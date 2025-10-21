La estadística avanzada sigue avalando al Sevilla de Almeyda

El Sevilla FC encara la semana con dudas tras la inesperada derrota frente al RCD Mallorca en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Almeyda, que venían de ganar cuatro de los últimos seis partidos ligueros, se vieron sorprendidos por ... un Mallorca que contaba por derrota todos sus partidos fuera de casa en esta temporada 25-26.

A pesar de ello, la estadística avanzada continúa respaldando el plan de Matías Almeyda. Un equipo que tiene la intensidad y la eficacia como pilares fundamentales de su seña de identidad. Según Opta, la prestigiosa empresa de análisis de datos deportivos, el Sevilla es el equipo de LaLiga que más disparos convierte en goles con un porcentaje de conversión del 16,16%. Esto se refleja en que los 16 tantos anotados por los sevillistas han venido de 99 disparos a puerta. Ningún otro equipo del campeonato supera el 14%, lo que refleja que el Sevilla está siendo, por goleada, el más eficaz de Primera.

Si elevamos esta estadística a nivel europeo, los de Nervión se colocan dentro de los diez equipos de las grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) con mayor tanto por cierto de conversión. Dentro de esa lista se encuentran equipos de la envergadura del Bayern de Múnich, el Manchester City o el Tottenham, entre otros.

Varios jugadores del conjunto hispalense están por encima del 30%, caso de Peque y Lucien Agoumé (50%), Alexis Sánchez (40%) y Djibril Sow (33,33%). Inclusive, Dodi Lukébakio también computa para esta estadística con su gol en la jornada inaugural contra el Athletic Club. En ese partido, el actual jugador del Benfica vio portería en tan solo dos disparos a puerta.

Dadas las circunstancias de la plantilla, queda claro que la viabilidad del proyecto del técnico argentino va a seguir necesitando de esta pegada que lleva demostrando en los dos primeros meses de competición. Este viernes (21.00), la Real Sociedad del señalado Sergio Francisco será el siguiente equipo en poner a prueba la eficacia sevillista.