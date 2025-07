En 1982, José Luis Garci, director y guionista cinematográfico, puso en las pantallas «Volver a empezar», película que en su estreno no tuvo el aprecio ni de la crítica ni de los espectadores. Hasta que seleccionada para los Óscars, lo ganó, y entonces disfrutó de ... una nueva y fructífera vida. El guión narra las peripecias de un exiliado que con la instauración de la democracia regresa a su ciudad natal, donde reencuentra al que fuera su amor de juventud. No hubo, que uno sepa, remakes de ella, pero en el Real Betis ha sido una constante. Más vale lo conocido que lo por conocer. Sin necesidad de insertarles adjetivos a la frase.

Los últimos en incorporarse han sido Junior, Pau López y Valles (este con origen sólo canterano), todos entrenando ya a las órdenes de Manuel Pellegrini, pero la lista es amplia en el pasado y hasta de hacerse más vasta en el futuro: Bellerín, Lo Celso, Bartra y Pezzella en los últimos años, antes Miranda y Montoya y más aún Oliveira, pudiendo remontarnos a los casos de Joaquín y Gordillo, para acabar en otra de las leyendas en verdiblanco, don Luis del Sol. Seguro que la memoria nos regatea y se podría añadir algún otro nombre.

No todos los que vuelven a su cuna futbolística dan el rendimiento que les facilitó irse en busca de mejoras económicas o deportivas. Decía Juan Arza, otra leyenda del balompié sevillano, que le resultaba chocante el oír en las despedidas un «ojalá vuelva algún día». Sentenciaba con su retranca navarra: «si cuando aún no te has ido ya piensas en volver, ¿para qué te vas?». Convino, en cualquier caso, a club y jugadores, y en el caso bético vuelven no sé si mejores, pero sí con más experiencia, a priori superando lo que hay y con el tatuaje del escudo sin difuminar.

Queda por saber si al elenco actual pueden sumarse en el mercado veraniego hombres como Antony y Ceballos, dos pesos pesados, que ya han dado muestras de querer «volver a empezar». Sus clubes, Manchester United y Real Madrid, cuando se les pregunta, contestan a los heliopolitanos que «empiecen» ellos. A pagar, claro.