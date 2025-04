Alberto Fernández: «El Sevilla FC se ha convertido en la casa de los líos»

El Sevilla se ha convertido en la casa de los líos. Un lugar donde nadie es capaz de imponer cordura porque se sienten sometidos a un liderazgo endeble, volátil y sin dirección. La derrota ante el Atlético de Madrid, otra vez sobre la ... hora, ha dejado más lecturas que la propia de los puntos perdidos o la imagen ofrecida. El público del Sánchez-Pizjuán estalló contra sus dirigentes, contra aquellos que han convertido un club campeón en un desecho de tienda. No es un enfado puntual, sino la confrontación directa contra un destino que creen irreversible si no existe un cambio en la cúspide del Sevilla. Que entre aire nuevo. Otras personas con nuevas ideas para impedir que el club termine completamente destruido.

Es evidente que no es sencillo. No existe una tercera vía como tanto se relata porque los grandes accionistas sólo venderán por un precio irreal y, encima, están peleados entre ellos. Ni esas situaciones son rápidas ni las negociaciones sencillas. Además, precisamente el actual presidente es el menor de los interesados en una venta global porque sería el único que no cogería un buen pellizco. Cualquiera podía ver que el Sevilla en algún momento saltaría por los aires y ese momento ha llegado. No podemos justificar la violencia como personas con dos dedos de frente que nos debemos considerar, pero por primera vez vi a una afición del Sevilla tan reivindicativa como la de los años 90. Se acabó el esperar un futuro mejor que no va a llegar.

La primera decisión del club será cargarse a Pimienta. Y dejar que el tiempo corra. Un poco más. Que lleguen las dos necesarias victorias e ir tapando la indignación con el paso de los meses. Con nuevo entrenador y fichajes, de medio pelo seguramente. Es el Sevilla que le ha tocado vivir a los sevillistas. Se ha levantado contra su destino. No estaba muerto, sólo anestesiado por la incredulidad de lo que le estaban haciendo a su amado equipo.