El Sevilla ya prepara el duelo ante el Oviedo sin novedades de los siete lesionados

Oso y Agoumé, en el entrenamiento del Sevilla de este martes
Alberto Fernández

El Sevilla FC ha regresado este martes a los entrenamientos tras disfrutar el lunes de descanso, con una suave sesión de recuperación (a puerta cerrada), con la mirada puesta ya en el encuentro del Oviedo del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán, ... donde espera reencontrarse con la victoria en una terrible dinámica que le ha llevado a sumar cuatro de los últimos 21 puntos en juego. Para este partido, el entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, contará con bajas sensibles que provocarán que deba alinear nuevamente un once alternativo, incluso menos poderoso que el diseñado ante el Valencia, donde perdió dos puntos en el alargue.

