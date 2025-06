Almeyda: «Es normal que la gente tenga dudas, pero no voy a convencer a nadie verbalmente, mi fuego va por dentro»

Matías Almeyda, nuevo entrenador del Sevilla, tiene previsto llegar a la ciudad la próxima semana para ponerse al frente del grupo desde los exámenes médicos del fin de semana, y ya será presentado probablemente con el equipo trabajando en la ciudad deportiva, en la segunda semana del mes de julio. Mientras llega ese momento, el argentino ha atendido a los medios oficiales con una videollamada, donde ha desgranado los motivos que le han llevado a firmar con el Sevilla FC: «Yo soy entrenador desde hace 14 años y el único club que había dirigido y también jugado era River, en mis inicios. Siempre quise tener esa posibilidad de dirigir un club cuya camiseta hubiera vestido como jugador. Es un hermoso desafío para mi vida profesional, pero lo tomo con muchísima alegría porque lo que hago, lo hago con amor, pasión y dedicación. Hay un sentido bastante especial porque jugué ahí. Mi paso no fue un gran éxito, pero sí el recuerdo que tengo es el del club que me abrió las puertas a Europa. Ahora me las vuelve a abrir como entrenador y estoy con muchísimas ganas».

Y es que el paso del Almeyda futbolista coincidió con el año del primer descenso de finales del pasado siglo para los sevillistas, un hecho que dejó tocada a una hinchada que después ha podido vivir los mejores años de la historia de la entidad nervionense. «Yo conocí personalmente un Sevilla que no pasaba por un buen momento. Con el correr de los años, se ha convertido en uno de los grandes por lo logrado, consiguiendo muchas finales y siendo partícipe y ganador de títulos internacionales. Este Sevilla de los últimos 20 años ha sido realmente exitoso. Como en cada equipo, se viven momentos buenos y no tan buenos. Pero, sobre todas las cosas, intentaremos llevarlo a que vuelva a mostrar lo que ha mostrado todos estos años con éxito», asegura.

El entrenador argentino sabe que llega por empeño del nuevo director deportivo, Antonio Cordón, que lo conoce de su etapa en Grecia. Su inexperiencia en el fútbol español o en el europeo de grandes ligas abren una duda en el aficionado, situación que comprende Almeyda, quien prefiere basar todo en su trabajo diario. «Yo no estoy para demostrar nada. No voy a vender nada ni a inventar nada raro. Esto es lo que soy y lo que seré hasta el último día. Vivo el fútbol de manera especial, entiendo las características de los diferentes torneos. He estado en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Grecia... Hemos competido en diferentes torneos y siempre hay una primera vez para todo», explicaba. «Es normal que la gente tenga dudas. Mi bien será el bien del equipo, busco la unión, la pasión y que seamos solo uno. No voy a intentar vender nada para convencer a nadie verbalmente. Mi fuego va por dentro, no de la boca hacia fuera«, añadía.

La presión del Sevilla FC

«Tengo un pensamiento sobre la presión. Estoy viendo constantemente diferentes dificultades que está viviendo el mundo. Estas guerras que se están iniciando. La palabra presión es bastante fuerte y no la llevaría al fútbol. Sí que hay momentos en los que los clubes tienen que pasar por momentos de dificultad para volver a hacerse fuertes. Para mirar atrás y volver a esos momentos que se disfrutaron. Es mi trabajo, es mi pasión y vivo para esto», argumentaba Almeyda sobre ese nivel de exigencia y poca paciencia que se ha instalado en el Sánchez-Pizjuán. «Lo vivo como un desafío. Desde los 15 años que me fui de mi casa lo vivo así y nada ha sido fácil para mí. No es que llega un entrenador y cambia la historia. La historia la cambiamos todos. Tenemos que empezar a creer por un camino y como entrenador intentaré encontrarlo rápido. Ese es el desafío que hay», exponía.

Su primera intención es conocer a los jugadores para empezar a transmitir su idea: «Creo mucho en el trabajo y por eso mi intención no es convencer a nadie de la boca hacia fuera. Tengo que convencer a los jugadores y, por medio del juego y del trabajo diario, que puedan enamorar a los hinchas por la pasión, la garra, la entrega y la historia del club. Ahí estará nuestro trabajo, pero sabiendo que los protagonistas son los futbolistas. Yo intentaré darles herramientas y seguro que los entrenadores nos equivocamos porque en cada partido hay que elegir a once. Que nos equivoquemos lo menos posible para convencer al público. Tenemos una de las mejores aficiones y lo digo porque lo viví. Intentaremos que se sienta identificada con nuestro juego, nuestra pasión, nuestra entrega y nuestra identidad».

Y es que Almeyda se ha ido haciendo entrenador al igual que como futbolista, con el paso del tiempo y las experiencias vividas. «En estos años uno aprende de sus errores, de sus entrenadores, de compañeros... Las cosas buenas las grabé y las malas no. Ser entrenador, para mí, es como ser padre. Cuando mi padre vivía, le veía cosas buenas y otras que no quería repetir. Ahora, mis hijas igual. Como entrenador, es lo mismo. Es difícil ser completo. Pero trato de transmitir una parte que tuve yo como jugador. El querer ganar. Me baso en valores y es lo que me han dejado mis padres. Desde ahí yo dirijo, más allá de jugar de una determinada manera, pero con respeto al día a día y al rival. Les voy a exigir al máximo, habrá errores y habrá que seguir intentando para corregir. Deseo que este trabajo salga bien por el bien de todos y por el mío, que deseo estar aquí mucho tiempo», sentenció.