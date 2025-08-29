Xabi Alonso confirma que Ceballos se queda en el Real Madrid: "Es uno de más de la plantilla"

El mercado de fichajes se encuentra en la recta final. El lunes por la noche se cerrará el plazo y todavía hay operaciones por concretar. El que parece tener claro su futuro inmediato es Dani Ceballos, nombre propio vinculado al Betis en el transcurso del mercado veraniego.

Este viernes, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha sido claro a la hora de afirmar que el futbolista utrerano seguirá en Chamartín.

«Hablé el otro día con él y sí que ha habido una situación que al final se ha resuelto de esta manera, se queda. Lo que opinaba antes de esta última semana y ahora mismo no cambia para nada», ha comentado Xabi Alonso en la rueda de prensa previa ofrecida con motivo del partido de este sábado ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu.

«Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y yo contento de que esté. La decisión es definitiva y tendrá el mismo papel que iba a tener. Cuánto va a jugar no lo sabe nadie, ni yo lo sé«, añadió Xabi Alonso.