Escribía hace unas semanas, en relación con el supuesto consenso entre club y Manuel Pellegrini para aplazar las negociaciones de la ampliación de su contrato, que la clave podría estar en las reticencias del técnico a continuar ante los gritos, más que cantos, de sirenas ... procedentes de Chile para asumir el cargo de seleccionador. Patinazo del que escribe. Ni había consenso, como se afirmaba, ni el obstat era suyo. Lo dejó claro el chileno la pasada semana: «Cuanto antes se produzca (la reunión), mejor». Él quiere seguir, la afición que siga de manera abrumadora y el club se supone que también, pero marcando los tiempos.

Y así las cosas, surge la duda de cuáles son las premisas que fundamentan la estrategia de la entidad para acelerar o retrasar las conversaciones. Si depende de resultados futuros que permitan aventurar la consecución de una plaza de Champions o de reajustar su salario en tiempos de regresión de los mismos en el fútbol europeo o de pelear de nuevo por un título continental o, puestos a elucubrar, del convencimiento de que con mengano o zutano iría aún mejor.

La respuesta la tiene Ángel Haro, camino de convertirse en el mejor presidente de la historia de la entidad, y no sirve de indicio el homenaje que se le rindiera a Pellegrini como el entrenador más longevo en el banquillo en los prolegómenos del partido contra el Osasuna. El chileno ya ha avisado que por el dinero no habrá problemas (Samuel Silva, en estas páginas, publicaba que el consejo califica su sueldo «de Champions»), por si hubiera alguna duda.

Ninguna de las partes necesita defensa en sus posicionamientos. Al técnico le avalan las estadísticas desde su llegada al Real Betis; al club, su buen gobierno, aquel que le ha llevado de un concurso de acreedores a presentar el que será mayor presupuesto de su historia. Y mientras se decide el futuro, conviene centrarse en el presente, en esa visita mañana al Ludogorets Razgrad, para no repetir los apuros de la temporada pasada en la fase de grupo de la Conference. Lo único importante hoy por hoy.