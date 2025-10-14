Villarreal - Betis: el único invicto fuera visita a uno de los dos que ha ganado todo de local

Este próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 18.30 horas, el estadio de La Cerámica será testigo de un importante partido en la lucha por la tercera y la cuarta plaza de la clasificación de LaLiga, siendo sólo la novena jornada. El ... Real Betis, cuarto con 15 puntos, visita al Villarreal, tercero con 16 unidades, en un duelo que tiene muchos alicientes en lo numérico. Este al que hacemos referencia dice que el único equipo que no ha perdido hasta ahora lejos de su estadio, el conjunto verdiblanco, visitará a uno de los dos equipos que ha ganado los cuatro encuentros disputados hasta ahora como local.

El equipo de Manuel Pellegrini no es el mejor visitante de LaLiga, tiene seis puntos como el Rayo Vallecano (14º) y el Getafe (11º) y por delante están el Sevilla (6º) y el líder Real Madrid (nueve puntos) y el Barcelona (diez unidades), que es el segundo de la tabla, pero sí es el único equipo que no conoce la derrota lejos del Estadio de la Cartuja. Han disputado cuatro encuentros como visitantes los pupilos de Manuel Pellegrini, con el saldo de tres empates y una victoria, precisamente ésta en el último encuentro oficial disputado, ante el Espanyol, antes del parón liguero de octubre. Hasta ocho equipos han perdido una vez, mientras que, por ejemplo, su rival el sábado, ha caído derrotado dos veces, en el Bernabéu (3-1) en su último partido jugado, y en el Metropolitano (2-0).

Por su parte, el Villarreal es uno de los dos equipos, junto al Madrid, que ha hecho pleno de local, es decir que ha ganado todos sus partidos disputados en La Cerámica hasta ahora. Oviedo, Girona, Osasuna y Athletic Club han sido las víctimas de los de Marcelino García Toral en su estadio. En este apartado, el Betis ha sumado tres victorias, ante el Alavés, la Real Sociedad y el Osasuna, y cayó derrotado frente al Athletic.

Además, se da la circunstancia de que, en la etapa de Pellegrini como entrenador verdiblanco, el resultado más repetido entre ambos conjuntos en los partidos disputados en territorio castellonense ha sido el 1 a 2 hasta en tres ocasiones para los heliopolitanos. El primero fue en la primera temporada de Pellegrini, la 20-21, con tantos de Fekir y Emerson para el Betis, y los dos siguientes han sido consecutivos en las dos últimas visitas. En la campaña 23-24, gracias a los goles del hoy jugador amarillo Ayoze y de Willian José, y el pasado curso 24-25 gracias a los tantos de Giovani Lo Celso y Vitor Roque.