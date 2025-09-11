Inma Gabarro vuelve al Sevilla FC: «Necesitaba volver a casa» La jugadora se marchó la pasada campaña al Everton y regresa al club hispalense en calidad de cedida

El Sevilla FC y el Everton Football Club han alcanzado un acuerdo para la cesión -por una temporada- de Inma Gabarro. La delantera, que se incorporó a la disciplina sevillista en la temporada 2013-14, volverá a vestir la elástica blanquirroja tras su marcha rumbo a Inglaterra la pasada campaña.

Tras el anuncio de su llegada, la jugadora ha hablado para los medios del Sevilla sobre su regreso. «Necesitaba volver a casa, volver a encontrarme con la familia sevillista y con la personal. Quería encontrarme conmigo misma y qué mejor que hacerlo en casa«, afirma la canterana.

Además, reconoció que fue un año duro tras la lesión de ligamento cruzado anterior: «Ha sido el peor año de mi vida en lo futbolístico, porque no he tenido esa parte de fútbol que es lo que a mí me mueve, pero en lo personal he madurado también. Ha sido un año durísimo mentalmente al igual que físicamente, pero estuve apartada en el gimnasio y he mejorado en ese aspecto, algo que saco como positivo«.

Gabarro asegura que «se encuentra fuerte», a pesar de haber estado muy tocada a nivel mental por la lesión que sufrió el pasado curso. «Físicamente todo se pasa y con el paso de los días te encuentras mejor para llegar al nivel físico en el que quieras estar, pero es una lesión que te toca mentalmente porque te separa de lo que tú amas y a mí personalmente me tocó vivirla fuera de España, fuera de mi familia, y mentalmente es una lesión que te destroza... y a eso vengo a mejorar, para ser futbolista hay que estar bien con todo y vengo a trabajar muchísimo y a poder ser la futbolista y la persona que quiero ser para poder dar el nivel que creo que Inma puede llegar a tener. Trabajando poco a poco esa Inma llegará«, explica.

Además, insistió en el hecho de la madurez como algo fundamental para haber llegado a este punto: «Me fui en busca de nuevos objetivos y me ha tocado vivir este proceso. He cogido mucha madurez física y mentalmente, creo que soy una persona totalmente nueva interiormente, tienes mucho tiempo para tomar decisiones sin lo que tú amas y creo que vengo a aportar mucho trabajo y sacrificio y luego si puedo aportar esa madurez que he podido trabajar durante ese año y viendo con claridad las cosas... si puedo decir a la compañera o al equipo que llegarán días mejores, pues estaré abierta a aportar al equipo«.