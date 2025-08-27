Dani Ceballos frena al Marsella a la espera un último intento del Betis

El futuro de Dani Ceballos está candente. Cuando el utrerano lo tenía todo ultimado con el Olympique de Marsella, la operación se ha frenado, como ha avanzado As, ante el deseo del futbolista de agotar las posibilidades de jugar en Heliópolis. Un giro de guión inesperado, que coloca de nuevo al Betis en la escena para un posible regreso de Ceballos, que lleva todo el verano haciendo guiños para intentar su vuelta.

El acuerdo entre el Real Madrid y el Marsella era absoluto. La fórmula era una cesión con obligación de compra a final de temporada con un coste de once millones de euros más otros cuatro en variables, que cumplirían con esos 15 kilos en los que el club madridista siempre ha tasado a Ceballos. De hecho, incluso en Marsella se esperaba la llegada del utrerano en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico, pero ha sido el propio futbolista quien la ha dejado en suspenso.

En el Betis el nombre de Ceballos siempre ha estado presente, aunque siempre a la espera de la disponibilidad económica. Los contactos entre el centrocampista y el club verdiblanco han sido constantes en estos últimos meses y también se han reactivado en las últimas horas. Aunque en Heliópolis se tiene el foco en Antony y esa dura negociación con el United, también se quiere dejar la puerta abierta a un posible regreso de Ceballos si los números cuadrasen.

Las próximas horas serán decisivas para el utrerano. El interés del Marsella sigue vigente y con todo acordado entre clubes a la espera de esa luz verde definitiva del propio futbolista. Ceballos, mientras tanto, aguarda ese último movimiento del Betis que le permitiera cumplir su sueño de volver a casa. Una operación abierta y con ese viraje que ha metido de nuevo al club verdiblanco en la puja.