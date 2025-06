García Pascual se marcha del Sevilla FC: «No es fácil encontrar las palabras»

Si el pasado domingo el Sevilla FC confirmaba la salida de Saúl y Lokonga, este lunes ha sido Álvaro García Pascual el que ha publicado su marcha del club de Nervión. Su contrato expiraba este 30 de junio y, aunque el Sevilla le ofreció renovar, el delantero no seguirá la próxima temporada. El cambio de Orta por Cordón y la llegada del nuevo entrenador han hecho que los tiempos se dilaten algo más en la planificación.

No obstante, el jugador tenía un preacuerdo firmado con el Cádiz desde hace tiempo y, ante la incertidumbre sobre su futuro en el conjunto blanquirrojo, ha decidido poner rumbo hacia la Segunda división. Un gran paso para este delantero que el año pasado se encontraba en las ligas universitarias de EEUU y que los nervionenses ficharon para el Sevilla C. Sin embargo, el buen desempeño ofrecido por el de Benalmádena hizo que pronto Jesús Galván contara con él para el filial y, durante el tramo final de temporada, diera el paso al primer equipo.

De hecho, García Pascual fue el autor del tanto de la salvación del Sevilla ante Las Palmas. Un servicio al sevillismo, que le valió para que el club le realizara dicha propuesta de renovación. No obstante, mucho ha llovido desde aquello y el jugador ha decidido mejor dejar las cosas como están y vestir la camiseta amarilla. El club aún no lo ha anunciado de forma pública, pero sí el jugador a través de sus redes sociales. Firma por tres años con el conjunto andaluz, un paso en su carrera después de su irrupción en Nervión, aunque sin perspectivas de asentarse en el primer equipo.

El mensaje de despedida de García Pascual

El delantero malagueño se ha querido despedir del sevillismo con las siguientes palabras:

«Hoy me toca decir adiós al club que ha sido mi casa durante una etapa muy importante de mi vida, el Sevilla FC.

No es fácil encontrar palabras que estén a la altura de todo lo que he vivido. Ha sido un año de crecimiento, de aprendizaje y de muchos momentos que me acompañarán para siempre. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han formado parte de este camino.

A mis compañeros, por cada entrenamiento, cada partido, cada conversación y cada risa. Os habéis convertido en una familia para mí.

Al cuerpo técnico y al staff, por vuestra confianza, por exigirme y por ayudarme a mejorar como futbolista y como persona.

A los directores y responsables del club, por haber apostado por mí y haberme dado la oportunidad de formar parte de una entidad tan grande como el Sevilla FC.

Y por supuesto, a la afición, por vuestro apoyo incondicional, por estar siempre ahí. Llevar este escudo ha sido un orgullo, y sentir vuestro aliento en cada partido es algo que jamás olvidaré.

Me voy con la cabeza alta, con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de saber que me he dejado el alma por esta camiseta.

Muchas gracias por todo, sevillistas.

Álvaro García Pascual«

Más temas:

Sevilla FC