La chance de Idrissi, Rony y hasta Januzaj para ganarse a Mendilibar

No sólo Oussama Idrissi , sino también Rony Lopes y hasta Adnan Januzaj tendrán su chance en la pretemporada del Sevilla FC. El primero se incorporará dentro de unos días, ya que tuvo partidos con la selección de Marruecos hasta ... el 17 de junio, como Bono y En-Nesyri, y aún disfruta de su periodo vacacional. En los casos de Rony y Januzaj ya se encuentran en la capital hispalense ultimando los preceptivos reconocimientos médicos y arribarán esta tarde junto al resto del equipo a las instalaciones de Montecastillo , en Jerez de la Frontera, para iniciar el primer stage veraniego del Sevilla FC 2023-2024 a las órdenes de José Luis Mendilibar. El técnico vasco se ha quedado sin una pieza importante en sus planes como la de Bryan Gil , que ha regresado al Tottenham tras su cesión, así que quiere ver y testar de primera mano las posibilidades que les ofrecen estos tres futbolistas por los que el club apostó fuerte en su día pero que han tenido que ir buscándose la vida y enlazando diferentes cesiones al no contar con los anteriores entrenadores. Hay un par de aspectos que tiene meridianamente claros Mendilibar: entiende que son jugadores de calidad y que probablemente podrá aprovechar y exprimir la mejor versión de alguno de ellos. Ya lo hizo el de Zaldívar nada más llegar a Nervión, transformando en sólo dos meses la cara de una plantilla que estaba hundida y elevando de manera extraordinaria el rendimiento de varios jugadores que parecían 'desconectados' o fuera de forma para acabar el curso como campeones de Europa.

A Rony Lopes, desde su desembarco en el Sánchez-Pizjuán, le ha pesado especialmente la losa de ser el fichaje más caro de la historia del Sevilla (25 millones de euros) junto al galo Jules Koundé. Encara ya su último año de contrato como blanquirrojo después de una trayectoria decepcionante, pero justo ahora se le abre esa última rendija a la esperanza de formar parte de un plantel sevillista de Champions. El extremo luso (zurdo pero hecho a la banda derecha a pierna cambiada) ha aprovechado su cesión durante la temporada 2022-23. Volvió el pasado verano a la Ligue 1 francesa, un campeonato que conoce a la perfección, sumando la camiseta del Troyes a las que ya vistió previamente del Niza, Mónaco y Lille. Desde su llegada al 'ESTAC', Rony Lopes contó con minutos desde el principio, haciéndose con la titularidad a partir de la undécima jornada. Solo se perdió dos partidos de liga y otro de copa, a los que no fue convocado, mientras que únicamente fue suplente en una jornada de la Ligue 1. En total, el bagaje de su cesión es de 2.359 minutos, repartidos en 32 encuentros, sumando a su casillero particular siete goles y cinco asistencias. Unos números que, sin embargo, no han servido para evitar el descenso del Troyes. Rony, a sus 27 años , no desiste en su objetivo de vestir la elástica de Nervión esta temporada.

De manera llamativa, sobre todo en el último tramo del curso, ha destacado también durante su cesión Oussama Idrissi . El internacional marroquí fue cedido por tercera vez desde que llegó al Sevilla en 2020. Tras las experiencias anteriores en el Ajax y el Cádiz, el jugador puso rumbo el verano pasado al Feyenoord , en cuyas categorías inferiores se formó entre los años 2011 y 2015. La campaña que ha firmado Idrissi no ha sido baladí: 2.154 minutos, repartidos en 38 partidos, en los que sumó siete goles, ocho asistencias y la consecución del título de la Eredivisie. Eso sí, la experiencia del jugador no estuvo exenta de alguna lesión y no fue hasta el mes de febrero cuando se ganó la titularidad. Aun así, su papel en la Europa League, donde el Feyenoord alcanzó los cuartos de final, y en la copa neerlandesa, donde cayó en semifinales, fue también relevante. Llegará a la concentración del Sevilla más tarde, como todos los internacionales que han tenido compromisos con sus selecciones tras finalizar las campañas con sus respectivos clubes. Mendilibar tiene muchas ganas de verlo. Oussama, diestro, se desenvuelve en ese perfil izquierdo que ha dejado huérfano Bryan Gil y por tanto puede tener la opción de ser un elemento interesante en los planes del vasco durante una temporada que será larga y exigente con tres competiciones a la vista y el desgaste de la Champions League.

Sobre situaciones como las de Rony Lopes e Idrissi fue cuestionado el director deportivo del Sevilla, Víctor Orta , durante la presentación conjunta de los fichajes Gattoni y Pedrosa el pasado viernes. Ante esto, el sustituto de Monchi señaló que «sería absurdo no darles la oportunidad. No es lo mismo ver un vídeo de una jugada en el Feyenoord (sobre Idrissi) que verle en el día a día. Tanto Mendilibar como su cuerpo técnico están ilusionados por poder ver a estos jugadores», sentenció Orta.

«Todos los jugadores que se incorporan a la pretemporada serán evaluados por el entrenador. Algunos han tenido mejor o peor rendimiento, pero todos tienen contrato», añadió el director deportivo sevillista sobre los futbolistas que regresan tras sus cesiones. En este sentido, hay que ver cómo inicia la pretemporada Adnan Januzaj después de su experiencia en el Basaksehir turco, donde jugó a préstamo los últimos cuatro meses del curso. Vuelve al Sevilla con el que tiene contrato hasta 2026 e igualmente tiene que definir su situación. El extremo belga, tras estar todo el verano pasado esperando una oferta, cerró in extremis su fichaje por el Sevilla para sustituir a Lucas Ocampos, que se marchaba al Ajax. Sin embargo, el tiempo que Januzaj estuvo en Nervión pasó prácticamente inadvertido. Acabó cedido en Turquía y Lucas Ocampos regresando. Januzaj ja jugado 17 encuentros con el Basaksehir, marcando tres goles y dando tres asistencias. Ahora vuelve a un Sevilla con diferente entrenador, diferente director deportivo y ánimos renovados. Mendilibar también confía en que Januzaj sea un futbolista diferente al de hace un año.