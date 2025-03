Ayoze frustra el despertar del Sevilla (1-2)

El fútbol regresó a Nervión. Ya había ganas de retomar las viejas costumbres que convierten a este deporte en prácticamente una religión. La liturgia de cada jornada -ya sea con amigos, familia o en solitario- a la que 34.000 almas fueron fieles ... a esta primera cita de la 2024-25 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Viejos y nuevos sevillistas, ilusionados o escépticos con el nuevo proyecto, pero todos unidos por el mismo escudo. Son días raros para un equipo que ha vivido mejores tiempos y los peores presagios se materializaron cuando llegó el primer tanto en contra a los pocos segundos de arrancar el partido. Una vez más, una defensa indigna volvió a penalizar al Sevilla, el cual, a pesar de todo, firmó un partido intenso y serio.

La grada estuvo alternando entre los pitos y las arengas para inyectar sangre a los suyos. Tras cinco minutos demostrando todo lo que podía hacerse mal, los de García Pimienta se supieron reponer y comenzaron a desarrollar lo machacado este verano. Se notó la presencia de Saúl, que ejerció de líder y trabajó donde se requería. El Sevilla FC monopolizó el control del partido y amargó a los amarillos que, de no ser por Diego Conde, no se hubieran llevado el premio gordo. No obstante, los de Pimienta no supieron finalizar la gran cantidad de ocasiones que tuvieron. Un aspecto que a estas alturas de la película hay tiempo para afinar. El problema está, como siempre, atrás.

Y es que, en tres pases y en un minuto, llegó el gol de Danjuma tras un error defensivo flagrante, en el que Badé rompió el fuera de juego y Kike Salas estuvo demasiado lento para evitar el tanto visitante. Álex Baena filtró el balón y el atacante amarillo no dudó ante Nyland. Los desajustes de la zaga ya se hicieron notar en Gran Canaria, pero, en esta ocasión, dolieron más por lo cruel del desenlace. El debut en casa pudo ser aún peor, ya que antes de cumplirse los cinco minutos de partido, Nyland evitó el segundo de Danjuma tras cogerle la espalda a Kike Salas.

El Sevilla FC reaccionó rápido y, tras una gran jugada combinada, Isaac se la colocó a Juanlu, que apareció desde atrás, para mandar el balón dentro de la portería rival. No obstante, Díaz de Mera anuló el tanto por fuera de juego, VAR mediante. Un jarro de agua fría, tocaba remar. Los de Pimienta se hicieron con el control del cuero, buscando alguna brecha por la que poder adentrarse. El cuadro amarillo se encerró atrás para amurallar el área de Diego Conde.

Rebasados los primeros quince minutos, el Sevilla FC tuvo el empate a balón parado. Conde impidió que Badé marcara tras una falta botada de Pedrosa. El cuadro blanquirrojo lo intentaba de diferentes formas, pero el rival estaba bien plantado y diluía el peligro. Hasta seis saques de esquina infructuosos resumen lo que fue esta primera parte para los locales. Una búsqueda del empate incesante. El corazón de la grada se paralizó en el tiempo extra, cuando Baena marcó en posición ilegal en una llegada aislada del Villarreal. Una acción anulada, pero que reactivó a los de Marcelino, los cuales llevaban 40 minutos sin ejecutar una acción ofensiva. Sin embargo, también propició que el bloque se desajustara y Lukebakio apareciera. El belga controló un balón largo de Ocampos y, de un zambombazo, empató el duelo en el último minuto.

Jarro de agua fría

Salió revolucionado el Villarreal del vestuario tras el descanso. Recuperó el control del juego y obligó a los sevillistas a encerrarse atrás. Nyland metió los puños para evitar que Danjuma repitiera fórmula. Conforme pasaban los minutos, el Sevilla recuperó el control del juego y empezó a picar piedra.

El Sevilla presionaba alto e intentó sacar jugo de un error en la salida de balón del rival. Isaac capturó el cuero y tuvo un doble intento de marcar, pero se topó con un inmenso Diego Conde. La acción enloqueció a la afición, que empezó a rugir con fuerza y se vivieron los mejores momentos sevillistas. Unos minutos que alcanzaron el clímax con un libre directo de Saúl que pegó al larguero. No obstante, la siguiente jugada casi acaba en tragedia. Una acción aislada del Villarreal derivó en un gol de Comesaña, anulado por fuera de juego. Susto innecesario y García Pimienta metió piernas frescas, las de Sow y Ejuke, que debutaba en partido oficial. Poco después, se vio obligado a sustituir a Kike Salas por lesión y aprovechó la ventana para hacer también debutar al otro nigeriano, Kelechi Iheanacho.

Los esfuerzos del Sevilla se centraban en controlar en todo momento el juego y minimizar las llegadas del Villarreal. Atacar todos y defender todos, la norma a la que se remitía Pimienta una y otra vez. El gol se buscaba insistentemente dentro del área de Conde, pero, para sorpresa de los presentes, el tanto llegó en contra. El exbético Ayoze Pérez frenó en seco al Sevilla en el minuto 95 tras un rechace dentro del área. Un despeje mal ejecutado de Carmona derivó en el gol del canario. Una vez más, y ya van dos, todo lo construido se derrumbó y ya no hubo tiempo para volver a cimentar.