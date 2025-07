Que Dani Ceballos sería un auténtico fichajazo para el Betis es una obviedad que nadie puede discutir a estas alturas. Encajaría perfectamente en lo que necesita Manuel Pellegrini para su centro del campo (ahí jugó el tramo final de la pasada temporada Fornals ... ); el utrerano gozaría de esa continuidad necesaria para explotar todo su talento que las decisiones en su carrera le han privado; y firmaría una paz con la afición bética que ni le quiere ni le odia, sino todo lo contrario. Es decir, no sabe bien cómo sentirse con uno de sus niños, que besa el escudo como el que más, pero que cuando tuvo la oportunidad de hacer las maletas y regresar por la puerta grande, terminó apostando por el sueldazo que le ofrecía el Real Madrid por renovar. Decisiones. Como la que debe tomar el Betis otro verano más en torno a su figura. Aquel desplante de Dani en 2023 ha dejado una herida. Y más cuando cada verano aprieta las tuercas del club para que mueva ficha y millones por arrancarle de las manos de Florentino Pérez, quien no descuelga el teléfono si de verdad no encuentra algún interés en la llamada. El mayor gesto de Ceballos es el de agachar las orejas y adaptarse a la masa salarial bética, estando por detrás de la gran estrella: Isco. Ahora es el club quien debe decidir cuánto vale ese salto cualitativo en el equipo. Más que una apuesta segura, es una apuesta al número ganador. Y para ello hace falta que además de Dani otros reconsideren su postura.

Es entendible que las heridas del pasado dejen marcas. Cicatrices. Que el Betis no pueda ni deba estar condicionado al capricho de un futbolista. Sea el que sea. La personalidad de Ceballos tampoco deja tranquilos a los dirigentes. Explosivo. Aun así, en el actual ecosistema del vestuario verdiblanco, con los roles bien definidos en cuanto al liderazgo, la impresión es que el centrocampista encajaría como un guante. Se trata ya de un vestuario maduro, no en aquel que comenzaba a dar sus primeros pasos como profesional el jugador del Real Madrid y se convirtió en un líder imberbe, sin edad para asumir esa responsabilidad. Porque así ha sido siempre Ceballos. Adelantado a su edad. Inmaduro en sus impulsos, todo lo contrario de lo que siempre ha demostrado su forma de entender el juego. Ese salto de calidad y de ambición que podría dar el Betis con Ceballos es el que me da la sensación que se está obviando en toda esta historia. Claro que puede molestar el pasado, pero este no puede desajustar el futuro. Pese a las declaraciones de unos y otros, excesivamente expuesto siempre el jugador al que dirán por su propia forma de ser, nadie está contando toda la verdad. Esa forma de salir a la luz pública de Dani es otro de los motivos por los que los dirigentes muestran sus recelos a tenerlo en el equipo, ya que en las malas puede ser un elemento distorsionador en la relación del club con la grada. Todo entra en esa balanza de millones, recuerdos y sensaciones que supondría la vuelta de Dani Ceballos al Betis. «Lo intenté todo», escribía Ceballos es sus redes sociales, como descargándose de responsabilidad si finalmente no se concreta su vuelta a casa. Señalando otra vez al enemigo exterior, sea Real Madrid o el propio Betis. Torpeza. Tender puentes y darse la mano. Asumir la responsabilidad de cada uno. Agachar las orejitas y apretar donde él pueda para que este supuesto sueño de vestir con el escudo de las trece barras nuevamente se haga realidad. Por su bien y el del Betis. O, para que ya le vaya calando el mensaje, por el del Betis y en segundo plano el propio. No dudo de que Ceballos volverá a jugar algún día en el Betis. La fecha sólo la puede poner el club. Como siempre, la pelota está en su tejado.

