muy largo y todo es posible.