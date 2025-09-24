El análisis de Palop del Sevilla - Villarreal: «Los cinco cambios y la lesión de Nianzou comprometieron el partido»

Andrés Palop, exportero del Sevilla FC, analiza para ABC de Sevilla y Orgullodenervion.com el encuentro entre el Sevilla y el Villarreal correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga 25-26. El duelo en el Sánchez-Pizjuán finalizó con derrota por 1 a 2. Almeyda movió mucho el equipo en el once titular respecto al que sacó tres días atrás ante el Alavés, y dispuso de hasta 8 novedades. Adelantó a los visitantes Oluwaseyi y el choque se fue al descanso con el 0-1. Pero Sow empató rápido y el partido estaba abierto. Ahí aparecieron las negligencias del entrenador del Sevilla. Primero, porque dio entrada a Nianzou por un Castrín que no lo estaba haciendo mal. Y después, porque agotó los cinco cambios y las tres ventanas en el minuto 70. Ocho minutos después el propio Nianzou salió del campo por un problema muscular y dejó al Sevilla con 10. Al final, Solomon, tras una gran contra conducida por Mikautadze, anotó el definitivo 1 a 2 en el marcador.

