Diego Alonso: «Pedimos valentía a los jugadores y lo hicieron»

Debutó Diego Alonso como técnico del Sevilla con un empate a uno ante el Real Madrid. Un resultado que, tal y como admitió en sala de prensa, no le deja satisfecho, como sí se sintió con el rendimiento de sus jugadores, lo cual deja tranquilo al uruguayo de cara a los próximos compromisos. «De lo que hemos trabajado, se vieron muchas cosas. La valentía que le pedimos a los jugadores, lo hicieron. Por ese lado estoy conforme, entiendo que hicimos un buen partido. No estoy feliz, obviamente, con el resultado. Queríamos ganar, pero más allá de eso, tengo al tranquilidad de que los jugadores hicieron un buen partido, fuimos valientes y jugamos de tú a tú. Eso me deja tranquilo para lo que viene por delante», fueron las primeras impresiones del nuevo entrenador nervionense.

Sin querer entrar a comparar su estilo con el de su antecesor, Diego Alonso admitió que «queríamos un juego más combinativo, que pudiéramos construir desde atrás, que pudiéramos ser agresivos en la presión... Creo que esas cosas se cumplieron». Tampoco entró en valoraciones sobre el arbitraje de De Burgos Bengoetxea, afirmando que «jamás hago comentarios, no es mi papel. Yo pretendo que mi equipo sea mejor que el árbitro. Si se equivoca, mi equipo tiene que ser mejor que lo que pueda estar pasando. Hay tres equipos en un partido. Ese es el mensaje que mando a los jugadores».

Pese a estar satisfecho con el rendimiento de los suyos, el preparador uruguayo no esconde que hay aspectos a mejorar: «En la primera parte nos costó encontrar el momento para acelerar o hacer la pausa. Hubo momentos en que fuimos directos al juego y no teníamos el aire suficiente para hacer daño. También nos costó tomar mejores decisiones a la hora de presionar», recalcó a modo de ejemplo. Aparte, percibió también que el vestuario confiaba en él y su equipo de trabajo ya que «los jugadores entendieron lo que pedíamos. La idea no es solamente convencer, sino hacerlos partícipes del juego, de la propuesta. Nos hemos encontrado antes del partido con jugadores que nos han abierto los brazos y nos han ayudado. Agradecido también al staff técnico, a utilleros y a demás trabajadores del club, que nos han ayudado en estas dos semanas de manera increíble. Nos sentimos ya parte de este club».

Valoraciones personales

Además de calificar el juego colectivo, Diego Alonso fue preguntado acerca de algunos jugadores en concretos. Uno de ellos fue Soumaré, quien se estrenó como titular con el Sevilla: «Fue de menos a más, le costó los primeros minutos, pero a medida que fueron pasando sí empezó a sentir el juego. Acabó haciendo un muy buen partido, ayudó mucho al equipo», comentó.

Sobre la labor del Rakitic, el técnico destacó que «interpretó perfectamente, no solo la idea, sino los espacios para presionar y defender». Al hablar de la pareja de centrales conformada por Sergio Ramos y Gudelj, reconoció que «nos costó un poco al principio con los desmarques de ruptura, pero sobre todo en la segunda parte hicieron un trabajo muy bueno; manteniendo la línea alta, pero sin cogernos las espaldas».

Y con respecto al cambio de Rafa Mir por En-Nesyri, apuntó Diego Alonso que «entendíamos que el jugador que ingresaba atenía características parecidas, de buen remate y talla».