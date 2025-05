El Al-Qadsiah se baja de la puja por En-Nesyri y el Sevilla espera una ofensiva final del Fenerbahce

Todos los ojos en Nervión apunta a Fez, que en el Sevilla es sinónimo de Youssef En-Nesyri. Porque el delantero sevillista siempre ha sido y ahora de manera mucho más preclara tras los primeros movimientos realizados la llave maestra de la segunda parte ... de la planificación deportiva nervionense que viene acometiendo Víctor Orta y su equipo, muy pendiente de reforzar la punta de ataque después de que con Bozenik el acuerdo con el Boavista no llegara a buen puerto en enero y Rafa Mir haya dicho adiós, rumbo al Valencia, y cerrando un capítulo más que esperado. El ariete marroquí terminó el curso colocándose como uno de los diez mejores delanteros de la historia del club blanquirrojo al firmar cifras sensacionales (72 goles en 190 partidos) y se mantiene a la espera de que a sus 27 años pueda protagonizar una de las mejores operaciones de traspaso del verano, si no la mejor, teniendo como tiene el interés creciente de dos equipos dispuestos a llevárselo como son el Fenerbahce que dirige Mourinho, con el que ya acerca posturas en un acuerdo entre el jugador y el club, y la Roma de Rossi. Pero está por ver hasta qué punto es ventajoso tensar la cuerda en el presente mercado, porque según ha podido conocer este periódico, el Al-Qadsiah de Míchel que milita en Saudi Pro League ya no forma parte de la lista de pretendientes y avanza en pro de otros intereses.

Son días sin duda de mucha expectación en la dirección deportiva después de que el club haya oficializado sus cuatro primeras llegadas. Un póquer de fichajes para el regenerado camino que viene recorriendo desde las alturas de la ciudad deportiva, con esos andamios donde mejor se ve el fútbol, García Pimienta, que sigue a la espera de apuntalar su plantilla y cuenta desde el pasado miércoles con En-Nesyri, quien volvió ya de sus vacaciones junto a Gudelj. Aún queda mucho mercado que jugar en las oficinas pero ya hay cuatro realidades que conviene no ignorar en Nervión, como son Ejuke, Peque, Lokonga y Saúl, todas ellas nacidas con vocación de mejora del mediocampo hacia la última línea ofensiva, pero sin duda se esperan días frenéticos para la comisión deportiva sevillista, ya que en el Sevilla están por la labor de que la subasta sea la máxima posible para sacarle cuanto más tajada, mejor, de cara también a abordar el reemplazo futuro de En-Nesyri, que de momento no ha trascendido pese a haber avanzado el cuadro sevillista en dichas conversaciones con distintos perfiles. Tal es el peso de la posible venta de En-Nesyri que en las últimas horas los compañeros de El Desmarque avanzaron que el conjunto blanquirrojo ha tumbado nada menos que una oferta del Fenerbahce valorada en 21 millones de euros, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que el club de Turquía mantiene entre ceja y ceja al goleador magrebí, que está por la labor de probar suerte lejos de Nervión, y así también colaborar en el alivio de la masa salarial de la plantilla. Lo que sí exigían los sevillistas a la hora de dar luz verde al traspaso es en una subida sobre todo del montante fijo más allá de las variables pactadas. De modo que los blanquirrojos andan a la espera de que el club turco mejore su proposición para vender al atacante a un año de que expire su contrato, que acaba en junio de 2025, y así obtener una liquidez mayor que poder utilizar antes de que llegue el pitido final del zoco estival. A la espera del Fenerbahce En cualquier caso Sevilla y Fenerbahce, con el que En-Nesyri viene acercándose a un entendimiento en su acuerdo con el club, siguen negociando y se espera que haya una nueva intentona después de que hace ya varios días fuera el Al Qadsiah de Arabia Saudí el primero en preguntar por En-Nesyri, y hacerlo directamente a través del propio presidente José María del Nido Carrasco. Pero todo sigue en el aire y el club de Estambul no le pierde la pista a Jovic, que también sería del gusto de Mourinho, como apuntan desde Italia. Conviene sin duda que no sólo la nueva escuadra que encabeza el portugués sino también la Roma, cuyo interés quedó relativizado por Víctor Orta en la presentación de Saúl por la ausencia de ofertas, persiga los intereses del punta de Marruecos, pues pese a no haberse traducido en ninguna oferta formal, toda esta amalgama invita a que el Sevilla pueda obtener un rendimiento económico superior al que ahora se le ofrece. De ese tablero debe desechar una de sus piezas, porque lo cierto es que el Al Qadsiah da por zanjado el refuerzo de su punta de ataque al entender que Aubameyang era la pieza del puzle que les faltaba y ayer fue oficializado su fichaje. No ha habido más diálogo desde que se produjo aquel primer acercamiento y además el conjunto árabe que entrena el exsevillista Míchel ya sólo cuenta con una vacante destinada a un futuro extracomunitario que en principio empleará para reforzar otra zona del campo, después de haber cerrado al también delantero Julián Quiñones procedente del América colombiano y haberse gastado cerca de 25 millones de euros entre sus dos nuevos delanteros, así que difícilmente pagará ahora esa cantidad que pide el Sevilla por un futbolista del mismo perfil teniendo en cuenta que los de Nervión no están dispuestos a abaratar, al menos de momento, el coste de su delantero estrella. Ahora la pelota está en el tejado del Fenerbahce.

