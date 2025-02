García Pimienta: «Debemos conceder mucho menos y estar más sólidos como equipo»

El Sevilla FC se estrenó este viernes en LaLiga EA Sports con un empate (2-2) ante la UD Las Palmas. El equipo dirigido por García Pimienta logró adelantarse en el marcador por dos veces, pero el cuadro canario igualó en ambas ocasiones el partido haciendo que cada equipo se llevara un punto del debut.

García Pimienta, que volvía este viernes a Las Palmas tras haber salido de la ciudad y del club amarillo hace apenas dos meses, valoró así lo visto sobre el césped en el primer partido:

«Veníamos a ganar. La propuesta fue muy buena con llegadas y ocasiones más claras por nuestra parte. Tuvimos dos o tres muy claras al final en un campo muy difícil ante un rival que te quita el balón y está bien trabajado. Hemos tenido algo más de posesión y más finalizaciones. Y también algún error que nos ha penalizado. Llevamos poco tiempo y el equipo ha competido bien. De eso se trata. Siempre ha ido por el partido. No hemos estado acertados y hay que seguir corrigiendo cosas. Es el camino», comenzaba diciendo en palabras a DAZN.

Cuatro goles se vieron en el partido, algo que no termina de contentar al técnico: «Mejor para el aficionado neutral que para los entrenadores, que procuramos tener las cosas controladas, sobre todo en nuestro área. El partido ha sido bonito, abierto, y hemos ido con la idea de sacar los tres puntos aunque al final nos hayamos llevado un empate».

Acerca de lo que puede sacar positivo y negativo del choque, el entrenador sevillista señaló lo siguiente: «Quiero verlo con tranquilidad. Cuando te marcan dos goles y han podido hacer algunos más... Intentamos que pasen pocas cosas en nuestro área a nivel defensivo. Debemos conceder mucho menos y estar más sólidos como equipo. Luego hemos sido generosos con el balón y hemos llegado generando las suficientes ocasiones, pero no hemos estado acertados y todo eso es lo que hay que corregir. Ellos te someten bastante bien en la presión y nos ha tocado correr a la espalda en alguna ocasión. Me quedo con todos mis jugadores. Van a mejorar y se van conseguir los resultados. No tengo duda».

Juanlu, que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos se estrenó en la temporada liguera con un gol y lo hizo jugando como interior, algo que García Pimienta explicó de la siguiente manera: «Ha jugado de interior porque íbamos justos en el centro del campo por la lesión de Sambi y la sanción de Saúl. Hablé con él y creo que puede jugar ahí. Lo ha hecho muy bien y encima ha marcado un gol. Tiene un presente increíble y un futuro mucho mejor. Hay que exigirle que juegue mejor que hoy porque tiene capacidad para ello».

Además, como declaración de intenciones aseguró que «vamos a ir por todo, que la gente no tenga duda». «Ojalá el Sánchez-Pizjuán esté el viernes a reventar porque estos jugadores lo van a dar todo», dijo también antes de explicar la posición adelantada de Jesús Navas y ser preguntado por las sustituciones (únicamente hizo tres). «El partido estaba un poco descontrolado. En el banquillo teníamos un perfil de jugadores de ataque o defensa, pero no centrocampistas. Si hubieran estado Lokonga y Saúl, habrían jugado. Los que han salido lo han hecho bastante bien. No soy partidario de hacer todos los cambios ni de no hacerlos. Hemos puesto a Jesús en el extremo porque no tenía muchos entrenamientos y queríamos que generara alguna situación sin tener que hacer recorrido defensivo. Es la suerte de tener a jugadores polivalentes como él», argumentaba.