El Sevilla ya prepara el duelo ante el Oviedo sin novedades de los siete lesionados

El Sevilla FC ha regresado este martes a los entrenamientos tras disfrutar el lunes de descanso, con una suave sesión de recuperación (a puerta cerrada), con la mirada puesta ya en el encuentro del Oviedo del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán, ... donde espera reencontrarse con la victoria en una terrible dinámica que le ha llevado a sumar cuatro de los últimos 21 puntos en juego. Para este partido, el entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, contará con bajas sensibles que provocarán que deba alinear nuevamente un once alternativo, incluso menos poderoso que el diseñado ante el Valencia, donde perdió dos puntos en el alargue.

En el primer entrenamiento de la semana, el técnico argentino no ha podido contar con ninguno de los siete afectados por diferentes lesiones: Nianzou, Marcao, Kike Salas, Juanlu, Suazo, Vargas y Januzaj. Como informaba ABC de Sevilla este pasado lunes, sólo Marcao y Kike Salas tienen algunas opciones de llegar al encuentro contra el equipo asturiano, aunque en ningún momento se forzará a algún jugador por miedo a perderlo.

Más complicado incluso se presentan los siguientes partidos, tanto el duelo de la Copa del Rey intersemanal, como el último partido del 2025 en el Santiago Bernabéu. En esos dos sí podrá contar con los sancionados Peque e Isaac, que se perderán el trascendental duelo de este domingo en Liga, aunque las pérdidas llegarán desde la Copa de África, con Akor Adams y Ejuke haciendo las maletas el próximo lunes como plazo máximo para marcharse con Nigeria.

El Sevilla regresará a los entrenamientos mañana miércoles a las 10.00, con Almeyda habiendo organizado sesiones de trabajo hasta el mismo sábado a la misma hora. En este tiempo deberá ir estudiando el once que colocar ante uno de los clubes metidos en descenso, parecido al de Mestalla pero sin Peque, con Alexis u Sow como alternativas en esa posición, aunque con la necesidad de hacer más goles, por lo que es una decisión compleja. La plaga de lesiones no mengua en Nervión. Y Almeyda es testigo directo.