Fichajes Sevilla FC: noticias y última hora del mercado 2023-24

El mercado de fichajes previo a la próxima temporada 2023-24 en LaLiga Santander de Primera división se abre el próximo 1 de julio. El Sevilla FC , al igual que el resto de equipos del campeonato español, tendrá hasta el 31 de agosto para incorporar y dar salida a los jugadores, necesarios y con los que no se cuenta o se llegue a un acuerdo para un traspaso convincente para todas las partes, respectivamente, de cara a la nueva campaña. Todo ello, con nuevo director deportivo en el club de Nervión, ya que Víctor Orta ha ocupado el lugar que Monchi ha dejado en el organigrama del club. En Orgullodenervion.com informaremos al detalle de los movimientos que se produzcan tanto en el primer equipo, masculino y femenino, como en el primer equipo filial, un Sevilla Atlético que volverá a competir la temporada que viene en la Segunda RFEF del fútbol nacional.

Muchos son los nombres propios relacionados que acaparan el protagonismo en la actualidad sevillista. Con cuatro fichajes cerrados con antelación, el del central Gattoni , que ha terminado cedido la temporada 22-23 en el San Lorenzo de Almagro argentino, club del que procede, y la adquisición de Löic Badé tras estar a préstamo en Nervión en la segunda parte de la última campaña, también se anunció la llegada como agente libre del lateral zurdo Adriá Pedrosa , tras quedar libre del Espanyol y no renovar con el club blanquiazul. La primera incorporación de la 'era Víctor Orta' ha sido Djibril Sow , el cual se incorporó en el tramo final de la pretemporada cuando la expedición sevillista estaba en San Francisco. El centrocampista proveniente del Eintracht ha firmado por cinco años con el club hispalense.

Además, el Sevilla también ha renovado a Gudelj , en el caso del serbio hasta el final de la temporada 25-26. Como todos los clubes de LaLiga, el Sevilla, aunque se ha clasificado para jugar la Champions League como campeón de la Liga Europa, con lo que eso supone de ingresos económicos, también necesita vender y además de los que regresan de cesión, a los que ha ido viendo José Luis Mendilibar en la pretemporada, algunos jugadores también podrían abandonar Nervión. En este caso, futbolistas como Montiel, Papu Gómez o En-Nesyri podrían dejar dinero en las arcas para que el club continúe su reestructuración financiera.

Ya lo hizo Bono, que tras estar en la órbita de grandes clubes como el PSG, el Bayern de Múnich o el Real Madrid finalmente abandonó el Sevilla para marcharse a Arabia Saudí tras la disputa de la Supercopa de Europa y firmar por el Al-Hilal a cambio de unos 20 millones de euros. Los siguientes en salir fueron Gonzalo Montiel, que se marcha cedido al Nottingham Forest, y Thomas Delaney, que igualmente jugará a préstamo en el Anderlecht. Como fichaje llega Dodi Lukebakio.

Último día de mercado para el Sevilla FC, que acelera a marchas forzadas por configurar el mejor plantel posible para Mendilibar dentro de las tremendas dificultades con las que se han topado este complicado verano el club y la dirección deportiva de Víctor Orta. A 24 horas del cierre de la ventana de transferencias, el pivote del Leicester Boubakary Soumaré espera para coger el avión y firmar su cesión por el Sevilla FC, pero los nervionenses andan de momento enfrascados en generar el espacio económico necesario para esta incorporación y algunas más. Para ello, Víctor Orta está trabajando de manera frenética en la salida de jugadores que no cuentan para Mendilibar y que descargarían además una cuantiosa masa salarial, como son los caso de Tecatito Corona y Papu Gómez.

Tecatito Corona, en un entrenamiento con el Sevilla

El Sevilla trabaja a contrarreloj para cerrar la plantilla. Víctor Orta es consciente de que Mendilibar demanda fichajes, pero para poder brindárselos debe primero dar salida a aquellos futbolistas con los que no se cuenta. Tecatito Corona es uno de los jugadores que podrían marcharse en la recta final del mercado siendo Rayados de Monterrey, un equipo en el que ya militó, uno de los posibles destinos. El entrenador del cuadro mexicano, Tano Ortíz, se pronunció al respecto de su posible llegada tras el último partido disputado por su equipo durante la madrugada de este jueves.

David Carmo, en un partido con el Oporto

A menos de 48 de horas para que cierre el mercado de fichajes 23-24, Víctor Orta sigue sin incorporar al Sevilla al central de garantías que pide José Luis Mendilibar para su defensa. Tras la negativa de Lenglet, que vestirá los colores del Aston Villa de Monchi, y la operación de Rob Holding, que parece más cerca de Son Moix que del Sánchez-Pizjuán, llega otra propuesta rechazada hacia el Sevilla FC. Según ha informado Fabrizio Romano, el Porto CF ha rechazado la oferta de la entidad nervionense por el joven central portugués David Carmo. El equipo luso no quiere desprenderse de uno de sus mayores activos en el actual mercado de fichajes, descartando de esta forma que el jugador salga en los últimos dos días del mercado.

Rafa Mir, en un entrenamiento con el Sevilla Manuel Gómez

El Sevilla sigue teniendo trabajo por hacer en el mercado de fichajes con poquísimo tiempo por delante. El director deportivo Víctor Orta ha manifestado públicamente que tiene fe en que su equipo de trabajo demuestre capacidad de reacción en el caso de que se cierre cualquier tipo de salida. Uno de los futbolistas que podrían salir es Rafa Mir, aunque su llegada al Valencia quedó descartada ayer por parte de Corona, director deportivo del equipo che. En Italia podría encontrar otro destino el delantero murciano.

Finalmente, según adelanta Fabrizio Romano, Lenglet se marchará al club de Birmingham en calidad de cedido esta temporada. El Aston Villa pagará el 75% de la ficha del central, que llegará este jueves a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico. Si todo va bien, Lenglet jugará bajo las órdenes de Unai Emery toda la temporada en calidad de cedido.

Tras estar todo el verano persiguiendo al delantero sevillista, el Valencia ha tirado la toalla con el fichaje de Rafa Mir. El murciano se había mostrado receptivo al cambio, sin embargo, el Sevilla FC no lo iba a dejar ir a cualquier precio. Las negociaciones entre ambos clubes se han mantenido a lo largo del mercado de fichajes, pero el tema económico ha alejado posturas, tal y como ha reconocido el director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona: «Rafa Mir está descartado. Gestionamos el dinero para cumplir dos criterios: ser sostenibles y dentro de esa sostenibilidad tener la mejor plantilla posible y completar la plantilla con el mayor número de efectivos y herramientas que podamos para nuestro técnico«.

Januzaj, En-Nesyry y Badé en uno de los últimos entrenamientos

El Sevilla sigue trabajando a contrarreloj para poder reforzar el equipo de José Luis Mendilibar a la vez que va colocando en otros clubes a sus descartes. Uno de los futbolistas que no cuentan para el técnico de Zaldívar es Adnan Januzaj. El internacional belga llegó al equipo blanquirrojo en los últimos compases del mercado veraniego del año pasado y en ningún momento consiguió convencer, motivo por el cual ahora se le busca destino. Y el Istanbul Basaksehir turco, club en el que ya estuvo en calidad de cedido la segunda mitad del pasado curso, podría de nuevo ser el equipo en el que recale Januzaj.

El Sevilla FC vive los últimos días de mercado de manera frenética, con varios frentes abiertos por su director deportivo, Víctor Orta, a fin de reforzar las posiciones demandadas por Mendilibar, poniendo especial énfasis en una línea defensiva debilitada de la que incluso podría salir cedido uno de los fichajes de este curso, el argentino Gattoni. Uno de los grandes objetivos era en este sentido el de incorporar a un viejo conocido como Clement Lenglet, que no cuenta para el FC Barcelona.

Faltan pocos días para que se cierre el mercado de fichajes de la 23-24 y Víctor Orta tiene tres asignaturas, respecto al apartado de las llegadas, pendientes por aprobar: un central, un pivote y un delantero. En la zaga Mendilibar está siendo muy claro, el Sevilla FC necesita un central de garantías y de presente. Las continuas lesiones de Marcao y Nianzou, sumado a la poca confianza que el vasco ha depositado en Federico Gattoni, uno de los refuerzos de este verano del conjunto nervionense, obliga al nuevo director deportivo sevillista a firmar a un nuevo central en los últimos días del mercado. No obstante, antes de firmar a un central, el Sevilla FC necesita buscarle acomodo a Federico Gattoni para aligerar la masa de centrales de la plantilla, cuatro zagueros centrales más Gudelj y Kike Salas.

El mercado de fichajes de la 23/24 entra en su recta final con mucho trabajo urgente por hacer en Nervión e incluso operaciones que podrían mover aún más la plantilla hispalense, una de ella es la de Tecatito Corona. La salida del azteca del Sevilla FC hacia Rayados de Monterrey lleva sondeándose durante todo el mes de agosto, debido al más que declarado interés por parte del conjunto mexicano. Tras una semanas donde la vorágine de la posible salida de Corona estaba más lejos de producirse que nunca, el presidente de Rayados de Monterrey, José Antonio Noriega, ha vuelto a analizar su fichaje ante los medios de comunicación asegurando que «se ha avanzado» en la operación.

Las lesiones de Marcao y Nianzou han vuelto a trastocar los planes del Sevilla FC para esta temporada 2023-24. Como dejó en evidencia en Vitoria, el plantel dirigido por José Luis Mendilibar precisa de refuerzos de garantías en el centro de la zaga. Por su parte, el Barcelona quiere darle salida a Clement Lenglet, por lo que ambos equipos podrían llegar a un acuerdo antes de que finalice el mercado de fichajes. Según informa Marca, el Sevilla habría preguntado por su ex jugador para incorporarlo al equipo en calidad de cedido. No obstante, la elevada ficha del jugador es un problema para los de Nervión, puesto que no podrían asumirla en su totalidad. Por lo que el Barcelona tendría que pagar una parte de la misma, algo que no termina de convencer al club culé.

Avanza con dos nuevos motores la locomotora del Sevilla, que quiere comenzar a demostrar en el terreno de juego que se viene construyendo una plantilla de futuro para hacer mucho más en LaLiga EA Sports de lo que se viene demostrando en las dos primeras jornadas. Si bien ya fueron presentados en jornadas anteriores los Gattoni, Pedrosa y Sow, al ser Badé ya una cara más que conocida, ayer fue el turno de las dos nuevas voces que ya se dejan escuchar por Nervión: la del meta Orjan Nyland y la del extremo Dodi Lukebakio, que estuvieron acompañados por el presidente sevillista José Castro como por el director deportivo Víctor Orta en una comparecencia muy interesante para analizar cuáles serán los próximos pasos que se buscan dar en el mercado en clave nervionense.

En-Nesyri, durante el calentamiento previo al Alavés - Sevilla

En Inglaterra vuelven a hacer quinielas sobre si éste será el verano en el que Youssef En-Nesyri fichará definitivamente por el West Ham United. Sabe el delantero sevillista que el equipo londinense ha vuelto a las andadas en esta recta final de mercado y como consecuencia se han abierto conversaciones entre ambas entidades con el objetivo de traspasar al primer punta sevillista, uno de los futbolistas más cotizados del Sevilla en los últimos años, que ha sido clave con sus goles en momentos trascendentales de la historia reciente del club de Nervión. Tan sólo hay que sacar la cuenta goleadora dentro su trayectoria tanto en Primera división como en la última Europa League conseguida en la final de Budapest, con dianas anotadas al Manchester United y a la Juventus, por no hablar de que fue el internacional marroquí quien adelantó a los de Mendilibar en la Supercopa de Europa en la que el mejor equipo del mundo necesitó llegar hasta los penaltis para batir al Sevilla.

hoLukebakio, a su llegada a Sevilla Manuel Gómez

Dodi Lukebakio ya está en Sevilla. El extremo internacional belga de 25 años ha aterrizado en la noche de este miércoles en la capital de Andalucía y si supera los exámenes médicos pertinentes el futbolista se convertirá en la sexta incorporación que realiza el club de Nervión este verano.

Pavlidis, en un partido con el AZ Alkmaar AFP

El Sevilla empieza a preparar su reacción por si tuviera que firmar a algún delantero en el caso de que se marchen Youssef En-Nesyri, Rafa Mir o ambos futbolistas en lo que resta de mercado. El club de Nervión es consciente de que el margen de maniobra es cada vez menor y por ello comienza a estrechar el cerco sobre posibles reemplazos siendo el nombre de Vangelis Pavlidis uno de los que está sobre la mesa de la dirección deportiva.

Gonzalo Montiel con el Nottingham Forest NFFC

Gonzalo Montiel se marcha del Sevilla FC, al menos durante esta temporada. Así lo ha hecho oficial el club hispalense este miércoles. El internacional argentino se marcha cedido al Nottingham Forest de la Premier League, puesto que deseaba tener más protagonismo que el que Mendilibar le otorga dentro del Sevilla.

Lukebakio y Rekik, durante el Wolfsburgo - Sevilla EFE

El mercado de fichajes ha entrado en la recta final y el Sevilla se pone las pilas para conformar la mejor plantilla posible tras haber caído derrotado en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Tras la derrota sufrida en Vitoria ante el Alavés (4-3), Víctor Orta ha conseguido cerrar la salida de Thomas Delaney, está cerca de pactar también el adiós de Gonzalo Montiel y tiene atado a Dodi Lukebakio.

Pablo Pérez y Hormigo

El filial sevillista sigue perdiendo efectivos a pocos días del cierre del mercado y de momento no le consta alta ninguna pese a haber dicho adiós a varios de sus canteranos. Ahora ha sido Pablo Pérez, como avanzó ABC de Sevilla, quien ya ha formalizado su marcha al Atlético de Madrid tras cuatro temporadas ligado a la disciplina sevillista. El lateral izquierdo madrileño, en su último año de contrato, se va al segundo equipo colchonero, que disputará la Primera Federación, en calidad de traspaso, guardándose el Sevilla FC un porcentaje de futura venta.

En-Nesyri celebra su gol ante el Manchester City

Faltan diez días para que finalice el mercado de fichajes 23-24 y a Víctor Orta todavía le queda mucho trabajo por delante, es más, se le amontona en su mesa de operaciones. A los posibles movimientos en forma de entrada de Lukébakio, Soumaré, que vienen engrosando la lista de intereses blanquirroja, se suman las salidas de Óscar Rodríguez, Januzaj o Idrissi, entre las cuales ha aparecido, de nuevo, el West Ham United en busca del mayor artillero del Sevilla FC del último lustro, Youssef En-Nesyri.

Rafa Mir y En-Nesyri, en la Supercopa de Europa Reuters

El Sevilla FC afronta los últimos diez días de mercado de verano con una intensa actividad. En el apartado de los delanteros, Rafa Mir y el Valencia han llegado a un acuerdo para que el jugador milite en sus filas esta temporada. No obstante, a la dirección deportiva del Sevilla FC las cantidades no le satisfacen y el tira y afloja entre ambos clubes lleva dilatándose semanas. La idea es que el delantero murciano salga cedido esta temporada, es la intención que tiene el Valencia, que no quiere pagar por hacerse con los servicios del jugador. Es aquí donde el Sevilla no se baja del burro, el club hispalense necesita hacer caja y le estaría pidiendo más de dos millones de euros por el préstamo.

Thomas Delaney posa con la camiseta del Anderlecht RSCA

Thomas Delaney jugará como cedido la próxima campaña en el Anderlecht. El internacional danés, de 31 años, ya llegó este lunes a Bélgica para pasar el reconocimiento médico previo a hacerse oficial el movimiento.

Samu Omorodion protege un balón AFP

La delantera del Sevilla FC apunta a no ser la misma que ahora cuando acabe el mercado de fichajes. Rafa Mir podría salir del club de Nervión con el Valencia CF empujando para conseguir su cesión con opción de compra. Además, en las últimas horas se ha conocido el interés del Sevilla en contar con Samu Omorodion como cedido tras fichar el futbolista por el Atlético de Madrid después de que el cuadro capitalino haya pagado la cláusula de rescisión del delantero.

Delaney, tapona un disparo de Borja Iglesias AFP

El Sevilla sigue trabajando en dar salida a los futbolistas con los que José Luis Mendilibar no cuenta. El internacional danés Thomas Delaney apunta a ser el próximo en abandonar el club para jugar, en calidad de cedido, en el Anderlecht belga. El centrocampista de 31 años ya se encuentra en Bélgica para pasar reconocimiento médico y esperar que se haga oficial el movimiento por parte de los dos clubes.

En-Nesyri, durante la final de la Supercopa de Europa AFP

Youssef En-Nesyri es ahora el futbolista más atractivo que tiene el Sevilla FC en su plantilla. El delantero marroquí tras la salida de su compatriota Bono es el mejor valorado de los futbolistas con los que cuenta Mendilibar y vuelve a haber clubes interesados en él. El West Ham, que ya intentó incorporarlo anteriormente, vuelve a pensar en él.

Marcos Acuña y Gonzalo Montiel posan con la última Europa League conquistada ABC

Gonzalo Montiel está cerca de dejar de ser futbolista del Sevilla. El lateral derecho argetino, campeón del mundo en Qatar y autor del gol en la tanda de penaltis de la final de Budapest que dio al club nervionense su séptima Europa League, está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del Nottingham Forest de la Premier League. Su compatriota Marcos Acuña, por contra, parece ahora más cerca de permanecer en la plantilla de Mendilibar para la temporada 23-24 al haberse enfriado notablemente las negociaciones con el Aston Villa de Monchi por las exigencias económicas del Sevilla que pide unos 15 millones de euros para dejar salir al también vigente campeón mundial.

El Sevilla FC ha oficializado el fichaje de Örjan Nyland como nuevo portero del equipo hispalense. El jugador noruego llegó anoche al aeropuerto de San Pablo, donde una comitiva del Sevilla FC encabezada por Víctor Orta lo recibió. Una incorporación exprés, puesto que el fichaje de Bono por el Al-Hilal se hizo oficial apenas hace dos días. De esta forma, el club de Nervión cierra filas en torno a Dmitrovic, que será el portero titular de Mendilibar para la temporada 2023-24. La dirección deportiva del Sevilla tiene otras prioridades a la hora de hacer nuevas incorporaciones, como por ejemplo un extremo zurdo o un delantero.

Nyland, en un entrenamiento con Noruega ABC

El Sevilla está cerca de cerrar el fichaje del portero noruego Örjan Nyland. Tanto es así que este sábado se espera que el cancerbero aterrice durante la tarde en la capital de Andalucía para pasar reconocimiento médico y, si todo marcha según lo previsto, firmar con el club de Nervión.

Nyland, con Noruega ABC

El internacional noruego Örjan Nyland es uno de los mejores colocados en estos momentos para suplir a Bono en la portería del Sevilla. El guardameta de 32 años (los mismos que el ya exguardameta sevillista) está ahora mismo sin equipo tras finalizar contrato el pasado 30 de junio con el RB Leipzig alemán y según anuncia Footmercato haciéndose eco varios medios y ampliando la información, es el que ahora mismo tiene más posibilidades de ser nuevo portero del club de Nervión.

Acuña trata de evitar el remate de Palmer

Otra imagen que dejó la Supercopa de Europa es la del malestar extendido en el Sevilla con su ex director deportivo. El más claro de todos ha sido, como siempre, su técnico José Luis Mendilibar, el cual admitió en rueda de prensa que «le estaban tocando las narices». El eje de la polémica es el fichaje de Marcos Acuña.

El Sevilla FC y el Al-Hilal de Arabia Saudí han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Bono al conjunto asiático. La venta del marroquí era desde ayer un secreto a voces, puesto que no embarcó en el avión de regreso a Sevilla con sus compañeros, pero ha sido este jueves por la noche cuando el club sevillista la ha confirmado. Una compra que se ha fijado en unos 20 millones de euros fijos más otro más en variables, además el portero percibirá 12 millones netos. De esta forma, el club hispalense ha cerrado la mayor venta de este mercado de fichajes. De esta forma, Bono se marcha del Sevilla tras haber disputado 142 oficiales con la camiseta nervionense, haber logrado dos Europa League, un Trofeo Zamora, 58 porterías a cero y nominado como mejor portero del mundo en la gala The Best, donde finalizó en tercera posición.

Sin haber superado la resaca de la Supercopa de Europa, el Sevilla FC avanza firme en su planificación a falta de dos semanas para el cierre de fichajes. Como prometió, Víctor Orta sigue centrado en el apartado de las salidas, tras la cesión de Augustinsson al Anderlecht, el Sevilla avanza en el segundo préstamo de Idrissi al Feyenoord. Según fuentes cercanas al club, las negociaciones entre ambas partes están avanzadas y es cuestión de poco tiempo que el anuncio se haga oficial. Idrissi no ha entrado finalmente en los planes de Mendilibar para esta temporada y el club ha trabajado en su salida de forma activa. En un primer momento, parecía que el jugador también podría haber recalado en un equipo saudí.

Pedro Ortíz, en el Sevilla - Independiente del Valle Manuel Gómez

El Sevilla FC ha anunciado este miércoles que el canterano Pedro Ortíz abandona el club para jugar nuevamente como cedido en el Vizela de la máxima categoría del fútbol portugués tal y como ya hiciera el pasado curso desde enero. El futbolista cumplirá el próximo sábado 23 años y no habría podido alternar el primer equipo y el filial.

Augustinsson, en un partido con el Sevilla ABC

El Sevilla FC ha informado en el mediodía de este miércoles que tanto el club de Nervión como el RSC Anderlecht belga han alcanzado un acuerdo para la cesión por una temporada y sin opción de compra del internacional sueco Ludwig Augustinsson, tal y como se esperaba, produciéndose la tercera salida en clave blanquirroja tras las marchas de Karim Rekik y Rony Lopes, además de canteranos como José Ángel Carmona, Iván Romero, Luismi Cruz y Carlos Álvarez.

Acuña y Fernando, en un entrenamiento del Sevilla Manuel Gómez

A la avanzada salida de Yassine Bounou a Arabia Saudí, acordado para cerrarse tras la Supercopa de Europa, se le puede sumar otra fuga vital en el esquema de José Luis Mendilibar. El lateral zurdo Marcos Acuña, según informa el periodista italiano Nicolò Schira, está muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo con Monchi para firmar por el Aston Villa por las próximas tres temporadas. El conjunto villano quiere reforzar el lateral zurdo ante la posible salida de Digne a Oriente Medio y el elegido por el de San Fernando es el campeón del mundo argentino. No obstante, la primera propuesta del club de Birmingham, como informó Diario de Sevilla, de algo más de cinco millones de euros, ha resultado insuficiente para la entidad hispalense.

Bono, en la celebración de la última Europa League Mario Míjenz

El Sevilla FC está cada vez más cerca de despedir al único 'Zamora' de su historia. El conjunto de Nervión, según informa Fabrizio Romano, ha llegado a un acuerdo con el Al-Hilal saudí para vender al guardameta marroquí en los próximos días, si finalmente el propio Bono acepta irse a Oriente Medio.

Bono, en el calentamiento del último partido del Sevilla

El gran reclamo en el mercado del Sevilla FC puede estar a punto de marcharse de Nervión. La noticia llega en un momento más que inoportuno, la previa de la Supercopa de Europa en Atenas ante el Manchester City. Mientras Víctor Orta trabaja en la incorporación de Soumaré y desde Inglaterra llegan noticias de ofrecimientos para llevarse a Acuña, desde la pujante liga saudí llega una amenaza más que seria; o bien una propuesta interesante para las arcas del club, según se mire: el Al-Hilal está firmemente interesado en el portero sevillista Bono. De hecho, desde el propio club no se niega ya la existencia de una propuesta y otras fuentes apuntan a negociaciones avanzadas. Otra cosa es el deseo del propio jugador, con evidentes reticencias a recalar en una competición como esa cuando podría tener también la alternativa del Bayern de Munich.

Soumaré, en un partido con el Leicester City

Con el Sevilla en Atenas para la disputa de la Supercopa de Europa ante el Manchester City se encuentra el director deportivo Víctor Orta quien, aparte de acompañar al equipo en esta séptima final del campeonato continental, se encuentra realizando multitud de gestiones a la vez, tanto de salidas como de entradas del plantel, para terminar de componer la plantilla que compita durante el curso 23-24 a partir de que se cierre el mercado de fichajes del verano. En este caso, los compañeros de El Desmarque y Relevo han publicado durante el día de hoy que el Sevilla se ha lanzado a por el mediocentro francés Boubakary Soumaré, del Leicester inglés.

Acuña, durante el Sevilla - Valencia del pasado viernes Raúl Doblado

Se presenta un final de mercado de fichajes movido para el Sevilla. El conjunto nervionense tiene todavía mucho trabajo por hacer tanto en el apartado de salidas como en el de llegadas y los rumores en uno y otro sentido no cesan de sucederse. De hecho en las últimas horas se ha señalado que el Aston Villa, cuya dirección deportiva comanda desde junio Monchi y cuyo entrenador es Unai Emery, está interesado en Marcos Acuña según informa Relevo.

Pedro Ortíz, en un partido con el Sevilla esta pretemporada

El Sevilla está ultimando una nueva cesión sin opción de compra en Portugal para el desarrollo de Pedro Ortiz. El mediocentro nacido en Palma de Mallorca hace 22 años venía contando con asiduidad para Mendilibar hasta el último stage de pretemporada, concretamente la gira americana, en la que el overbooking de efectivos provocó que el centrocampista se quedara sin sitio durante la pretemporada y terminara siendo uno de los últimos descartes de canteranos, en los que también estuvo el delantero lebrijano Isaac Romero, quien también apunta a salir en cuanto el Sevilla dé luz verde.

Tecatito Corona con un sombrero mexicano

Jesús 'Tecatito' Corona es uno de los futbolistas que podría acabar saliendo del Sevilla en lo que resta de mercado de fichajes. El futbolista mexicano se pasó prácticamente toda la pasada campaña lesionado y ahora busca poder tener oportunidades en el club de Nervión, aunque la dirección deportiva de la entidad no ve con malos ojos vender al futbolista si llega una propuesta convincente.

Idrissi, en el banquillo del Sevilla EP

Oussama Idrissi es uno de los nombres señalados para abandonar el Sevilla en lo que resta de mercado de fichajes. El internacional marroquí no ha convencido a José Luis Mendilibar y Víctor Orta le busca acomodo en el mercado. El futbolista estuvo vinculado con un club del fútbol saudí, aunque en las últimas horas ha vuelto a ser relacionado con el Feyenoord neerlandés, club en el que ya estuvo cedido la pasada temporada.

Bono, durante el Valencia - Sevilla afp

Dos de las porterías más codiciadas de Europa están libres en el verano de 2023 por culpa de las lesiones. El Bayern de Múnich busca arquero tras la lesión de Manuel Neuer y el Real Madrid hace lo propio desde el pasado jueves cuando se produjo la grave dolencia de Thibaut Courtois.

Carlos Álvarez e Iván Romero posan con la camiseta del Levante LUD

Ya son oficiales los fichajes de Iván Romero y Carlos Álvarez por el Levante. Los dos futbolistas se desvinculan así del Sevilla. El delantero jugó la pasada temporada cedido en el Tenerife. El cuadro tinerfeño quiso volver a contar con él, pero finalmente son los valencianos los que han conseguido incorporarlo. Por su parte, el futbolista de Sanlúcar La Mayor no contaba para José Luis Mendilibar y no estaba dispuesto a seguir jugando en el filial. «Ambos futbolistas serán propiedad del conjunto granota, reservándose la entidad de nervión un buen porcentaje en los futuros traspasos, además de beneficiosos variables», asegura el Sevilla en el comunicado emitido para anunciar sendas operaciones.

Delaney, en un entrenamiento con el Sevilla Manuel Gómez

El Sevilla sigue explorando de qué manera puede continuar aligerando la plantilla para conseguir reforzar su equipo. Víctor Orta sabe que tiene trabajo por delante en lo que resta de mercado de fichajes y puede haber encontrado a un aliado en el Anderlecht belga. Y es que, además de apuntar a ser el destino del sueco Ludwig Augustinsson, el cuadro de Bruselas podría también acoger a Thomas Delaney.

Bono y Gudelj, durante el Sevilla - Valencia Raúl Doblado

Siguen llegando informaciones desde distintos puntos del globo sobre una posible venta de Yassine Bono al Real Madrid. El guardameta marroquí, que el pasado viernes fue titular frente al Valencia, cuenta ahora con menos opciones de poder enrolarse al conjunto blanco después de que el club que preside Florentino Pérez haya estrechado un cerco sobre Kepa Arrizabalaga, portero del Chelsea.

Ludwig Augustinsson, en un entrenamiento reciente con el Sevilla AFP

Se va desenmarañando el futuro de los descartes del Sevilla FC. El club ha hecho oficial la salida de Carlos Álvarez al Levante este viernes, equipo en el que también recalará Iván Romero. Ambos se unirán a las salidas consumadas de Rony Lopes, Luismi Cruz, Carmona y Rekik. En el tintero se encuentran Januzaj, Óscar Rodríguez, Delaney y Augustinsson, precisamente este último parece encontrarse muy cerca del Anderlecht de Bélgica.

Víctor Orta está muy cerca de consumar una nueva salida en la cantera. El mediapunta sevillista, Carlos Álvarez, se encuentra muy cerca de abandonar la disciplina sevillista de forma definitiva y firmar por la UD Levante, como ha avanzado BeSoccer Sevilla. El de Sanlúcar de la Mayor no dejará dinero en las arcas de Nervión, marchándose a coste cero al conjunto granota en su último año de contrato con el Sevilla FC. No obstante, la entidad hispalense se quedará con el 40% de los derechos de Carlos Álvarez durante las próximas tres temporadas, firmando por el equipo del Ciutat de Valencia hasta junio de 2026.

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, a dos días del inicio de la Liga. El internacional belga se lesionó en el entrenamiento y ha sido sometido a unas pruebas médicas que evidenciaron una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tal y como ha informado el club merengue. El meta será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y, a buen seguro, se perderá la temporada 2023-24. La lesión del belga ha activado la búsqueda del Real Madrid de un portero de garantías, desde el diario Marca se apunta a que el meta del Sevilla FC Yassine Bono es el candidato favorito de los madridistas.

El conjunto blanquirrojo sigue avanzando en el apartado de salidas y está a punto de cerrar la venta de Iván Romero al Levante. Fuentes cercanas al jugador han confirmado a este medio que los granotas tienen muy avanzada la contratación del atacante del Sevilla, aunque aún no hay nada firmado. De esta forma, la salida de Romero al Levante se hará oficial en unos días al ser el equipo que mejor oferta le ha puesto sobre la mesa al club hispalense. El Tenerife estaba muy interesado en hacerse con los servicios del delantero, más tras la temporada que pasó cedido entre sus filas. No obstante, es casi definitivo que el sevillista terminará recalando en el Levante.

Idrissi y Bono, en un entrenamiento esta pretemporada EP

Oussama Idrissi es uno de los futbolistas que podrían abandonar el Sevilla en lo que resta de mercado de fichajes. El internacional marroquí regresó este verano al club tras haber estado cedido en el Feyenoord neerlandés y pretendía convencer a Mendilibar, pero el club ya estaba dispuesto pese a ello a escuchar cualquier propuesta que llegase. El Damac Preneste de Arabia Saudí, según informa EFE, está ahora intentando convencer al Sevilla para conseguir que el futbolista llegue en calidad de traspasado.

Corona, en un entrenamiento de esta pretemporada con el Sevilla

Tecatito Corona sigue levantando intereses para regresar a la Liga MX. El presidente de Rayados de Monterrey, exclub de internacional mexicano, ha afirmado tras la eliminatoria de la Leagues Cup el interés por firmar al atacante sevillista. José Antonio Noriega, máximo mandatario del club de Nuevo León, aseguró esta madrugada en zona mixta que Tecatito es «uno de los nombres» en los que está trabajando Rayados para el tramo final del mercado de fichajes, tras firmar hace unas semanas al exbético Sergio Canales.

El Sevilla FC ha presentado a su último fichaje, Djibril Sow,el lunes previo a arrancar LaLiga en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El internacional suizo ya lleva unos días integrado en el grupo, puesto que viajó hasta San Francisco para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato con el club hispalense. De hecho, el centrocampista proveniente del Eintracht ya ha podido disfrutar de minutos con la elástica sevillista, ya que jugó durante una media hora ante el Atlético de Madrid, último amistoso de la pretemporada.

Óscar, en un entrenamiento con el Sevilla esta pretemporada SFC

Sigue avanzando el Sevilla FC con las salidas. Víctor Orta está dedicado en cuerpo y alma en aligerar la masificación de la plantilla sevillista a pocos días del inicio de la competición frente al Valencia CF. Tras las salidas de Rekik, Carmona, Luismi y Rony Lopes, el director deportivo sevillista sigue avanzando en dar salidas a los descartes de José Luis Mendilibar para la temporada 2023-24, uno de ellos es Óscar Rodríguez. El mediapunta manchego es otro de los jugadores que se sitúan en la rampa de salida para abandonar la institución hispalense, al menos por esta temporada. El Deportivo Alavés estaría muy interesado en hacerse con los servicios del de Talavera de la Reina, tal y como ha podido saber ABC de Sevilla.

Pasito a pasito. El Sevilla FC avanza lentamente pero con paso firme en su planificación de la temporada 2023-2024, la cual está a punto de comenzar. El director deportivo blanquirrojo, Víctor Orta, se encontró en junio con un panorama desolador en el apartado de las salidas, aunque en el de las llegadas sí se habían cerrado hasta tres incorporaciones. El superávit de jugadores en Nervión sigue siendo el principal escollo para la dirección deportiva sevillista, las salidas de Rony Lopes, José Ángel Carmona, Rekik y Luismi se antojan cortas para la larga lista de espera que aún hay que aligerar.

A sus 23 años, el delantero sevillista Isaac Romero tenía prácticamente convencido con su entrega y acierto de cara a portería a José Luis Mendilibar para que su irrupción en el primer plantel fuera firme y progresiva este mismo curso como tercer punta, pero lo cierto es que el overbooking que sigue maniatando al conjunto sevillista ha obligado al lebrijano y a otros talentos como Pedro Ortiz a volver a sus responsabilidades ofensivas en el filial, donde concretamente el nueve ya ejerce de capitán general tras marcar cuatro goles en los últimos tres amistosos, los últimos dos, triunfales con el Sevilla Atlético, que este domingo ha derrotado al Córdoba (2-1) con una nueva rúbrica precisamente de Isaac y otro de Zarzana en el estadio Jesús Navas.

Uno de los protagonistas del mercado de fichajes del Sevilla FC de este verano está siendo Rafa Mir. El interés del Valencia por el atacante murciano no es ningún secreto y aunque, a priori, el Sevilla estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, las discrepancias por el aspecto económico es el gran bache que los valencianistas deben superar. El club de Nervión no tiene prisa en este aspecto, algo que no puede decir el Valencia, puesto que uno de sus goleadores, Alberto Marí, ha sufrido una lesión que lo puede dejar fuera de los terrenos de juego durante algunos meses.

Se ha hecho de rogar, pero el Sevilla FC ya cuenta con el primer fichaje de la era Víctor Orta: Djibril Sow. El centrocampista suizo viajó hasta San Francisco para unirse lo más rápido posible al grupo dirigido por José Luis Mendilibar. El futbolista de 26 años militaba en el Eintracht de Frankfurt y tenía un año de contrato por delante, por lo que el conjunto alemán quería darle salida antes de que pudiera abandonar el club sin ingresar ellos traspaso alguno. Víctor Orta cierra de este modo su primer fichaje del verano imponiéndose a la Lazio, que también peleaba por incorporar al futbolista. Según ha informado el Sevilla FC, el jugador ha pasado el reconocimiento médico y ha firmado un contrato para las próximas cinco temporadas.

El Sevilla cerró durante la primera semana de agosto la salida de Rony Lopes al Sporting Clube de Braga. El futbolista portugués puso fin a su etapa como sevillista con una operación que si bien no supuso ingresos para el club de Nervión, se acabó viendo con buenos ojos desde la entidad por ahora lograr ahorrarse la ficha de un futbolista que tenía aún un año de contrato por delante.El Sporting de Braga no pagó nada de forma inmediata por hacerse con los servicios de Rony Lopes, pero el Sevilla podría acabar recaudando 500.000 euros si se acaban dando algunas condiciones contempladas en el acuerdo. Este viernes el diario luso O Jogo ha publicado el desglose de esta cantidad que dependerá de unos objetivos individuales y colectivos.

Gonzalo Montiel, durante el amistoso ante el Córdoba Sevilla FC

Gonzalo Montiel fue uno de los protagonistas del derbi que se disputó en México. El defensor argentino, que actuó de inicio como lateral zurdo en el once de Mendilibar, se vio superado en más de una ocasión por Luiz Henrique y acabó dejándose llevar por las emociones y realizando una muy dura entrada sobre el brasileño impropia de un partido amistoso. El jugador del Sevilla quiere aprovechar cada oportunidad que se le brinda para tener el protagonismo en el equipo que le niega Jesús Navas y al que ahora se ha sumado Juanlu con sus buenas participaciones desde el carril diestro. Viéndose sobrepasado en los planes del entrenador, River Plate ha sondeado la posibilidad de volver a contar con él.

Juanlu y Juanmi, durante el derbi disputado en México AFP

Un canterano sevillista llama a las infranqueables puertas de Nervión. Se llama Juanlu Sánchez, nació en el distrito nazareno de Montequinto hace casi 20 años, que será los que soplará la semana que viene, y jamás se jacta de venir haciendo todo lo que Mendilibar le pide y más. Mucho más. Porque este obediente sevillano ha puesto la quinta marcha con la que aprendió a circular por la carretera de Utrera tras llegar al Sevilla Atlético a los 16 años y ahora es uno de los grandes reclamos nervionenses de pretemporada en su gira americana, dejando un gran sabor de boca a nivel competitivo en nada menos que un derbi ante el eterno rival. Sabedor de que la piel es de quien la eriza, las cabalgadas de Juanlu por la banda derecha más que quinteñas parecen tener sangre palaciega. Son muchos ya los sevillistas que imploran que este ocho con alma de dos y espíritu de siete consiga ganarse su sitio convenciendo a un Mendilibar, que a juzgar por los minutos ofrecidos, viene apostando seriamente por su incorporación de pleno derecho arriba.

Rony Lopes, presentado como nuevo jugador del Sporting de Braga ABC

Víctor Orta cierra la cuarta salida del mercado de fichajes 23/24 tras las anteriores de Rekik, Carmona y Luismi. El Sevilla FC, tras cuatro temporadas en la entidad, se desprende de Rony Lopes de forma definitiva. El internacional portugués firma por el Sporting de Braga por las próximas tres campañas, es decir, hasta 2026, marchándose a coste cero con variables que podría llegar hasta los 500,000 euros.

Djibril Sow, en un partido con el Eintracht de Frankfurt ABC

El Sevilla ha dejado atado a Djibril Sow. El centrocampista internacional por Suiza sellará su compromiso con el club nervionense hasta junio de 2028. El jugador de 26 años estaba en su último año de contrato con el Eintracht de Frankfurt y Víctor Orta lo convertirá en su primer fichaje como director deportivo sevillista imponiéndose así a la Lazio, que también buscaba incorporarlo.

Nacho Quintana, en un partido con el Sevilla Atlético Sevilla FC

El Sevilla ha anunciado este martes que el canterano Nacho Quintana deja de pertenecer al cuadro nervionense. El futbolista se marcha traspasado al Lugo. El equipo gallego descendió de LaLiga Hypermotion la temporada pasada y jugará la 23-24 en Primera RFEF.

Rony Lopes, en un entrenamiento en Montecastillo Raúl Doblado

El Sevilla se desprenderá finalmente de Rony Lopes. El futbolista jugará si nada se tuerce en los reconocimientos médicos en el Sporting de Braga firmando un contrato que lo una al cuadro luso hasta 2026. El Sevilla finalmente, tal y como ha informado O Jogo y ha podido confirmar ABC de Sevilla, no se embolsará ninguna cantidad fija por la transferencia. Podría llegar a percibir por el traspaso unos 500.000 euros en cuestión de variables determinadas por el rendimiento individual o colectivo.

Rafa Mir, en el Aeropuerto de San Pablo Manuel Gómez

Arranca agosto y es un deber para el Sevilla FC darle brío al mercado de fichajes 2023-24. El director deportivo blanquirrojo, Víctor Orta, ya tiene encauzada la salida de Rony Lopes al Sporting de Braga y es un hecho que el Valencia se relame pensando en la incorporación de Rafa Mir a sus filas. El atacante murciano tiene cerrado un acuerdo con el club valencianista, pero el tercero en discordia, el Sevilla FC, no estaría por la labor de dejar marchar al delantero sin hacer algo de caja. Y es que el Valencia pretende una cesión sin pago y hacerse cargo de la ficha del jugador, mientras que el Sevilla quiere poner precio a dicho préstamo. De esta forma, la situación se encuentra actualmente enquistada hasta que ambos clubes lleguen a un punto que satisfaga a todas las partes.

Bono, en un calentamiento con el Sevilla Manuel Gómez

El portero del Sevilla FC Yassine Bono regresa al punto de mira del Bayern de Múnich. El equipo de Thomas Thuchel sigue inmerso en la búsqueda de un sustituto tanto para Yann Sommer, el cual, salvo sorpresa, abandonará la portería del Allianz Arena en los próximos días, como de Manuel Neuer que, a sus 37 años, lleva casi un año inactivo por una grave lesión en su pierna derecha. De este modo, los bávaros comenzaron este verano un casting para reforzar el arco del Bayern de Múnich de cara a la 2023-24.

Bryan Gil, en el partido ante la Juventus de la pasada temporada Manuel Gómez

El Sevilla tiene un problema evidente en el costado izquierdo de su ataque. Pese al overbooking de futbolistas en el plantel, Mendilibar no cuenta con ese extremo zurdo que pueda desenvolverse en su banda natural. El contratiempo salta a la vista y es algo que los técnicos nervionenses y la dirección deportiva, tanto la actual como la anterior, tienen identificado desde el comienzo del verano. Es claramente una de las demarcaciones a reforzar por el club, junto a la del pivote (por la que se trabaja en la llegada de Djibril Sow) y el delantero. En este sentido, ya se han vinculado nombres de banda izquierda como el de Billal Brahimi, franco-argelino del Niza que fue fichado hace seis años por el Middlesbrough cuando Víctor Orta era su máximo responsable técnico.

Rulli, en un partido con el Villarreal Reuters

El Sevilla ha tardado, pero ha conseguido comenzar a dar salida a algunos futbolistas de su extensa plantilla. José Luis Mendilibar reclamó al menos una decena de bajas y Víctor Orta sigue trabajando en este sentido, aunque algunas de las posibles salidas no terminan de convencer a parte de la afición. Y es que uno de los futbolistas que puede marcharse del club este verano es el portero marroquí Bono. El guardameta es uno de los grandes activos del club y desde la llegada de Mendilibar ha sido Dmitrovic el portero titular en los duelos ligueros dejándole a su compañero los partidos europeos, motivo por el cual el jugador podría estar predispuesto a abandonar el club aliviando además las cuentas de la entidad.

El traspaso de Rony Lopes al SC Braga portugués procedente del Sevilla FC está prácticamente condenado a que se produzca. El prestigioso diario deportivo portugués A Bola informa este lunes que la operación está muy cerca de concretarse ya que los dirigentes del conjunto luso quieren contentar a su entrenador, Artur Jorge, con el fichaje del extremo nacido en Brasil pero con de nacionalidad portuguesa de cara a la disputa de la previa de la Champions League. Esta última eliminatoria antes de la fase de grupos de la máxima competición continental enfrentará al Braga con el Backa Topola de Serbia, disputándose el partido de ida en el estadio Municipal de la localidad portuguesa el 8 o el 9 de agosto.

Djibril Sow está cerca de convertirse en el cuarto fichaje del Sevilla FC 23-24, siendo así el primer refuerzo de la era Víctor Orta en Nervión. El centrocampista suizo-senegalés del Eintracht de Frankfurt, según pudo saber ABC de Sevilla , se encuentra en negociaciones avanzadas con la dirección deportiva nervionense para abordar su fichaje y que se incorpore al grupo de trabajo de José Luis Mendilibar durante la gira americana. La entidad hispalense ha cerrado un acuerdo verbal con el jugador por las cuatro próximas temporadas, es decir, hasta 2027. De este modo, Víctor Orta tiene que negociar ahora con el Eintracht de Frankfurt con el que se han realizado las primeras posturas para que la negociación llegue a buen puerto.

Ya es oficial. El Sevilla FC y el Al-Jazira Club de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Karim Rekik al conjunto asiático. La venta reporta más de tres millones de euros que se embolsan los de Nervión con esta operación. Es la tercera salida que se produce en el plantel de Mendilibar este verano tras las anteriores de Carmona, al Getafe, y Luismi, al Tenerife.

Al Hilal, el grande de Arabia Saudí, ha puesto sus ojos en Youssef En-Nesyri. El poderoso conjunto Riad, que lleva invertidos en el presente mercado de fichajes casi 200 millones de euros (salarios aparte) y que ya se llevó de Nervión este mismo verano a su consultor médico externo, el reputado doctor Juan José Jiménez, valora muy seriamente hacerse con los servicios del atacante marroquí del Sevilla FC, que en el último curso volvió a exhibir su capacidad goleadora al máximo nivel, con 18 tantos en todas las competiciones, además de levantar una nueva Europa League con su equipo y firmar un Mundial sobresaliente con la selección de Marruecos, cuarta clasificada en la cita de Qatar.

El delantero murciano ha viajado con el Sevilla FC a Estados Unidos, pero su futuro apunta a estar lejos de Nervión. El Valencia no cesa en su empeño por incorporar a Rafa Mir este verano y mientras el mercado le ofrezca la posibilidad, pese a las limitaciones económicas del cuadro che, lo va a seguir intentando. Ya sin Marcos André ni Cavani, las urgencias por reforzar el ataque se multiplican en la capital del Turia, por lo que el cuerpo técnico de Baraja 'aprieta' a la propiedad para acometer la llegada del sevillista.

Rony Lopes, en el entrenamiento de este viernes Manuel Gómez

Víctor Orta, director deportivo del Sevilla FC, se ha reunido -acompañado de Gaby Ruiz- con el agente de Rony Lopes en Sevilla para tratar la salida del futbolista brasileño nacionalizado portugués. José Luis Mendilibar, técnico sevillista, no cuenta con Rony Lopes, que fue uno de los fichajes más caros del Sevilla FC, que abonó en 2019 al Mónaco alrededor de 25 millones de euros en el marco de la operación de venta de Wissam Ben Yedder al club monegasco. El atacante cuenta ya recibió el sondeo del Sporting de Braga como informó ABC de Sevilla y la intención del club de Nervión es un traspaso o una rescisión en buenas condiciones, dado que su contrato finaliza en 2024.

Djibril Sow, en un partido con el Eintracht de Frankfurt ABC

Víctor Orta reactiva el mercado de fichajes del Sevilla FC tras un mes enquistado por las salidas y la aglomeración de efectivos en la plantilla. Tras las bajas de Carmona, Luismi y, salvo sorpresa, Rekik, el nuevo director deportivo de la entidad rojiblanca se encuentra en negociaciones por cerrar la cuarta incorporación del Sevilla FC en el mercado de fichajes 23/24. Tal y como ha avanzado Sport1, Orta ha negociado en las últimas horas con el todocampista suizo Djibril Sow. El jugador de 26 años del Eintracht de Frankfurt es uno de los elegidos para reforzar el centro del campo del conjunto hispalense y suplir la baja de Pape Gueye tras finalizar su cesión con la entidad nervionense.

Juanlu, en un entrenamiento en Montecastillo Mario Míjenz

El mercado del Sevilla FC sigue enquistado en la operación salida a finales del mes de julio y muchos jugadores no saben cual será su situación de cara a la 23-24 a algo más de dos semanas para el arranque de LaLiga. Uno de esos jugadores es el canterano que más ha deslumbrado en lo que va de pretemporada, Juanlu Sánchez. El futbolista de Montequinto, tras su productiva cesión en el Mirandés el pasado curso, ha regresado a Nervión con un nivel alto, competitivo y mayor madurez, pese a rozar los 20 años. Ahora, tras su gran arranque en la precampaña, ha puesto en un aprieto a un José Luis Mendilibar que, como contó Orgullo de Nervión está muy contento con el rendimiento del canterano

Bono, en un partido con el Sevilla AFP

El PSG de Luis Enrique busca un portero de garantías para el próximo curso con un buen juego de pies. Esa es la principal premisa que ha puesto el técnico asturiano en la búsqueda de un nuevo guardameta para que compita con el italiano Gianluigi Donnarumma de cara al próximo curso. Ante las inminentes salidas de Keylor Navas y el accidente de Sergio Rico, el conjunto parisino ha comenzado el casting para buscar un nuevo guardameta que le dé esa seguridad al exseleccionador español, tanto bajo los palos como saliendo con el balón en los pies. Asimismo, entre los nombres que más han sonado en los últimos días para marcharse al Parque de los Príncipes está Yassine Bono.El Bayern de Múnich también tiene al marroquí en su agenda para sustituir a un Sommer que apunta a ser el reemplazo de Onana en el Inter.

Luismi, en un entrenamiento con el Sevilla Sevilla FC

La operación salida del Sevilla FC tiene este martes un nuevo capítulo cerrado. La entidad de Nervión ha anunciado la cesión con opción de compra de Luismi al CD Tenerife. Es el segundo futbolista que sale del Sevilla FC para la próxima temporada después del acuerdo para la cesión al Getafe del también canterano Carmona.

Rony Lopes, en un entrenamiento en Montecastillo Raúl Doblado

El Sevilla únicamente ha podido cerrar hasta la fecha una salida. José Ángel Carmona ha sido el único futbolista que hasta el momento ha encontrado acomodo lejos de Nervión y el club, con numerosos futbolistas a su disposición, trabaja para acelerar en este apartado que, además influye a la hora de buscar nuevos refuerzos. Uno de los futbolistas que no cuenta para Mendilibar es Rony Lopes, a quien le ha salido un pretendiente en Portugal: el Sporting de Braga.

Karim Rekik, durante la pretemporada Mario Míjenz

Karim Rekik se encuentra en la rampa de salida para abandonar la disciplina sevillista tras casi tres años en Nervión y su destino, salvo gran sorpresa, parece claro, Oriente Medio. Desde un principio su salida parecía clara a Al Ettifaq de Steven Gerrard, con el que había negociaciones muy avanzadas por el ex del Hertha de Berlín, como avanzó Fabrizio Romano. No obstante, una falta de entendimiento entre el Sevilla FC y el club de Dammam produjeron que las negociaciones llegaron no llegasen a buen puerto con el club de Arabia Saudí.

José Luis Mendilibar lo ha dejado claro cada vez que ha tenido la oportunidad de hablar con los medios de comunicación durante esta pretemporada: el técnico vasco quiere que las salidas se den cuanto antes. Resulta obvio que el Sevilla debe reducir el número de futbolistas ya que el primer stage lo concluyó el entrenador trabajando con casi 40 jugadores. Costó, pero finalmente durante esta semana se cerró la primera salida que fue la de José Ángel Carmona. El del Viso del Alcor jugará cedido en el Getafe el próximo curso. El cuadro azulón se guarda una opción de compra. Son muchos los jugadores que están en la rampa de salida, pero el club se ha impuesto una regla para este mercado: no se cerrarán salidas a cualquier precio.

Castro, en San Pablo Manuel Gómez

El Sevilla FC no va a malvender a sus principales estandartes deportivos. Si algún club quiere a Bono o a En-Nesyri tendrá que valorarlos como lo que son: portero y delantero de los 'top' en Europa. Lo último que se ha deslizado desde Francia es que el PSG ofrecería 12 millones por el guardameta marroquí del Sevilla, una cifra muy lejana a las pretensiones de los nervionenses. El presidente, José Castro, ha dejado muy clara la postura de su entidad en el mercado con sus jugadores franquicia.

Rafa Mir, en el aeropuerto de San Pablo Manuel Gómez

Con En-Nesyri en Sevilla poniéndose a punto y en la 'short list' de varios equipos europeos, los movimientos en torno a la delantera del cuadro de Nevión comienzan a tomar cierta temperatura en el mercado, si bien es su compañero Rafa Mir el que en estos momentos está más cerca de sustanciar un cambio de aires. Mendilibar ya tuvo tiempo de sobra para testar al ariete murciano durante los últimos meses del curso pasado y en lo que llevamos de pretemporada. Valora sus cualidades pero no es el perfil de delantero que más le gusta ni que mejor se adapte a su esquema de juego. El técnico, por tanto, no ve con malos ojos su salida. Eso sí, espera un reemplazo de garantías para aumentar el potencial ofensivo.

Luismi Cruz, en un entrenamiento con el Sevilla ABC

Se ha atascado, pero el Sevilla comienza a ver brotes verdes en su particular 'Operación salida'. José Ángel Carmona ya salió cedido al Getafe y son otros muchos los que están esperando saber en qué equipo jugarán en la temporada 23-24. Uno de ellos es Luismi Cruz que, tras estar la pasada temporada cedido en el Barcelona Atlètic, no fue incluido por Mendilibar entre los convocados para ir a Montecastillo, para el duelo ante Independiente del Valle y para acudir a Alemania. Todo ello hace pensar que el futbolista tiene mínimas opciones de hacerse un hueco en el primer equipo y su edad y nivel ya hacen casi imposible que milite en el Sevilla Atlético de 2ªRFEF la próxima campaña.

Pape Gueye, con el Olympique de Marsella OM

Pape Gueye queda completamente descartado para reforzar el centro del campo del Sevilla FC este verano. En caso de dar un paso adelante para acometer la vuelta del senegalés a Nervión, donde estuvo cedido la segunda mitad de la pasada campaña, tanto el club como los agentes del jugador aguardaban la resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) sobre la sanción que tenía pendiente el futbolista. Finalmente, el organismo con sede en suiza se está pronunciando este viernes sobre el llamado 'caso Pape Gueye' y, según ha podido conocer ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión, el futbolista será finalmente suspendido por incumplir su contrato con el Watford en el verano de 2020.

Baumann, en un partido con el Hoffenheim ABC

En el baile de porteros que se está produciendo en los grandes equipos europeos afecta de lleno a un Yassine Bono que además no quiere tener el rol de portero suplente, pese a que fue el guardameta titular en la final de la Europa League, ya que José Luis Mendilibar ha dejado claro que Marko Dmitrovic es su preferido. El gran nivel ofrecido por el guardameta internacional marroquí en el Mundial de Qatar, siendo luego galardonado como tercer mejor portero del Mundo y habiendo sido un pilar importantísimo en la consecución de la séptima UEFA Europa League que desde el pasado 31 de mayo luce en el palmarés del Sevilla FC, ha hecho, además que muchos clubes se hayan fijado en Bono.

José Ángel Carmona, en un entrenamiento con el Sevilla Sevilla FC

El Sevilla FC y el Getafe CF han hecho oficial en la tarde de este jueves la cesión con opción de compra del canterano José Ángel Carmona al conjunto madrileño para la temporada 23-24. De esta forma, Carmona encuentra acomodo relativamente rápido después de que se frustrara el traspaso de defensor de El Viso del Alcor que el club de Nervión estaba tratando con el Sporting Clube de Portugal hace poco más de una semana.

Rekik, en el Sevilla - Atlético de Madrid Manuel Gómez

Se atascan las negociaciones entre el Sevilla FC y el Al-Ettifaq de Arabia Saudí por el traspaso de Karim Rekik. En los últimos días, se había producido un acuerdo verbal para la marcha del defensor. Sin embargo, esas conversaciones no terminan de fructificar y la operación corre serio riesgo de romperse.

José Luis Mendilibar, durante un entrenamiento del Sevilla FC en Montecastillo EP

José Luis Mendilibar afronta un reto importante esta campaña. Tras conseguir revitalizar al Sevilla desde su llegada el pasado curso, dispone ahora de tiempo para preparar y moldear al equipo de cara a la 23-24. El preparador vasco debutará en la Champions League tras haberse estrenado en la 22-23 en la Europa League consiguiendo conquistar el trofeo. Es el entrenador sevillista una persona sincera, que habla con total naturalidad de todo lo que rodea a su trabajo y que, por su naturaleza misma, no está dispuesto a renunciar a nada en una campaña ilusionante para el club y para él mismo.

Rekik, en el Osasuna - Sevilla de la pasada temporada AFP

El Sevilla FC está muy cerca de alcanzar un acuerdo con el Al-Ettifaq de Arabia Saudí para el traspaso de Karim Rekik. Los términos finales se están ultimando en estos días para tramitar la salida del defensor neerlandés, de 28 años.

Iván Romero, en un entrenamiento con el Sevilla SFC

Se prevén movimientos en la delantera del Sevilla FC durante este mercado de fichajes. A la más que posible marcha de Rafa Mir, con el Valencia y el Olympiakos como principales pretendiente, su suma el fuerte interés que despierta En-Nesyri en equipos de gran potencial en Europa. Aparte, la dirección deportiva de Víctor Orta anda también en busca de un atacante que cuadre más que el murciano en los planes de Mendilibar. Y, además de todo esto, está la baza de Iván Romero.

Kike Salas entrenándose con el Tenerife CDT

El Sevilla es consciente de que debe aligerar el número de jugadores que tiene a su disposición José Luis Mendilibar. Con la llegada de los internacionales prevista para el próximo lunes, el técnico vasco contará con hasta 38 jugadores todavía a expensas de que regrese Loïc Badé, con algunos días más de descanso. Dos de los futbolistas que pronto podrían abandonar el club son Kike Salas y Luismi Cruz.

Víctor Orta y Fernando Navarro, en Montecastillo EP

Desde que el Sevilla se proclamase campeón de la Europa League el pasado 31 de mayo en Budapest, muchos sevillistas ya comenzaron a pensar en otra final que se presentaba como regalo por una nueva conquista continental: la Supercopa de Europa que medirá al cuadro de Nervión con el Manchester City el día 16 de agosto en El Pireo, Atenas. Un titán como el cuadro inglés que dirige Pep Guardiola servirá para medir si el Sevilla comienza la 23-24 de forma ilusionante dentro de justamente un mes. Inmersos en el mercado de fichajes, el Sevilla ve cómo se acerca esa fecha clave con todavía mucho trabajo por hacer.

Suso, en un entrenamiento del Sevilla ABC

La llegada de José Luis Mendilibar al banquillo del Sevilla en el mes de marzo cambió por completo la dinámica del club. El equipo luchaba por escapar del descenso y desde la llegada del vasco, apenas se perdieron tres partidos en LaLiga Santander (dos de ellos fueron los últimos cuando el equipo estaba centrado en la final de la Europa League, competición que acabaría conquistando). Fueron muchos los futbolistas que resucitaron a las órdenes de Mendilibar siendo uno de ellos Suso. El gaditano ahora se ve tentado por el fútbol de Oriente Medio y podría abandonar el proyecto sevillista.

Zian Flemming, jugador del Milwall ABC

El Sevilla se encuentra inmerso en una nueva revolución de su plantilla de la mano de Victor Orta, a las más que necesarias salidas se le unen los rumores de los fichajes que llegarían y desde Países Bajos surgen noticias de un supuesto interés sevillista en Zian Flemming mediocampista del Millwall inglés.

Mir, Gattoni, Papu y Tecatito, en un entrenamiento del Sevilla FC en Montecastillo Raúl Doblado

Jornadas decisivas en Nervión para propulsar una operación salida que no puede esperar mucho más. El primer partido oficial, ante el Valencia el próximo 11 de agosto, está a la vuelta de la esquina y Mendilibar anda trabajando con un excedente de jugadores inusual a estas alturas. Se encuentra con más de una treintena de jugadores en Montecastillo y aún han de incorporarse los nueve internacionales. El director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, tiene varias operaciones encarriladas para, sin más demora, comenzar a aligerar una plantilla sobredimensionada en lo deportivo y con una carga salarial bastante por encima de lo deseado en la propia institución. Habrá alguna venta de consideración, con Bono y En-Nesyri como piezas más atractivas para el mercado en estos momentos, pero el club trata primero de resolver el futuro de otros futbolistas que, más allá del buen concepto del entrenador, no tienen sitio por la acumulación en diferentes posiciones del equipo.

David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano ABC

Pocos días después de que el Sevilla conquistase en Budapest la séptima Europa League de su historia, Monchi comunicó al consejo de administración del club de Nervión que deseaba poner fin a su etapa como director general deportivo de la entidad. Tras varios días se acabó confirmando la marcha del de San Fernando y fueron sonando diversos nombres para sustituirlo siendo uno de los 'tocados' por el Sevilla David Cobeño.

El que fuera portero del Sevilla ejerce actualmente de director deportivo del Rayo Vallecano y no tardó en desechar la propuesta del cuadro nervionense. Ahora, en una entrevista a Relevo da más detalles sobre lo que ocurrió este verano cuando el Sevilla llamó a su puerta.

Pedrosa y Rafa Mir, en la concentración de Montecastillo ABC

En las últimas horas, el ariete murciano, en la rampa de salida, suma un nuevo pretendiente. Se trata del Olympiacos griego que dirige el técnico exsevillista Diego Martínez. La dirección deportiva del conjunto heleno, comandada por Antonio Cordón, ya le ha trasladado al jugador su interés, si bien las condiciones impuestas por el Sevilla FC suponen una barrera compleja para el Olympiacos. El club de Nervión prioriza un traspaso al objeto de recuperar parte de los 16 millones de euros que invirtió por Mir en el verano de 2021.

Mendilibar, en la concentración de Montecastillo ABC

Queda menos de un mes para que el Sevilla FC empiece a competir. Hay atasco en la operación salida y ello evidentemente repercute en la llegada de los refuerzos que ha pedido el entrenador. Para acometer los fichajes, el club nervionense ha de descargar antes su masa salarial y un alarmante excedente de jugadores. Tras los primeros días de la pretemporada, el técnico del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, ya no oculta su preocupación por este asunto. Mendilibar ha pedido la salida de una decena de futbolistas, que serán varios más si se producen nuevos fichajes, algo que lógicamente va a ocurrir.

Carmona, durante un entrenamiento ABC

Tras quedar descartada su incorporación al Sporting de Portugal, el Cádiz se habría movido con celeridad y ha solicitado la cesión al Sevilla del defensor de 21 años según informaba Relevo en la tarde de este miércoles. El cuadro gaditano quiere tener al futbolista a préstamo, algo que contrasta con la operación que estuvo cerca de cerrar el Sevilla y que aseguraba un suculento ingreso por el traspaso del futbolista, aunque en Nervión verían con buenos ojos que el jugador se marchara cedido.

José Ángel Carmona está de vuelta. El canterano se incorporará a la concentración del Sevilla FC en Montecastillo después de que se haya frustrado su traspaso al Sporting de Portugal en las últimas horas. Los motivos de que la operación se haya caído no responden a que el futbolista no haya superado el reconocimiento médico en Lisboa. El jugador está apto. Su fichaje se ha caído, simplemente, porque los portugueses se han echado para atrás en las condiciones pactadas inicialmente con el Sevilla FC.

Bono, durante un entrenamiento de la temporada 22-23 Vanessa Gómez

El mercado, como se esperaba, se va moviendo por Yassine Bono, uno de los mejores guardametas del mundo y pieza cotizada de los sevillistas. El baile de porteros ya ha comenzado en Europa, con equipos como el Manchester United, Inter, Bayern o Tottenham renovando esa posición, lo que provoca que de manera inminente haya entrado en la rueda un Bono que ya ha hecho oídos sordos, sin ir más lejos, a los riales de Arabia Saudí.

Pedrosa, en la entrevista con ABC de Sevilla en las instalaciones de Montecastillo Raúl Doblado

Adrià Pedrosa (Barcelona, 1998) afronta el gran reto de su carrera en un Sevilla de Champions. El lateral, que ha llegado libre procedente del Espanyol, es uno de los dos fichajes que ha realizado el club de Nervión en este mercado estival hasta la fecha. Su ilusión salta a la vista en la concentración de Montecastillo, donde se ha integrado en el grupo de Mendilibar tan rápido como cabalga la banda izquierda. Promete ser un competidor de nivel para Acuña. Atrás ha dejado una lesión de pubis que lo amargó durante la campaña pasada pero que ya es historia. Por complexión física, recuerda a Jesús Navas, al que admira y ahora es su capitán: «La leyenda no para de correr», asegura el refuerzo sevillista, doce años más joven que el palaciego, durante la entrevista concedida a ABC en tierras jerezanas.

A Orta se le acumula el trabajo, si bien el propio director deportivo ya se encargó de remarcar en su última comparecencia que los tempos del mercado son los que son y que gran parte de los movimientos se sustanciarán en el tramo final de agosto, con la competición ya arrancada. Con 29 futbolistas en Montecastillo, donde no están los internacionales, la lista de excedentes es amplia. La prioridad de las gestiones se centra en estos momentos en la operación salida, con un alto volumen de fichas que hay que ir aligerando para dar cabida a los refuerzos consensuados con Mendilibar. Por ahora, sólo ha fraguado el pase de José Ángel Carmona al Sporting de Portugal, aunque en tierras jerezanas hay otros muchos futbolistas que han regresado de cesiones y que tendrán muy complicado hacerse un hueco, caso de los Rony Lopes, Óscar Rodríguez o Augustinsson, a los que, sobre papel, la dirección deportiva tendrá que buscarles un nuevo destino.

Los marroquíes En-Nesyri y Bono son los jugadores del Sevilla FC más valorados en el mercado y, por ende, la llave de muchos de los movimientos de la planificación veraniega en Nervión, donde no hay futbolistas intransferibles y sí una idea firme de reducir la masa salarial y aliviar el deterioro financiero de los tres últimos ejercicios. La tarea del club y de la dirección deportiva que comanda Víctor Orta, en este sentido, se antoja compleja y exige sobre todo un amplio margen de acierto, ya que el listón de los objetivos deportivo no se baja, con la ambición de seguir disputando partidos grandes y en Champions por cuarta temporada consecutiva. No es que el Sevilla necesite vender imperiosamente a sus dos futbolistas más cotizados, sino que el actual contexto económico y la idoneidad de reforzar y rejuvenecer varias líneas del plantel así lo recomiendan y marcan las pautas claras para la 2023-2024.

Rafa Mir, delantero del Sevilla FC, es uno de los objetivos del Valencia para este mercado. El club levantino quiere el fichaje como cedido del atacante murciano, que no cuenta en los planes de José Luis Mendilibar y al que la dirección deportiva de Víctor Orta le está buscando una salida. El Valencia quiere un préstamo a bajo o ningún coste pero asumiendo el salario de Rafa Mir, que también maneja otras propuestas como una del Ajax, según avanza Marca.

Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, confirmó ayer en rueda de prensa que el club de Nervión está en negociaciones con el Sporting de Portugal por el defensa José Ángel Carmona. Los lisboetas han visto en el zaguero de El Viso del Alcor al recambio perfecto de Héctor Bellerín en su plantel y están dispuestos a realizar un esfuerzo para afrontar su traspaso, si bien el tira y afloja con las cantidades está siendo intenso en los últimos días. «Revelar estas conversaciones sería absurdo. Están abiertas, sí, pero veremos dónde terminan», dijo ayer el director deportivo del Sevilla durante la presentación de los fichajes nervionenses Adrià Pedrosa y Federico Gattoni. Carmona, de 21 años, tiene contrato con el Sevilla hasta 2025. Al tratarse de un canterano criado en la Carretera de Utrera, dejará si nada se tuerce una plusvalía íntegra en las arcas nervionenses. Las discusiones sobre las cifras de su traspaso se mueven ahora en torno a los 4 millones de euros por un jugador que debutó la campaña pasada con los sevillistas y se marchó posteriormente, en el mercado de enero, cedido al Elche. El Sporting de Portugal le ofrece un contrato por las próximas cinco temporadas. Además, el Sevilla FC se quedaría con un 20 por ciento del pase del jugador que le generaría, en caso de futuras ventas, nuevas plusvalías.

El vicepresidente primero del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, junto al director deportivo, Víctor Orta, compareció en la presentación de los nuevos fichajes Adrià Pedrosa y Federico Gattoni, y respondió a las preguntas de los periodistas sobre la candente actualidad deportiva e institucional del club. Habló de manera tajante de Arda Güler, que acaba de fichar por el Real Madrid después de ser relacionado con el Sevilla: «Arda Güler nunca fue una opción para el Sevilla. Ni comprándolo ni con una cesión del Madrid».

Gattoni, a su llegada a la estación de Santa Justa Manuel Gómez

Federico Gattoni ya está en Sevilla. El central argentino que el club de Nervión firmara el pasado mes de febrero estaba cedido en San Lorenzo de Almagro hasta el pasado 1 de julio y este jueves se ha producido su llegada a la capital de Andalucía.

El futbolista de 24 años será presentado este viernes 7 de julio a partir de las 13 horas como nuevo jugador del Sevilla junto a Adrià Pedrosa, quien aterrizó en Sevilla durante la tarde del pasado miércoles procedente de Barcelona. Gattoni, por su parte, arribó a la estación de Santa Justa procedente de Madrid en tren tras haber volado a la capital de España desde Buenos Aires.

Pedrosa, a su llegada al aeropuerto de Sevilla Manuel Gómez

Comienza una nueva etapa futbolística para Adrià Pedrosa, que este miércoles llegó a la capital hispalense para convertirse en componente de la plantilla del Sevilla FC. Está previsto que Pedrosa sea presentado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de manera oficial este viernes junto a Gattoni.

José Ángel Carmona, durante el Celta - Sevilla de la pasada temporada EFE

Un total de catorce futbolistas que la pasada temporada 22-23 estuvieron cedidos en diferentes equipos deberán regresar a la disciplina del Sevilla FC para iniciar la pretemporada 23-24, prevista para este sábado 8 de julio con la ronda de reconocimientos médicos antes de que el domingo 9 el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico que encabeza José Luis Mendilibar se desplace a Montecastillo para realizar el primer stage de la nueva preparación estival. En ese grupo de 14 futbolistas se encuentra José Ángel Carmona, que estuvo cedido en el Elche durante la pasada campaña, cuyo futuro está más lejos de Nervión según las últimas informaciones.

Idrissi y Munir, durante un partido del Sevilla AFP

Más de 30 futbolistas integran por el momento la plantilla del conjunto de Nervión tras el regreso de los cedidos, uno de esos cedidos no es otro que Oussama Idrissi, un jugador que llegó a Sevilla con muchas esperanzas pero que hasta el momento no ha sido capaz de encontrar su sitio. Tras una buena cesión de vuelta en la liga holandesa, donde más destacó, el jugador según ha desvelado el Desmarque quiere realizar la temporada con el conjunto de Mendilibar para intentar ganarse la confianza del entrenador y habría pedido a sus representantes bloquear las posibles ofertas que le lleguen.

Gonzalo Montiel, en el Rayo - Sevilla EFE

Gonzalo Montiel es uno de los futbolistas que apunta a salir del Sevilla este mercado invernal. El lanzador del penalti definitivo en Budapest quiere tener más minutos y hace algunas semanas trascendió que quiere abandonar el club con el que tiene contrato hasta junio de 2026. El Olympique de Lyon aparecía como opción para el futbolista, pero ahora todo ha quedado en nada con el cuadro francés que ha descartado su fichaje por la imputación en un delito de agresión sexual agravado con violación múltiple, la administración de drogas sin consentimiento y amenazas que pesa sobre el internacional argentino.

Rafa Mir, en el Rayo - Sevilla de la pasada temporada EP

«Ha sido una temporada de mucho crecimiento», así calificó el propio Rafa Mir una temporada que sin duda no ha sido la ideal para el ex del Huesca. Debido a la falta de oportunidades a la que se ha visto sometido el delantero, tanto Mir como el club podrían buscar una posible salida en busca de protagonismo y quien sabe si una posible despedida definitiva.

José Castro y José María del Nido Carrasco, en un entrenamiento Manuel Gómez

El Sevilla FC 2023-2024 echa a rodar el sábado con los reconocimientos médicos de los jugadores y al día siguiente el plantel de Mendilibar se desplaza ya a su primera concentración de pretemporada en Montecastillo, en el término municipal de Jerez, donde el equipo permanecerá hasta el 20 de julio. Con el mercado bastante parado y el sorprendente fútbol saudí como único animador, la ardua tarea que tiene por delante el director deportivo del Sevilla FC es tan profusa como cuando aterrizó hace dos semanas para relevar a Monchi. Víctor Orta ejecutará al menos una docena de salidas para hacer hueco a los refuerzos y aliviar de paso la ingente carga salarial. El propio entrenador, José Luis Mendilibar, es además de los que prefiere contar con una nómina ajustada de futbolistas y no con un vestuario sobredimensionado.

Bono, portero del Sevilla FC ABC

Era fácil intuir que los saudíes pondrían parte de sus miradas en el campeón de la Europa League. Y así está siendo en estos primeros coletazos del mercado en Nervión. Hay un contacto decidido por parte del Al-Ahli para hacerse con los servicios de Fernando Reges. Otro de los futbolistas importantes del Sevilla FC que han tocado los intermediarios saudíes es Ivan Rakitic. Y por supuesto, también le han echado el ojo a uno de los grandes activos del conjunto hispalense en este mercado, el guardameta Yassine Bono. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sueña con el portero marroquí.

Sergio Ramos, durante un entrenamiento del PSG AFP

Pese a que el entorno del jugador estaba bastante convencido de que su regreso a Nervión era más que posible este verano, la puerta del Sevilla FC se le ha cerrado este lunes casi por completo a Sergio Ramos. Ha sido además de manera pública y por vía oficial, en boca del propio vicepresidente sevillista, José María del Nido Carrasco.

Fernando, en el Almería - Sevilla EFE

El brasileño Fernando Reges ha sido uno de los futbolistas más relevantes del Sevilla en las últimas temporadas. Desde que llegara al club en el verano de 2019 se ha convertido en un futbolista relevante llegando a jugar un total de 154 partidos oficiales con el club de Nervión. Su nivel, pese a que ya cuenta con 35 años (cumple 36 este mes de julio), sigue siendo alto y es por ello que despierta interés de algunos clubes teniendo un firme interés en él el Al-Ahli de Arabia Saudí.

Papu Gómez, en el Sevilla - Manchester City de la pasada temporada Manuel Gómez

El mercado de fichajes en el Sevilla promete ser agitado. En el club de Nervión se espera que se produzcan tanto salidas como entradas aunque parece que uno de los que permanecerá en la plantilla que dirigirá José Luis Mendilibar es el argentino Alejandro Papu Gómez. Su agente, Giuseppe Riso, ha sido contundente al respecto afirmando que «el Sevilla no tiene intención de venderlo».

Pape Gueye, junto a varios compañeros, durante un entrenamiento del Sevilla Manuel Gómez

Pese al culebrón de la salida de Monchi con el que el Sevilla FC finalizó la campaña, podría decirse que la planificación de los de Nervión de cara al próximo curso 2023-24 es una de las más avanzadas de Primera división. A principios de junio acometió la renovación de José Luis Mendilibar; poco después se produjo el fichaje de Loïc Badé; meses antes, el de Federico Gattoni; y ayer mismo, fue oficial la llegada de Adrià Pedrosa. Por otra parte, regresaron los múltiples cedidos que el club tenía dispersos en distintas ligas y se marcharon los tres jugadores que estaban a préstamos: Alex Telles, Bryan Gil y Pape Gueye, teniendo este último opciones aún de volver a vestir la camiseta sevillista.

Bono detiene un disparo de Jordi Alba

El mercado de fichajes en el Sevilla FC promete llevar consigo numerosas altas y bajas. Prácticamente cualquier jugador de la plantilla del cuadro nervionense podría salir si llega una buena oferta y uno de los mejores valorados en el mercado es Yassine Bono. El guardameta marroquí, tras rendir a un gran nivel con su selección en el Mundial de Qatar y además ser relevante en el final de temporada sevillista pese a jugar únicamente en competición europea, El fútbol saudí, que tanto músculo económico está mostrando con sonadas incorporaciones en los últimos tiempos, podría estar seduciendo al portero.

Adrià Pedrosa ha sido anunciado como nuevo futbolista del Sevilla SFC

El Sevilla FC ha anunciado este fichaje que Adrià Pedrosa se convierte en jugador del equipo de Nervión. El futbolista llega libre procedente del Espanyol tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio. El futbolista firma hasta 2028.

Arda Güler, en el Fenerbahce - Sevilla Reuters

Arda Güler está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. El talentoso futbolista de 18 años que milita en el Fenerbahce apunta a salir del cuadro turco y ponía al Sevilla entre sus prioridades al contemplarlo como una gran opción para seguir creciendo futbolísticamente. No obstante, hay otros grandes clubes que intentan fichar al futbolista como el Real Madrid, el Benfica, el RB Leipzig y el FC Barcelona. Precisamente el presidente del cuadro catalán, Joan Laporta, ha admitido que su equipo intenta firmar a Arda Güler.

Summerville, en un partido con la selección de Holanda EFE

A través de la página inglesa TEAMtalk se ha dado a conocer el posible interés del Sevilla en uno de los grandes valores del Leeds United, ex equipo de Víctor Orta, Crysencio Summerville que durante la presente temporada ha pasado a formar parte del primer equipo inglés tras ser fichado por el actual director deportivo sevillista por 1,5 millones de euros en 2020.

Tecatito Corona celebra un gol con el Sevilla ABC

Tecatito Corona ha vivido una de sus peores temporadas, si no la peor, como futbolista profesional. Un total de 109 minutos repartidos en cuatro partidos ha sido el bagaje del jugador como sevillista en la pasada campaña 2022-23, en la que su infortunio con las lesiones le privó de una mayor continuidad. Sin embargo, a medida que finalizaba el curso, Tecatito comenzaba a ver la luz y llegó a terminar LaLiga teniendo minutos en las últimas jornadas. Ahora, totalmente recuperado y a las puertas de una nueva pretemporada en Nervión, el jugador confía en iniciar la nueva temporada por todo lo alto y demostrar como blanquirrojo su mejor nivel. Y es que la idea del internacional mexicano no es otra que quedarse en el Sevilla.

Pedrosa y Koundé, en el Espanyol-Sevilla de la temporada 21-22 EFE

Desde hace semanas se habla de Pedrosa como opción para el lateral izquierdo del Sevilla FC pensando en la planificación de la próxima temporada. De hecho, su nombre salió en el transcurso de la rueda de prensa de presentación del nuevo director deportivo del Sevilla FC, Víctor Orta.

Este jueves, se ha anunciado a través de un comunicado el final de la etapa del futbolista en el RCD Espanyol. Pedrosa ha participado en 112 partidos oficiales con el equipo blanquiazul y ha marcado seis goles.

El jugador extremeño encara su último año de contrato en el Sevilla FC sin tener muy clara su situación, puesto que no ha tenido ninguna propuesta para renovar y su futuro está en el aire. El mercado de verano será decisivo para su continuidad, aunque el Sevilla no vería con malos ojos vender si llegara una buena oferta. Sobre su futuro ha hablado el jugador una entrevista concedida a DAZN: «El pasado ya no es, sino que fue. El presente es el momento y el futuro es incierto. Mi futuro es incierto, me queda un año de contrato. El Sevilla se tendrá que pronunciar y a partir de ahí, se verá». «Obviamente, el Sevilla es un equipazo y está volando. Acabamos de ser campeones de Europa. Cambiar el Sevilla no es fácil, estoy en uno de los mejores sitios de Europa», afirmó Torres en la entrevista.

El defensa central sevillista y capitán del equipo juvenil Sergio Martínez ha renovado este jueves 26 de junio su contrato con la entidad de Nervión por las próximas tres temporadas. De esta forma el joven de 19 años se une al también canterano Matías Árbol y al serbio Nemanja Gudelj en la campaña de renovaciones que está llevando a cabo el club hispalense. Con el jerezano como capitán, el equipo nervionense terminó el campeonato División de honor como el segundo clasificado del grupo 4 y a solo dos puntos del liderato. El central gaditano se ganó gracias a su gran temporada el premio de debutar con el Sevilla Atlético durante la temporada 22/23, un partido del que disputó los 90 minutos en el empate conseguido ante el FC Cartagena B.

El mercado de fichajes del Sevilla FC tiene varios frentes abiertos este verano. El nuevo director deportivo blanquirrojo, Víctor Orta, tiene que llevar a cabo una remodelación en un año difícil, con pocos activos atractivos que vender y muchas salidas que gestionar. El Sevilla ya cuenta con Adrián Pedrosa y Federico Gattoni como nuevas incorporaciones, mientras que también ha solucionado la renovación de Gudelj, pero, entre todas estas gestiones, hay un nombre que insiste en tirarse a la palestra: el de Sergio Ramos. El jugador de Camas ha finalizado su contrato con el PSG y, aunque todo apuntaba a que se marchara a alguna liga emergente como Arabia Saudí o la MLS, Ramos vería con mejores ojos regresar a tu tierra nata con la carta de libertad.

El Sevilla, una vez que se resolvió todo el maremágnum alrededor de la salida de Monchi y la llegada de su sustituto Víctor Orta, comienza a dar pasos firmes en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. Nico Melamed es uno de los jugadores que podría llegar al club de Nervión para formar parte de la plantilla de José Luis Mendilibar. Así lo asegura el periodista especializado en temas de mercado de fichajes Fabrizio Romano que informa que las negociaciones ya habrían comenzado y que el futbolista de 22 años que forma parte del Espanyol tiene otros pretendientes en el mercado toda vez que el cuadro perico jugará la próxima campaña en Segunda división.

El Fulham va en serio a por Lucas Ocampos. El equipo londinense apuesta por el fichaje del futbolista argentino del Sevilla según informa Sky Sports desde Inglaterra y estaría ya en conversaciones para llevar a cabo el fichaje por una cifra que rondaría los 15 millones de euros.

Ocampos, con contrato en vigor con el Sevilla hasta junio de 2024, pasó la primera mitad de la pasada temporada cedido en el Ajax de Ámsterdam. Tras no tener protagonismo en el cuadro neerlandés durante este tramo, el Sevilla lo repescó y el de Quilmes fue clave en el buen tramo final de temporada sevillista con cinco goles anotados en 29 partidos disputados.

Youssef En-Nesyri, esta vez sí, podría protagonizar una de las ventas importantes del club de Nervión en el mercado. Hay un condicionante nuevo: el jugador habría cambiado de idea y estaría dispuesto a escuchar ofertas por primera vez desde que llegó al Sevilla en enero de 2020. Tras haber rechazado en otras ventanas suculentas propuestas, el marroquí no ve con malos ojos salir de Nervión, algo a lo que se había negado en mercados anteriores. Así lo desveló durante la semana Deportes Cope Sevilla. El delantero internacional habría tenido una charla con su representante para hacerle ver que está preparado para cambiar de aires si llega una buena oferta. Víctor Orta tiene un reto importante por delante.

El Sevilla FC anunció a mediados del mes de febrero el fichaje de Federico Gattoni. El defensa argentino firma un contrato valedero hasta 2027 y continuará como cedido en su equipo de procedencia, San Lorenzo de Almagro, hasta el final de esta temporada 22-23. Según la información publicada por el Sevilla, ambos equipos «han alcanzado un acuerdo para el traspaso del defensa central Federico Gattoni al conjunto sevillista, que se hará efectivo a partir del próximo 1 de julio de este 2023 y se alargará hasta 2027».

El Sevilla FC ha hecho oficial el fichaje del defensa Loïc Badé hasta 2027. La suya era una operación 'cantada' y el propio Monchi, en medio de las celebraciones por la consecución de la Europa League en Budapest, le dijo al jugador en primera persona «ya estás comprado». El Sevilla paga los 12 millones de euros que figuraban en su opción de compra al Rennes tras la cesión que tan buen resultado dio en este segundo tramo de la temporada. Esta es la nota oficial del club: «El central Loïc Badé continuará en el Sevilla FC al menos de cara a las cuatro próximas temporadas, una vez hecha efectiva la opción de compra que se incluyó, el pasado mes de enero, en su contrato de cesión desde el Stade Rennais.

En la puesta de largo de Víctor Orta como nuevo director deportivo del Sevilla FC, al dirigente madrileño se le escapó que el club de Nervión tenía fichado, como agente libre, a falta de anuncio oficial, al futbolista del Espanyol Adriá Pedrosa. A pregunta de la prensa que Pedrosa estaba más que hecho, y así lo añadió ni corto ni perezoso en esa lista de refuerzos: «Te ha faltado Pedrosa», y ante la risa de los presentes, advirtió con gracia: «Bueno, no voy a hablar de nombres propios», añadió pocos segundos después, justo cuando se percató de que había metido la pata. El presidente Castro fue quien quiso tirar de cautela indicando a Orta que Pedrosa está encarrilado para el Sevilla, pero no cerrado su fichaje al cien por cien, exculpando a su vez a Orta de las pocas horas que había tenido entre la aceptación del cargo y su presentación: «No está cerrado el fichaje. Hay conversaciones, pero aún no es jugador del Sevilla», apuntó Castro.

El Sevilla dio oficialidad la esperada renovación de Nemanja Gudelj, que firmará con el conjunto sevillista hasta el año 2026. El club nervionense lo ha hecho oficial una jornada después de que Monchi, en su despedida, deslizase cuáles son las tres incorporaciones que se esperan para la 23-24 (Badé, Gattoni y Pedrosa), a las que se unen la ampliación contractual del medio serbio, que ha venido actuando con especial incidencia en la defensa durante el transcurso de la temporada pasada.