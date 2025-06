Juanlu: «¿El Nápoles? Lo dejo para mis agentes, estoy centrado en la selección y en el Europeo»

Juanlu Sánchez se encuentra en estos días defendiendo la camiseta de la selección española sub 21 en la Eurocopa de la categoría que desde mitad de la pasada semana se está disputando en Eslovaquia. El miércoles ante el combinado anfitrión, Juanlu era titular en el once que Santi Denia dispuso para comenzar el partido y el de Montequinto respondió a la confianza del técnico albaceteño dando las asistencias en los dos primeros goles españoles, el primero de Marc Pubill y el segundo de Mateo Joseph. Un día después, emisarios del Nápoles, en concreto su director deportivo Giovanni Manna, se reunieron en el Sánchez-Pizjuán con el Sevilla para empezar a negociar por un traspaso del canterano al recientemente coronado como campeón de la Serie A italiana.

El lateral y carrilero diestro ha sido protagonista este sábado, a escasas horas del segundo partido de España sub 21 en el torneo, hoy a partir de las 18 horas ante Rumanía, en una entrevista con el diario AS en la que ha sido cuestionado por su futuro. En este sentido, Juanlu valora que «no pienso en eso. Mi futuro inmediato es defender a España en un Europeo y en eso me centro. Yo siempre he dicho que estaba muy contento en el Sevilla, he renovado y tengo tres años más de contrato. ¿El Nápoles? Esos temas los dejo para mis agentes. Y más ahora, que estoy centrado 100% en la Selección y solo pienso en que nos salga un buen Europeo, ese es mi único objetivo en estos momentos».

Hablando de la temporada del Sevilla, Juanlu comentaba que «está claro que ha sido complicada. Ha habido momentos bastante duros. Dentro de lo que cabe, al final conseguimos salvar la categoría, aunque eso para el Sevilla es quedarse muy corto. Ese escudo merece más. Ahora toca recargar las pilas y mejorar con todo lo que venga nuevo».

Preguntado por si la situación institucional del club ha afectado al vestuario, el canterano respondía que «no. El vestuario está contento con el presidente. Siempre nos transmite su confianza. Nosotros sabemos que la situación deportiva depende de lo que hagamos sobre el césped. Lo que pasa arriba no tiene nada que ver con eso».

Para terminar, resumía el sentir que tiene sobre su temporada en el apartado particular: «Caparrós supo transmitir su sevillismo de tal manera que me ayudó a recuperar la confianza que había perdido en algunos tramos de la temporada. No solo a mí, sino a varios jugadores. Yo venía de jugar los Juegos Olímpicos de lateral derecho y García Pimienta me dijo que quería contar conmigo en la posición de interior. Esperaba contar con más minutos. Hubo un momento en el que no participé todo lo que hubiera querido. Luego Caparrós me puso en mi posición y me dio más confianza y minutos y me ha hecho volver a sentirme mejor futbolista», advirtió, para antes de finalizar agradecer la confianza que Mendilibar puso en él: «Le estoy muy agradecido por confiar en un jugador tan joven para una posición en la que solo había jugado un año. Me ayudó como técnico y también en lo personal. Espero que le vaya siempre genial. Si se fue injusto o no, no soy yo quién lo tiene que valorar. Él ganó la Europa League y los que toman las decisiones sabrán por qué tomaron aquella».