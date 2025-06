Luis Cuervas: «A mi padre no se le dio ni un banderín firmado»

Luis Cuervas dejó su puesto de consejero en el Sevilla FC en 2011 para convertirse en delegado UEFA, aunque su vinculación con el club sigue muy vigente. Crítico con la actual situación de la entidad, Cuervas apoya la manifestación convocada para este jueves ... del sevillismo y reconoce su desagrado con la deriva de los actuales gestores. Considera que la contratación de Caparrós es una muestra de la inexistencia de la hoja de ruta del club y critica el nombramiento del técnico utrerano como primer presidente de honor el Sevilla.

¿Considera que los actuales dirigentes están echando el balón hacia delante?

Muchos equipos están teniendo éxitos con presupuestos menores a los que tenemos nosotros porque están estructurados. Saben hacia dónde van, tienen a las canteras enfocadas hacia el primer equipo y van incorporando jugadores... El Sevilla actualmente no sabe hacia dónde va. La última UEFA que ganamos fue una ruleta rusa. Si no llegamos a ganar, a lo mejor el equipo hubiera vivido una situación financiera insalvable, pero no hay constancia en la dirección deportiva con respecto a lo que son los entrenadores. Se ha cambiado muchísimo el sistema.

Ya que estamos hablando de proyectos, ¿qué le parece el fichaje de Cordón y de Almeyda?

Cordón me parece un profesional contrastado. Lo único que veo es que no es persistente en el tiempo. Ojalá llegue a cumplir con los tres años que ha firmado. Será señal de que está realizando un buen trabajo. Ser un profesional contrastado le tiene que permitir tener una serie de contactos fundamentales para poder aliviar la plantilla y poder colocar futbolistas para poder fichar. Y tiene esos contactos con los representantes a los que poder pedir que sus futbolistas confíen en el proyecto. Porque la situación financiera es susceptible de ahuyentar a cualquiera.

¿Le gusta más que Víctor Orta?

Víctor heredó una situación difícil. Había que aligerar la plantilla y lo hizo como pudo. Fichar futbolistas sin dinero es muy difícil. Evidentemente lo que hay en el mercado al que acudes cuando no tienes dinero es susceptible de que haya error. Es más fácil el fallar que el acertar. Él ha avanzado en un proyecto a largo plazo en ese sentido de los recortes del coste. Se han traído futbolistas a cero coste, que no tienen equipo, eso ya te está dando un mensaje de la situación del futbolista. Si puedes repescarlo, meterlo en la pomada y que sea un gran futbolista… puede sonarte la campana. Pero jugadores como Mariano o Ihenacho, que están sin equipo por la forma física que están y la situación en la que se encuentran a nivel futbolístico, pues a lo mejor pueden caer de pie o no caer de pie. Es que eso es una ruleta rusa, no tiene garantía.

¿Y Almeyda?

Tengo la mala costumbre de que, gracias a mi profesión como delegado UEFA, tengo contactos en toda Europa. Entonces cuando viene alguien, un entrenador, un futbolista… acudo a la fuente y pregunto por él. Lo que me dicen de Matías es que es un entrenador que en Grecia ha triunfado. La primera temporada ganó una liga, la segunda cumplió bastante y ya la tercera temporada hubo cambio de presidente y ya empezó a chocar con él y se abandonó el proyecto. Lo que me dicen es que es un juego agresivo, suele jugar con un 4-3-3 y es una buena referencia. Entiendo que la apuesta de Cordón es arriesgada, porque su futuro lo está vinculando a este entrenador. Y el problema que tenemos es que tenemos muy mal recuerdo de las apuestas como se hizo con Diego Alonso. Es una apuesta arriesgada.

¿Espera muchos cambios este verano?

Creo que la plantilla no va a variar mucho de la que hemos tenido. La norma 1-1 es fundamental alcanzarla, mientras no tengamos la capacidad de traer futbolistas de nivel, no podremos obtener grandes ganancias en las ventas, que es la fuente que proporciona a los equipos crecer. El comprar barato y el vender caro. El plan estratégico financiero que tiene el club va en esa línea, reducir al máximo la masa salarial y que vayan saliendo futbolistas que, poco a poco, vayan realizándose esas ventas que vayan compensando las pérdidas que ha acumulado el club.

¿Hubiera destituido a Pimienta?

No, porque se hizo para apaciguar una situación social. La postura de Joaquín (Caparrós) fue conseguir que, por lo menos, durante los 90 minutos no se chillara y no se formara... Joaquín es un señor muy valorado y muy respetado en el sevillismo y si pedía esa unidad, mientras que el equipo no estuviera en riesgo, se iba a tener. ¿Qué pasó? Ya el último partido fue un desmadre. Ya el equipo no estaba en peligro de descenso y la gente mostró la verdad. Precisamente ante un Madrid y, socialmente, ante toda España. Llevo muchos años en el fútbol y no he vivido nada igual.

Por tanto, la solución más inmediata es que funcionen estas nuevas apuestas

Lo ideal sería que todos se quisieran sentar en una mesa. Creo que es algo que ni se valora. Ni se plantea el decir, señores, vamos a sentarnos y vamos a buscar una solución. ¿Cuáles son las líneas rojas por las que uno no pasa? ¿Cuáles son las del otro? Y sobre esas líneas rojas vamos a trabajar. Vamos a buscar mediadores. En conflictos bélicos existen los mediadores. En conflictos familiares existen los mediadores. Por lo tanto, apelo al sevillismo de todos los que están, que dejemos los egos y los odios fuera de esa mesa. Y que miremos por el Sevilla, incluso para vender. Si la decisión es vender, señores, vamos a fijar un precio.

Fijar un precio parece lo más difícil.

Se puede, pero hay que tener voluntad y hay que saber perdonar determinadas cosas. El Sevilla necesita que le inyecten dinero. La vía de la financiación ya la tenemos colmada, la siguiente es la venta de futbolistas, pero el mercado está tremendamente parado y a unos precios que para nada se asemejan a aquellos en los que se ha movido el equipo en otros años. Por lo que la situación, aparte de las pérdidas que va a incorporar este año, cada vez los fondos propios van menguando más. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente en algún momento, si no se produce una venta, habrá que afrontar una ampliación de capital.

«Joaquín ha sido usado como parapeto en dos ocasiones por el Sevilla»

¿Qué le parece la presidencia de honor de Joaquín Caparrós?

Es que eso se debe decidir en la Junta General de Accionistas. Hubiera sido más bonito. Esconderse por detrás... Vaya por delante que Joaquín y yo somos amigos, que Joaquín es sevillista al nivel que somos todos y lo ha demostrado. Pero creo que hay muchos sitios en el club, ya se le dio el banquillo de oro en su momento y se merece todo el reconocimiento del sevillismo. Eso sí, la presidencia de honor me parece un poco fuerte. Mi padre fue presidente de Sevilla por mucho tiempo, hizo cosas que salieron mal, pero hizo cosas que salieron bien y ya nada más que por el hecho de dedicarle el tiempo que le dedicó y la vida que le dedicó... Todos se merecen un reconocimiento, igual que se le ha hecho a Roberto Alés, igual que creo que se lo merecen José María del Nido y Pepe Castro.

¿Tiene ahí alguna espinita con el reconocimiento a su padre?

A mi padre no se le ha dado ni un banderín firmado. Entonces me parece un poco fuerte que se le entregue a una persona, que sí ha desarrollado una gestión remunerada por el club, este reconocimiento. Parece una compensación por ponerlo en la situación que lo han puesto. Joaquín acudió al rescate del Sevilla, pero ya ha sido usado dos veces como parapeto de la situación.

¿Considera que funcionó?

Estuvimos a un gol de irnos a Segunda... la gestión de Joaquín de lo que han sido los últimos partidos no ha sumado en lo deportivo, simplemente ha conseguido parar que la grada no se tire al campo. Deportivamente entiendo que no ha contribuido, porque Joaquín tuvo su momento vital y creo que es un reconocimiento desproporcionado, desmesurado. Aunque se merezca todos los honores, el concepto no es el idóneo. La presidencia de honor es un nombramiento muy fuerte y al final lo que consigue es vincularlo más a la entidad como parapeto. Si en la jornada 3 o 4, dios no lo quiera, el equipo está abajo y las gradas 'engoriladas'... pues lo tenemos aquí otra vez como parche.