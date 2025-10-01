Suscríbete a
+Palmera

La reunión

Surge la duda de cuáles son las premisas que fundamentan la estrategia de la entidad para acelerar o retrasar las conversaciones con Pellegrini

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Escribía hace unas semanas, en relación con el supuesto consenso entre club y Manuel Pellegrini para aplazar las negociaciones de la ampliación de su contrato, que la clave podría estar en las reticencias del técnico a continuar ante los gritos, más que cantos, de sirenas ... procedentes de Chile para asumir el cargo de seleccionador. Patinazo del que escribe. Ni había consenso, como se afirmaba, ni el obstat era suyo. Lo dejó claro el chileno la pasada semana: «Cuanto antes se produzca (la reunión), mejor». Él quiere seguir, la afición que siga de manera abrumadora y el club se supone que también, pero marcando los tiempos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app