Vlachodimos espera poder viajar a Sevilla entre el viernes y el sábado

Vlachodimos espera poder viajar a Sevilla entre este viernes y el sábado cuando se acuerden todos los términos de su cesión al Sevilla FC con el club propietario de sus derechos, el Newcastle, como han transmitido a ABC de Sevilla fuentes directas de la negociación. No lo hará esta noche. Aún restan pequeños flecos dentro un préstamo bien encauzado por las partes, como avanzó este periódico esta tarde, pero que entraña su complejidad por la entidad del futbolista y del equipo de origen, que hace sólo un año pagó la friolera de 24 millones de euros por su traspaso.

El griego ha rechazado varias propuestas para elegir jugar en el Sevilla FC. Con una imponente estatura de 1,91 metros, Vlachodimos fue el portero titular de la selección griega durante mucho tiempo, acumulando 48 internacionalidades. Sin embargo, su falta de minutos en el Newcastle le ha costado su puesto en el equipo nacional. Quiere recuperarlo a toda costa en año previo de Mundial.

El portero, élite en Europa, busca así recuperar la continuidad y ve en el Sevilla y en la Liga española una oportunidad ideal para ello. El Newcastle tendrá que asumir una parte significativa del elevado salario que percibe en la Premier League. Vlachodimos asumirá lo que haga falta para subirse cuanto antes al avión que lo lleve al Sevilla para enfundarse la elástica nervionense.

Sustituirá en la plantilla de Almeyda a un Álvaro Fernández cuya cesión al Deportivo de la Coruña con opción de compra también avanza.