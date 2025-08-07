El Sevilla le pide un esfuerzo más al Nápoles por Juanlu

El traspaso de Juanlu Sánchez al Nápoles vuelve a frenarse, aunque, por el momento, no puede darse por descartado. Cuando parecía que con la visita del futbolista a las oficinas del Sánchez-Pizjuán acompañado por sus agentes el miércoles por la mañana, y después de que el conjunto partenopeo ofreciera 17 millones de euros a pagar en cuatro plazos, la negociación entre clubes volvía a acercarse (hay que tener en cuenta y recordar que el futbolista tiene un acuerdo en términos personales de sueldo y años de contrato con el equipo italiano), el conjunto de Nervión le vuelve a pedir un esfuerzo más al club que preside De Laurentiis.

El caso es que, según ha informado Fabrizio Romano en la noche de este jueves, el Sevilla habría rechazado esa última propuesta formal de 17 millones de euros del Nápoles por Juanlu, y que a su vez querría llegar a los 20 millones, más el porcentaje de futura venta. Exactamente la propuesta que el Wolverhampton inglés puso encima de la mesa del club de Nervión hace unos días.

El asunto está claro. Al Sevilla le seduce la oferta del conjunto inglés, no sólo porque es mayor en la cuantía económica, sino por las condiciones a la hora de recibir ese dinero y también por el porcentaje de una futura venta, lo que, en teoría, hará aumentar la suma final. El jugador, por su parte, con prácticamente todo acordado, sólo quiere ir al Nápoles. Así que, con el equipo partenopeo como principal destino, el conjunto nervionense aprieta para intentar conseguir las mismas cantidades (o que se acerquen lo máximo posible) que le ofrecen los Wolves.

En otro orden de cosas, el Sevilla también estaría negociando, ahora con el Bayer Leverkusen, el traspaso de Löic Badé, según ha informado Zona Mixta. Los alemanes han fichado en este mercado de verano a Quansah, procedente del Liverpool, y, dado que disputarán la Champions League la próxima temporada 25-26, estarían buscando a otro central experimentado en las competiciones continentales, siendo el francés del Sevilla su objetivo. Precisamente, el hecho de que el cuadro alemán dispute la máxima competición continental sí convencería más a Badé para dejar el Sevilla.