Dodi Lukebakio:«Lo vamos a dar todo porque es un partido para nuestra afición»

Llegó hace dos veranos, pero su segundo año en el Sevilla FC ha sido el de su eclosión como goleador. Dodi Lukebakio (Bégica, 1997) se sabe y también se siente importante dentro del equipo. No en vano, lleva once goles en lo ... que va de temporada y es el segundo máximo regateador de LaLiga, sólo por detrás de Lamine Yamal. Marcó en el derbi de ida en el Sánchez-Pizjuán y en una entrevista a ABC de Sevilla admite que quiere volver a hacerlo el próximo domingo en el Benito Villamarín para volver a darle la victoria a su equipo.

¿Cómo encara el equipo el derbi? ¿Mejor con parón de por medio o lo prefieren de corrido?

Sinceramente, da igual. Creo que nuestros objetivos están claros, queremos estar lo más alto posible en la clasificación. Nos dolió perder el último partido en casa, delante de nuestros aficionados, pero ahora tenemos un duelo muy importante en el que vamos a tener que demostrar quiénes somos y sudar la camiseta.

Este próximo es su cuarto derbi. ¿Qué piensa sobre este partido? ¿Se vive diferente?

Por supuesto, un derbi es diferente a los demás partidos. Sabemos que toda la ciudad está detrás de nosotros, es un poco… ¿cómo decirlo? Es diferente, es una especie de 'guerra' en la ciudad. Así que sí, son partidos increíbles. Ya fue increíble ganarlo en la primera vuelta de la temporada. De hecho, tengo una foto en mi sala de entrenamiento de ese día. Creo que realmente todo el mundo está impaciente, estamos todos muy concentrados porque sabemos lo mucho que significa para nuestros aficionados, para el club. Y como dije, vamos a hacer todo lo posible para obtener un resultado positivo.

El Betis llega en un gran momento deportivo. ¿Cree que es favorito?

Creo que en un derbi no hay favoritos. De verdad, es algo especial. Es motivador, estás en forma, crees que vas a ganar… es un partido diferente. Es una batalla. Lo damos todo. Sólo queremos ganar, y por eso, para mí, no hay favoritos. Nadie lo es. Simplemente es una guerra, y al final, un equipo saldrá ganador.

Fueron nueve jugadores los que se marcharon con sus respectivas selecciones y han tenido pocos días para preparar el derbi ¿Cree que esto penalizará de cara al domingo?

No, no lo pienso porque sabemos muy bien lo que el entrenador espera de nosotros, las ideas están claras. Un derbi no se juega, se gana, así que vamos a darlo todo, a dejarnos el alma, porque este partido no es sólo para nosotros, es para todos nuestros aficionados. Por eso, creo que todo el mundo está muy, muy concentrado.

El derbi de octubre lo ganaron para Jesús Navas con un gol suyo. ¿Cuál es la motivación que tienen ahora para ganar?

Es verdad que fue un partido especial para nosotros, porque Jesús hizo muchas cosas por el Sevilla, así que fue más emotivo. Pero, aparte de eso, el objetivo sigue siendo el mismo. Como dije, es un partido de ciudad, lo que significa que realmente tenemos que demostrar quiénes somos y, simplemente, ganar. Ese es el objetivo.

¿Le gustaría volver a marcarle al Betis?

Por supuesto, sería increíble. Como dije, tengo una foto porque para mí este derbi significa mucho. Todo el mundo ha oído hablar del derbi entre el Betis y el Sevilla. Sin duda, me alegraría poder ayudar al equipo marcando. Pero si no marco y el equipo gana, estaré igual de feliz.

Goles «No siento la responsabilidad, todos tenemos alguna. Aunque sé que soy un jugador importante»

Es el máximo goleador del Sevilla este año. ¿Qué ha cambiado esta temporada para que se encuentres más cómodo y esté dando más nivel?

Creo que el equipo me ayuda mucho también. Además, hay un entrenador que confía muchísimo en mí, sumado a la buena forma en la que estoy este año. Me siento muy bien, muy concentrado, creo que hoy en día tengo más experiencia… Así que es un conjunto de cosas. Es un todo y, de verdad, me hace feliz sentirme así. Siempre se puede mejorar, creo que aún puedo hacerlo mejor, pero realmente intento simplemente dar lo mejor de mí. Me alegra ver que he marcado bastantes goles, pero mi objetivo es dar lo máximo posible hasta el final de la temporada.

¿Siente la responsabilidad del gol en el Sevilla esta temporada?

No, no la siento. Es verdad que cuando marcas más goles, automáticamente tienes más responsabilidad, pero no me veo así. Todos tenemos una responsabilidad, un papel que desempeñar en el equipo. Juntos somos más fuertes, así que no me considero un jugador que deba ser diferente a los demás, no. Es cierto que creo que soy un jugador, digamos, importante, pero necesitamos de todos para llegar a donde queremos.

Presión «Prefiero jugar en casa. Tenemos una afición exigente y es normal,porque somos un gran club»

¿Cómo es la compenetración con Carmona por la banda derecha?

Tenemos una buena conexión. Debemos hablar mucho entre nosotros, tenemos que intentar entendernos. Hay partidos que son un poco más difíciles que otros, pero es porque el adversario nos analiza bien. Pero la conexión es buena, sinceramente, hay un buen entendimiento.

Se le ve muy cerca de Idumbo en todo momento, ¿qué consejos le da?

El consejo que le doy es que, como es joven, mentalmente no es fácil para él porque no juega siempre y quiere jugar, es normal. Y a veces, como soy su hermano mayor, tengo que intentar dejarlo aprender solo, pero también ayudarlo a comprender que debe estar listo mentalmente. El fútbol va muy rápido, por lo que tiene que estar preparado, entrenar muy bien, y cuando tenga su oportunidad, debe demostrar que está listo. Porque si no, las cosas van rápido. Si no estás preparado, tal vez mentalmente sea difícil, y si llega un partido y no estás bien, la oportunidad pasa. Por eso es muy importante estar preparado mentalmente y no presionarse, porque es joven. Y luego, si tiene su oportunidad de demostrarlo, como lo ha hecho en algunos partidos, que muestre que también puede ser importante para el grupo.

Este pasado verano hubo muchos cambios de jugadores. ¿Con quién se lleva mejor del equipo?

Con los que más, Sambi y Stanis (Idumbo), pero también me llevo muy bien con los franceses, como Loïc.

Y a nivel deportivo, ¿qué compañero le ha sorprendido más?

Sambi. Conocía su nombre, lo había visto jugar, pero no de verdad. Jugar con él, para mí, es algo especial. Es un jugador que me gusta mucho, sabe hacer de todo con el balón. Es una lástima que se haya lesionado, pero si está en forma, para mí Sambi es un jugador que me ha sorprendido mucho.

¿Le gustaría que continuara el año que viene en el Sevilla?

Por supuesto.

¿Qué cree que le falta al Sevilla para conseguir dos victorias seguidas y dar un salto de calidad?

No debemos ponernos presión. Tengo la sensación de que, cuando ganamos un primer partido, inmediatamente sentimos que debemos ganar el segundo. Y luego sentimos esa presión, jugamos un poco diferente, y eso puede influir.

¿Por qué están jugando mejor fuera de casa que en el Sánchez-Pizjuán?

Es justo lo que digo. No lo sé. En todo caso, yo prefiero jugar en casa, por supuesto, pero puede que sea la presión que algunos jugadores puedan sentir jugando en casa. No están igual, no sé. Tengo la impresión de que muchos jugadores, cuando son visitantes, no sienten la presión que cuando juegan en casa. Tenemos aficionados exigentes y es normal, somos un gran club. Pero no debemos meternos presión y hay que dar lo mejor de nosotros mismos, hay que progresar en eso.

¿Siente también esa presión de la que habla?

Para mí es diferente porque me gusta mucho la presión, pero no todo el mundo sabe jugar con ella.

¿Qué mensaje le manda a la afición para el domingo?

Que sabemos lo importante que es esta semana, es el derbi. Necesitamos su apoyo, como siempre. Vamos a darlo todo.