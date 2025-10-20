El Sevilla de Almeyda y el aprendizaje de un primer cuarto de liga similar en puntuación al de Pimienta

Cubierto prácticamente el primer cuarto del campeonato liguero, el Sevilla FC alcanza los 13 puntos en la tabla clasificatoria. Si los de Almeyda mantienen esta proyección, finalizarían LaLiga con 54 puntos, una cifra que da pasar un campeonato tranquilo e incluso para ... merodear la zona europea. El Rayo se metió en Conference la campaña pasada como séptimo clasificado con 52 puntos. Es aconsejable y necesario que el Sevilla identifique su realidad para no despistar el objetivo y crecer a partir de aspiraciones razonables, garantizando sus mínimos. Si más adelante se pone a tiro un premio mayor, será producto de ello.

La última liga 2024-25, en este sentido, dejó una buena enseñanza a los sevillistas. Con García Pimienta, el equipo sumaba a estas alturas del torneo doméstico, en la misma jornada 9ª, 12 puntos, sólo uno menos que los que acumula ahora el Sevilla de Almeyda. No hace falta recordar cómo acabó el curso pasado, con el entrenador destituido y el equipo sufriendo, mirando hacia abajo durante todo el tramo final.

Es decir, el Sevilla no puede relajarse por su aseado arranque de temporada. Tiene el aprendizaje de lo ocurrido el año pasado. Con un sensible matiz a favor. Si bien la dinámica de puntos es similar a la de Pimienta en el arranque liguero, las sensaciones que transmite el equipo con Almeyda son mucho más sólidas, con una identidad definida que invita, por ahora, a confiar en cierta progresión durante la temporada.

La caída del Sevilla en la 2024-25 llegó concretamente en los albores de la primavera, cuando entrado el mes de marzo el equipo, que coqueteaba incluso con los puestos europeos, se diluyó peligrosamente en un cierre de curso horroroso. Tal fue la descomposición que sólo pudo sumar 5 puntos en las últimas 11 jornadas. Acabó la liga con un único punto de margen sobre el precipicio del descenso.

Pese a las similitudes en la puntuación, hay matices muy diferentes. El Sevilla de Almeyda es mucho más goleador. Lleva 16 dianas en lo que va de curso, mientras que con Pimienta el equipo sólo había visto puerta en 9 ocasiones, una discreta media de un tanto por partido. Por contra, con el catalán era algo más equilibrado atrás, con 10 goles encajados, por los 14 que ha recibido ya el actual Sevilla 2025-26.