Los tiempos de García Pascual no coinciden con los del Sevilla

El Sevilla FC ha abierto una nueva etapa con Antonio Cordón y Matías Almeyda. Nada de lo que se ha recorrido en las últimas semanas parece tener gran importancia para estas dos nuevas patas que han venido para revolucionar al club. El director de fútbol del Sevilla quiere un equipo nuevo, no le importa en sí demasiado el perfil de los jugadores, sino más bien que ensamblen bien en el concepto de grupo competitivo.

Almeyda será el que lleve la voz cantante de los fichajes en el Sevilla, tal y como desveló Cordón durante su presentación. No obstante, hay situaciones particulares de los actuales jugadores que sería necesario abordar antes de que el técnico argentino llegue a la capital hispalense. Según la información del club, Almeyda aterrizará en Sevilla a principios de julio y será presentado antes de arrancar la pretemporada. Unos días antes, cumple el contrato de Álvaro García Pascual.

El jugador malagueño se encuentra actualmente dividido entre el preacuerdo que tiene con el Cádiz y la oferta de renovación que le llegó del Sevilla hace unas semanas. El jugador cumple 23 años y no podrá alternar el primer equipo con el filial esta próxima temporada, un factor importante a la hora de decidirse. García Pascual quiere seguir vistiendo la camiseta del Sevilla, pero con los mayores. Algo que, a día de hoy, no se le ha prometido de forma inmediata. Desde el club entienden que hay que esperar para que la nueva estructura analice la situación del equipo y decida qué es lo mejor para el proyecto. En el caso de no tener hueco en el primer equipo, el de Benalmádena se marchará al Cádiz para poder dar el salto a Segunda división y seguir creciendo como profesional.

De esta forma, Cordón tiene pendientes algunas conversaciones que deben cerrarse antes del 30 de junio. No sólo debe tratar el futuro de García Pascual, también debe hacerlo sobre la renovación de Jesús Galván, técnico del Sevilla Atlético. Al sevillano se le ha propuesto renovar su contrato por dos temporadas, pero aún no se ha cerrado el nuevo contrato. Galván sonó para el banquillo del primer equipo como alternativa a Imanol, pero finalmente seguirá (si se concreta) al frente del filial sevillista.