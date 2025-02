Duro correctivo antes de arrancar la era García Pimienta (4-1)

Última prueba del Sevilla FC de la pretemporada en un escenario de altura y con mucha presencia canterana en el once inicial de García Pimienta. Ramón, Darío, Collado e Idumbo partieron como titulares, mientras que Kelechi Iheanacho debutó con la elástica ... sevillista. Así, muchas caras nuevas se vieron en Anfield ante un Liverpool muy titular. Aun así, los de Nervión aguantaron bien el tipo durante la primera media hora del partido ante un rival bastante superior. La lectura más positiva es que los de García Pimienta tienen asentados muchos conceptos, incluso, usando piezas que no son las habituales. Sin embargo, jugar con la defensa adelantada ante rivales con velocidad puede causar muchos estragos, tal y como se ha podido ver este domingo.

Así, el ritmo vertiginoso y la calidad táctica del Liverpool de Arne Slot se impuso en los arreones finales de la primera mitad, sentenciando el partido con un contundente 3-0 en 15 minutos. Luis Díaz y Salah fueron los autores de los tantos y el quebradero de cabeza principal de la defensa sevillista. Destacar el papel de Tanguy Nianzou, que se ha ganado la confianza del entrenador catalán y se mostró muy activo y contundente en todas sus acciones. El francés puede encontrar la redención esta temporada si se mantiene en este nivel y las lesiones le respetan. Lo cierto es que el Sevilla FC lo necesita más que nunca, puesto que anda escaso de centrales de garantías y la posible venta de Loïc Badé está encima de la mesa.

Más sobrepasado se mostró Darío Benavides. No es para menos, puesto que le tocó intentar parar al poderoso Luis Díaz, que intentaba constantemente hacer sangre por este carril. No obstante, tanto Nianzou como Agoumé se plantaron muy seguros en la defensa para ayudar al canterano ante titánica labor. El pivote francés se mostró muy cómodo en su regreso y estuvo bastante compenetrado con Collado, el cual se convirtió en el jugador más incisivo del conjunto blanquirrojo, que pocas acciones ofensivas protagonizaría. Tanto es así, que Iheanacho apenas tocó balón durante los primeros 45 minutos del encuentro, por lo que habrá que esperar a otra oportunidad para ver lo que propone este delantero.

El duelo arrancó con un ritmo muy alto por parte de ambos conjuntos, pero con el dominio claro de los 'reds'. El primer aviso lo daría Salah a los tres minutos del inicio, pero un espabilado Nyland supo despejar esas primeras llegadas envenenadas. Al Sevilla le costaba mantener el control del balón, pero su primera acción peligrosa llegaría tras una recuperación de Idumbo en la salida del conjunto inglés. El canterano se quedó solo ante Allison, pero en el golpeo se resbaló y lo mandó muy por encima de la portería.

Poco a poco, el cuadro hispalense fue concediéndole metros al rival y terminó replegada en su campo. De forma que los de Slot fueron incrementando la presión, pero se topaban con un equipo bien organizado defendiendo y con un Agoumé derrochando reflejos. Lo intentaron tanto Luis Díaz como Salah y el Sevilla era consciente de que tenía que recuperar el control del balón si no quería verse sobrepasado por el ritmo impuesto.

No obstante, la calidad de los británicos se impuso y, rozando la media hora del partido, Diogo Jota marcó el primero de los locales tras enganchar una volea a la escuadra de Nyland. El gol inyectó algo de veneno a los sevillistas y la buena conexión entre Pedrosa e Idumbo dotó de cierta verticalidad al equipo... durante unos minutos, puesto que Luis Díaz encontró premio a la perseverancia tras una rápida transición que sorprendió al Sevilla. Jota para Díaz que definió a la perfección y mandó el cuero otra vez por la escuadra de Nyland. El Sevilla bajó por completo los brazos tras del segundo tanto en contra, algo que supieron aprovechar los ingleses. De nuevo, Luis Díaz volvió a plantarse solo ante el meta sevillista tras otra jugada de derroche de velocidad y colocó la puntilla con el tercer tanto en contra.

En la reanudación, García Pimienta realizó un carrusel de cambios para intentar evitar la sangría de los últimos 15 minutos de la primera mitad. Entraron Carmona, Gudelj, Montiel, Rivera, Sow, Lukebakio, Ejuke, Lukebakio y Peque. Un equipo mucho más titular que el que inició el duelo. Los cambios de García Pimienta funcionaron y el equipo comenzó a dominar el juego. Además, el Liverpool también se mostró benevolente bajando el ritmo.

Aun así, el Sevilla mostraba serios problemas para salir de su área ante la constante presión de los ingleses. La intención de los sevillistas era la de salir con el balón jugado, pero el balón les duraba muy poco en los pies. Poco a poco, los visitantes fueron asentándose más en el encuentro, mientras que la introducción de Ejuke al terreno de juego dotó al equipo de profundidad y nuevas propuestas. De hecho, la primera acción de peligro de esta mitad llegó por la banda izquierda. Ejuke buscó a Peque, que no llegó, pero sí lo hizo Sow aunque atrapó Allison.

Tras esta jugada, el Sevilla consiguió el dominio del juego y Sow volvió a intentarlo gracias a un buen pase del extremo nigeriano. Los buenos minutos sevillistas se tradujeron en el único gol que pudieron marcar. Lo hizo Peque, aprovechando una gran jugada de Ejuke por la banda izquierda y cruzándola en el marco de Becker en el minuto 65. Poco les duró la felicidad a los sevillistas, ya que en la siguiente jugada un mal despeje de Gonzalo Montiel, hace que el que el balón quede muerto en el área y Trey Nyoni aprovechó para volver a ampliar la distancia.

El Liverpool volvió a apretar tras esto y ya se dedicó a encerrarse en campo rival para buscar un resultado aún más abultado. Algo que no lograron gracias a las grandes intervenciones de Nyland y alguna que otra aparición de Ramón en defensa.

Así, el Sevilla da carpetazo a sus amistosos de la pretemporada y afronta su última semana preparatoria antes de arrancar el curso ante Las Palmas. No es un colofón deseado, pero teniendo en cuenta las limitaciones del equipo y la gran presencia canterana, se puede extraer algún que otro detalle interesante de este nuevo Sevilla FC. Aún queda mucho trabajo por delante y piezas fundamentales que aún no están ensambladas. Hay que definir un once titular, pero la evolución del equipo este verano ha sido palpable. Ahora, toca la prueba de fuego: arrancar con una victoria que refuerce el proyecto.