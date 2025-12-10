La muy manipulada Liga española desde sus cimientos, sólidos para los tres clubes que se reparten un tercio del total de los ingresos televisivos y arcillosos para los 17 restantes, ha creado subgrupos clasificatorios que a lo largo de los años permanecen invariables. Dos más ... uno en la lucha por el título; una cuarta plaza para un puñado de equipos que, salvo sorpresas, vienen siendo siempre los mismos; una clase media algo más numerosa en la pelea por las plazas europeas de consolación y un pelotón que ansía un lugar en tierra de nadie, siempre con la amenaza de que una mala racha le obligue a pelear por la permanencia.

El Real Betis se ha posicionado en los últimos años en ese subgrupo de habitual dueño de plaza europea que aspira a asaltar la cuarta plaza (en las últimas 20 temporadas, quitando a Real Madrid, Barcelona y Atlético, sólo 6 accedieron a un puesto superior), que premia con la Champions. Entre los osados que figuraron en el podio estuvo el sorprendente Málaga de Manuel Pellegrini.

Esta temporada, el Real Betis vuelve a insistir como opositor a una de las cuatro plazas (la quinta es improbable a estas alturas que lo otorgue) que permitirían participar en la máxima competición continental. Está bien posicionado y con un calendario hasta el final de la primera vuelta mejor que el del Español, similar al del Atlético y más exigente que el del Villarreal, equipos que le anteceden. Pero con peores números que todos ellos en la faceta defensiva y sólo mejor que los de los periquitos en ataque. Corregir ese desequilibrio de inmediato resulta fundamental.

Las lesiones de hombres fundamentales, el desgaste que supone jugar cada tres días (mañana espera el Dínamo de Zagreb), la debilidad defensiva y la necesidad de apuntalar algunos puestos febles en el mercado de invierno juegan ahora mismo en su contra. Queda, sí, mucha Liga para todos y el escenario puede cambiar en quince días. Si llega ese momento, es importante no mudar ahora en camarón durmiente y tener que luchar luego contra la corriente de las matemáticas.