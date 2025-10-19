Carmona se reinventa en el Sevilla: ya es el defensa con más participaciones de gol en LaLiga

Antes de esos diez minutos fatídicos en los que el Sevilla encajó tres goles que lo acabaron desmoronado, los de Matías Almeyda habían exhibido su nueva piel. También José Ángel Carmona, ahora uno de los futbolistas más destacados en el apartado ofensivo. El buen ... momento físico por el que atraviesa el defensa de El Viso del Alcor le permite ese ida y vuelta por la banda diestra, a lo que ha añadido decisiones acertadas en la finalización.

Un gol y tres asistencias acumula Carmona en LaLiga, lo que lo convierten en el defensa con más participaciones de gol del campeonato, un dato que apuntó el siempre atento Fran Martínez (@LaLigaenDirecto). Una versión mejorada del visueño, que ante el Mallorca compartió la banda con otro canterano como Juanlu, el elegido por Almeyda para sustituir a Alexis Sánchez, tras esas molestias que el chileno sufrió en el entrenamiento del viernes.

«Jugar con José (Carmona) atrás es una pasada, tiene ese físico que te dobla y defiende. Nos entendemos bien. Una lástima no haber sacado los tres puntos, pero siempre es bonito volver al once», expuso el propio Juanlu sobre esa confección del once que incluyó a los dos canteranos en la banda derecha del Sevilla.

La acción del 1-0 partió de las botas de Carmona, que desbordó a Virgili, con quien se las tuvo durante el partido, y su centro fue aprovechado por Rubén Vargas. Fue la tercera asistencia del defensa, aunque esta vez sin premio final para el Sevilla. Las dos anteriores, la que ofreció a Akor Adams en Vallecas y a Alexis Sánchez en Mendizorroza, sí sirvieron para que el equipo sevillista sumase los tres puntos. Además de esos tres pases de gol, Carmona también anotó en la goleada ante el Barcelona, con ese 3-1 que ya puso la victoria en bandeja.

El lunar para el visueño llegó en la faceta defensiva. Si ya en el primer tiempo Virgili protagonizó alguna acción por su costado, en el segundo dos de los goles llegaron por su banda, aunque sin responsabilidad expresa de Carmona. Muriqi remató desde su zona, aunque tras una pérdida de Suazo que cogió al equipo descolocado y a Carmona saliendo a tapar a destiempo a Virgili, que asistió al delantero; y en el 1-2, tras la pérdida de Januzaj, a quien estaba desdoblando, en mediocampo, el centro de Mojica, ante la leve oposición de Ramón Martínez, se produce desde la diestra para que Mateo Joseph se adelante a Vargas en boca de gol.