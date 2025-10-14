Suscríbete a
+Palmera

LaLiga 25-26

Villarreal - Betis: el único invicto fuera visita a uno de los dos que ha ganado todo de local

El importante duelo en la pelea por la tercera y la cuarta plaza de LaLiga que se juega el sábado en la Cerámica tiene muchos alicientes

Marruecos libera a Amrabat, que se entrena al margen en el gimnasio de la ciudad deportiva

Lo Celso, goleador el año pasado en la victoria del Betis en Villarreal (1-2)
Lo Celso, goleador el año pasado en la victoria del Betis en Villarreal (1-2) EFE
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 18.30 horas, el estadio de La Cerámica será testigo de un importante partido en la lucha por la tercera y la cuarta plaza de la clasificación de LaLiga, siendo sólo la novena jornada. El ... Real Betis, cuarto con 15 puntos, visita al Villarreal, tercero con 16 unidades, en un duelo que tiene muchos alicientes en lo numérico. Este al que hacemos referencia dice que el único equipo que no ha perdido hasta ahora lejos de su estadio, el conjunto verdiblanco, visitará a uno de los dos equipos que ha ganado los cuatro encuentros disputados hasta ahora como local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app