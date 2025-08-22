Carmona no ve clara su salida al Forest, pero el Sevilla FC mantiene el negocio abierto

José Ángel Carmona no ve clara su salida del Sevilla FC. El Nottingham Forest quiere que el visueño se incorpore a sus filas este verano, pero el jugador tiene reticencias al respecto. Así se lo ha comunicado el lateral al club sevillista, aunque el entorno del jugador asegura que no es una decisión tajante. Por su parte, el Sevilla tiene un acuerdo con el Forest, que ha puesto una oferta de más de diez millones de euros sobre la mesa.

No obstante, aún no está dicha la última palabra y el Sevilla confía que la operación se termine cerrando de la forma más beneficiosa para todas las partes. Al jugador le seduce dar ese salto a la Premier, lo que se traduce en un mejor contrato, pero también valora que acaba de renovar con el Sevilla y se ha hecho un hueco como titular en el primer equipo. Sin embargo, esta postura también debe ser considerada como una estrategia a la hora de negociar su contrato.

Por el momento, el canterano sigue trabajando con total normalidad y apunta a estar presente el próximo lunes ante el Getafe. Su operación y la de Juanlu son las que copan la energía de Antonio Cordón tras la venta de Badé al Bayer Leverkusen. No obstante, para Almeyda sería un roto muy importante perder a los dos laterales antes de disputarse la segunda jornada, por lo que la dirección deportiva trabaja con cautela.

Por el momento, se espera que sólo Vargas sea inscrito, aunque la realidad puede cambiar en los próximos días si se da salida a alguno de los jugadores de la plantilla. Cabe recordar que Álvaro Fernández es un descarte del técnico argentino y que hay otros jugadores con ofertas.